Aldus de Franse minister van Financiën en Economie Bruno Le Maire, ANP.

Air France-KLM moet de nodige inspanningen leveren om op hetzelfde concurrerende niveau als Lufthansa en anderen te komen. Gebeurt dat niet, dan is de toekomst van de luchtvaartcombinatie in gevaar en loopt deze zelfs het risico te verdwijnen.



Mocht Air France-KLM in een crisis van die omvang terechtkomen, dan redt de Franse overheid het concern niet. "Een herkapitalisatie kost de Fransen geld. En ik neem geen geld van de Fransen om dat in een bedrijf te stoppen dat niet op het gewenste niveau competitief is."

De afgetreden CEO blijft nog een weekje tot de aandeelhoudersvergadering. Succes met de handel in Air France-KLM, want met beleggen heeft het niet veel meer te maken. Goed, er wacht ons alweer een drukke beursweek met veel cijfers, waaronder woensdag ING en Ahold Delhaize. Lees mijn vooruitblik!

De koersen openen prima na een keurig Wall Street vrijdag. De dollar trekt verder aan en olie gaat al helemaal hard. WTI staat boven $70 en dat wordt geweten aan de spanning VS-Iran.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, met een opvallende Geert Schaaij:

Aandeelhouders van SnowWorld die hun aandelen al hebben aangemeld voor het overnamebod van de Belgische zakenman Marc Coucke kunnen hun stukken beter terugvragen. Daartoe roept Geert Schaaij van beleggingsadviesbureau Beursgenoten op.

De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in april met 8,8% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, tot bijna 7,9 miljard euro. Ten opzichte van de voorgaande maand was de daling 11,2%.

Berkshire Hathaway heeft voor het eerst in negen jaar nettoverlies geleden. Het eerste kwartaal 2018 sloot het investeringsfonds af met een min van 1,14 miljard dollar. Het nettoverlies komt vooral door nieuwe boekhoudregels.

Nestlé heeft een akkoord gesloten met de Starbucks. De Zwitsers gaan wereldwijd de producten van Starbucks buiten de filialen van de populaire koffieketen verkopen. Nestlé betaalt Starbucks eenmalig 7,2 miljard dollar voor de samenwerking.

Griekse banken hebben de laatste stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) doorstaan. Volgens de ECB zijn de kapitaalbuffers van de vier grote banken in Griekenland redelijk op orde.

Argentinië heeft voor de derde keer in korte tijd de rente verhoogd om de waarde van de nationale munt te stutten. Het rentetarief staat nu op 40%. Vrijdag verhoogde de centrale bank de rente met 6,75 procentpunten naar het actuele tarief.

Er is één analistenadvies en die kan wel eens impact hebben:

Basic-Fit: naar €30,60 van €24,20 (buy) - Kepler Cheuvreux

AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt niks voor vandaag, er zijn alleen wat ex-dividendjes:

08:00 Hochtief Q1-cijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders mrt 0,5% MoM

09:00 Philips notering €0,80 ex-dividend

09:00 TKH notering €1,20 ex-dividend

09:00 VolkerWessels notering €0,77 ex-dividend

09:00 Sif notering €0,30 ex-dividend

En dan nog even dit

Jaja:

Oil futures in New York just topped $70 a barrel https://t.co/qnBQdb7YhJ pic.twitter.com/GdHhz0qftt — Bloomberg (@business) 7 mei 2018

En dat is een Chinees bedrijf:

Zo dus:

Here's how the EU will punch back against Trump trade tariffs https://t.co/i4pmgXVEqS pic.twitter.com/6S3jIPxs6C — Bloomberg (@business) 7 mei 2018

TSMC is ook niet blij met het Amerikaans-Chinese handelsconflict:

It's not a U.S.-China trade spat that will upset TSMC's apple cart https://t.co/sEKg4pISzf via @bopinion pic.twitter.com/mhTwVzXS7G — Bloomberg (@business) 7 mei 2018

Geen dag zonder Amazon nieuws:

The curious case of the Amazon Prime price hike https://t.co/iiLUlcEyDM pic.twitter.com/TsE0hiHfu6 — Bloomberg (@business) 7 mei 2018

Hij constateert dat het overschot/tekort wel erg groot en structureel is:

China’s Central Banker Analyzes U.S. Trade Deficit https://t.co/VCUKbF42a7 pic.twitter.com/t257ht0DCf — Caixin Global (@caixin) 6 mei 2018

Deadline is 12 mei:

It's time for Trump to decide on the Iran nuclear deal, and world leaders are making their final pitches https://t.co/XSw6kK2TN4 pic.twitter.com/K8MjIFuwjX — Bloomberg (@business) 7 mei 2018

Die had ik nog even gemist:

#Bitcoin drops as Buffett compared bitcoin to rat poison at Berkshire Hathaway's annual meeting. 87-year-old investor said bitcoin would "definitely come to a bad ending." https://t.co/azMllgnd63 pic.twitter.com/5j2Y77oPu6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 6 mei 2018

