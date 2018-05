Vooruitblik: Dolle pret

Ja mensen, het was met het weekje wel. Is there anybody out there, goed verzonnen dit. U mag de Muppet Show trouwens ook afvinken op uw bingokaart.

Great week for imaginary Pink Floyd album covers. pic.twitter.com/bdxkcBv2uu — Roman Volobuev (@romanvolobuev) 27 april 2018

Waldorf & Statler gaven namelijk gisteren weer hun jaarlijkse shóóóóów en ze waren weer in vorm, als ik alle stukjes en quotes zien. Voor de niet-ingewijden: dit zijn Warren Buffett en Charlie Munger van Berkshire Hathaway voor weer een uitverkochte Berkshire Hathaway aandeelhoudersvergadering.

LIVE: Buffett on missing Amazon: "The truth is that I've watched Amazon from the start, and I think what Jeff Bezos has done is something close to a miracle. The problem is that if I think something is a miracle, I tend not to bet on it." https://t.co/cQADgR0dqM #BRKLiveStream pic.twitter.com/DE9fr65Can — Yahoo Finance (@YahooFinance) 5 mei 2018

"If you want a formula, you should go back to graduate school, they'll give you lots of formulas which won't work..."

- @charliemunger #BRK2018 pic.twitter.com/bICFhgMhwD — Redactie Analist.nl (@analistnl) 5 mei 2018

Trappen die oudjes dan alleen maar lol? Nee, soms zijn ze ook nog wel eens serieus. PPdV liep er ook rond en tekende deze op:

"Even Donald Trump can be right about some stuff" says #CharlieMunger about the high commissions China charges on imported goods from the US. #BRK2018 #BerkshireHathaway #IEX @analistnl @HermanStam — peterpauldevries (@peterpaul_vries) 5 mei 2018

The wit and wisdom of Warren Buffett, 'Oracle of Omaha' https://t.co/qt9pLTHlqf pic.twitter.com/02pMt50wdl — Reuters Top News (@Reuters) 6 mei 2018

For the first time ever, Berkshire Hathaway has shared its own recordings of Warren Buffett and partner Charlie Munger at shareholder meetings dating back to 1994. See it all here: https://t.co/zHlyGBnIef #AllThingsBuffett pic.twitter.com/XdtdGi1Qr1 — CNBC (@CNBC) 5 mei 2018

Overigens had u de laatste jaren net zo goed, of zelfs beter in een indextracker kunnen beleggen dan in Berkshire Hathaway. Op héél lange termijn doet Buffett het dan weer beter. Mijn herbelegde S&P 500 gaat helaas niet verder terug. Berkshire Hathaway heeft zelf echter nog nooit één cent dividend betaald.

Ooit las ik eens ergens dat Buffett het dividend liever zelf herbelegt in zijn eigen fonds dan het uit te keren aan zijn aandeelhouders, omdat u met dat geld toch alleen maar domme dingen gaat doen. Ik weet niet of deze quote klopt, maar ik vind hem te mooi om te checken :-)

Goed, Berkshire Hathaway bezit intussen 5% van Apple, maar heeft geen enkel aandeel Amazon. Hoe en waarom? Ik zou niet durven om voor Buffett en Munger te spreken, maar ik denk dat ik wel weet waarom. Toevallig gaf ik vorige week zeg maar de waarderingsgrafieken van die twee mee. Ik herhaal ze.

U ziet:

Oranje: koers

Groen: winst per aandeel

Paars: omzet per aandeel (helaas, loopt niet helermaal door)

Rood: dividendrendement

Blauw: koerswinstverhouding

Apple is niet duur, is een merknaam van jewelste, klanten zijn honkvast, er is kundig management, de marges zijn niet aan te slepen, de cash klotst over de plinten en de groei is prima. U ziet het, het zijn gestaag oplopende lijntjes, met heel veel return voor de aandeelhouders. Daar houden Warren en Charlie van.

Amazon daarentegen groeit nog harder, Warren en Charlie hebben het management dus hoog zitten, de naam Amazon is een begrip aan het worden, maar als aandeelhouder moet u het louter van koerswinst hebben. En daar houden Warren en Charlie juist niet van. Die willen yield. Oh ja, het aandeel is héél duur.

Dat Amazon een mirakel is klopt wel. Geldt dat alleen niet een beetje voor alle buitencategorie technologieconcerns? Dit zijn de verwachte omzetcijfers van de allergrootsten: jaar na jaar alleen maar double digits, ofwel plat gezegd grazen ze de hele boel kaal:

Dit kan niet eeuwig zo door gaan, dat snapt iedereen, maar het is moeilijk om hier als belegger scenario's voor te bedenken. Misschien is mogelijke wetgeving die het gebruik van data beperkt het eerste waar u aan moet denken. Het eventueel opknippen of splitsen van bedrijven is het ultieme middel.

Standard Oil en AT&T zijn daar de bekendste voorbeelden van. Als belegger hoeft u daar in principe niet bang voor te zijn, want de som der delen is vaak nog meer waard dan het geheel. Misschien moet u sowieso blij zijn met af en toe herrie rond die technologie-juggernauts, want dan valt er te scoren.

Neem nou Facebook, dat een maandje terug bijna 25% in de touwen hing op dat dataschandaal. Iedereen een grote mond over account opheffen, maar als puntje bij paaltje komt...

Three-quarters Facebook users as active or more since privacy scandal: Reuters/Ipsos poll https://t.co/9qxdwAu7cz — Reuters Top News (@Reuters) 6 mei 2018

Hier is de grafiek. Het schandaal is alweer voor tweederde uit koers gelopen, mede op alweer verbluffende kwartaalcijfers. Bij andere schandaalconcerns ziet u dit ook: Volkswagen en Glencore zijn mooie voorbeelden. Het is echter geen gratis lunch om schandaalfondsen te kopen. Denk aan Imtech.

Agenda

Niet zoveel nieuws dit weekend, maar de usual suspect der usual supects op het Damrak deed vrijdagavond weer van zich spreken. Straks moeten we nog een vrijwilliger gaan aanwijzen om CEO van Air France-KLM te worden. Wie wil deze rotbaan? Morgenochtend de koersreactie. IK citeer ANP:

Topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM stapt op. De Fransman verbond zijn lot aan een stemming van het personeel van Air France die een einde had moeten maken aan stakingen bij het luchtvaartbedrijf. Een meerderheid wees het finale loonbod echter af.

Haha, bij Reuters hebben ze het fonds zelfs al helemaal opgeven, zie ik. Dit krijg ik als ik de jaargrafiek open #echtwaar :-)

Er wacht ons alweer een drukke week met een resem aan cijfers, ex-dividenden en jaarvergaderingen. Wat zal ik als Klapperrr van de Week nemen, Amerikaanse inflatie? Voor de consumentenprijzen wordt liefst +2,6% op jaarbasis verwacht en +2,3% kerninflatie. Da's een procent hoger dan in de EU.

Of neem ik de KW1-update van ING? Even tussen ons: als ik CEO Ralph Hamers was, zou ik zeggen zoek die cijfers zelf maar uit voor dat lousy zakgeld wat ik daar vang :-) Zonder gekheid, ik vind dat ING en Hamers meer krediet verdienen in ons land. Neem dit grafiekje sinds de grote beursbodem in maart 2009.

U ziet - herbelegd en in euro's - ING, Europese en Amerikaanse bankenindices, AEX, Eurostoxx 600 en S&P 500. En dan heeft de Nederlandse belastingbetaler ook nog klauwen met geld verdiend aan de staatsredding van ING en mag u er eigenlijk ook nog NN Groep bij optellen dat nu €13 miljard waard is.

Serieus, vinger opsteken wie dit maar had durven hopen toen ING aan het staatsinfuus ging.

In vogelvlucht de hoogtepunten van deze week:

Bij ons Q1's van onder meer ING, Ahold Delhaize, DSM, ArcelorMittal, Wolters Kluwer, Aperam, Boskalis, PostNL, SBM Osshore, Eurocommercial Properties, Vastned, Stern en als reservecijferaar Altice USA

In het buitenland zijn er onder meer Nvidia, ABInBev, Adecco, Walt Disney (met die kaskrakers in Q1), Home Depot, Siemens, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Henkel, Continental en voor de liefhebbers is er Genmab

Er zijn niet zoveel macro's. De Bank of England neemt een rentebesluit, Amerika en China hebben inflatiecijfers en de laatste komt ook met haar handelsbalans. Eens zien of de Amerikaanse president daar over gaat twitteren

Hier hebt u de hele lijst:

7 mei

08:00 Hochtief Q1-cijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders mrt 0,5% MoM

09:00 Philips notering €0,80 ex-dividend

09:00 TKH notering €1,20 ex-dividend

09:00 VolkerWessels notering €0,77 ex-dividend

09:00 Sif notering €0,30 ex-dividend



8 mei

08:00 DSM Q1-cijfers

08:00 PostNL Q1-cijfers

08:00 Vastned Q1-cijfers

08:00 Swiss Life Q1-cijfers

08:00 Adecco Q1-cijfers

08:00 Deutsche Post Q1-cijfers

08:00 LafargeHolcim Q1-cijfers

08:00 E.on Q1-cijfers

08:00 Münchener Rueck Q1-cijfers

08:00 Beiersdorf Q1-cijfers

08:00 Continental Q1-cijfers

08:00 Genmab Q1-cijfers

08:00 Duitsland handelsbalans mrt 20,0B

08:00 Duitsland industriële productie mrt 0,7% MoM

14:00 Valeant Q1-cijfers

14:00 JD.com Q1-cijfers

16:00 VS JOLTS mrt 6,173M

22:00 Liberty Global Q1-cijfers

22:00 Walt Disney Q1-cijfers



9 mei

03:00 China handelsbalans apr 24,7B

06:30 Nederland industriële productie

08:00 Ahold Delhaize Q1-cijfers

08:00 ING Q1-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q1-cijfers

08:00 SBM Offshore Q1-cijfers

08:00 Boskalis Q1-cijfers

08:00 Aperam Q1-cijfers

08:00 Stern Q1-cijfers

08:00 Refresco Q1-cijfers

08:00 Kendrion Q1-cijfers

08:00 Deutsche Telekom Q1-cijfers

08:00 Tui Q1-cijfers

08:00 ABInbev Q1-cijfers

08:00 Henkel Q1-cijfers

08:00 Unicredit Q1-cijfers

08:00 Siemens Q1-cijfers

08:45 Frankrijk industriële productie mrt

09:00 Spanje industriële productie mrt

10:00 Stern AVA

10:00 IMCD AVA

10:00 Boskalis AVA

10:00 Aperam AVA

10:30 ICT Group AVA

14:00 DSM AVA

14:00 Office Depot Q1-cijfers

14:30 VS inflatie PPI apr 0,3% MoM

16:00 VS groothandelsvoorraden mrt 0,5% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden

22:00 Altice USA Q1-cijfers



10 mei

03:30 China inflatie CPI apr -0,1% MoM

08:00 Banca Monte Paschi di Siena Q1-cijfers

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

10:00 Italië industriële productie mrt -0,1% MoM

10:00 ECB economisch bulletin

10:30 VK industriële productie mrt 0,1% MoM

13:00 BoE rentebesluit

14:30 VS inflatie CPI apr 0,3% MoM

14:30 VS jobless claims

20:00 VS begrotingstekort

22:00 Nvidia Q1-cijfers

22:00 DropBox Q1-cijfers



11 mei

08:00 ArcelorMittal Q1-cijfers

08:00 Eurocommercial Q1-cijfers

09:00 IMCD notering €0,62 ex-dividend

09:00 Stern notering €0,75 ex-dividend

09:00 DSM notering €1,27 ex-dividend

09:00 ICT Group notering €0,35 ex-dividend

09:00 Boskalis notering €0,85 ex-dividend

09:00 Spanje inflatie CPI apr 0,1% MoM

14:30 VS import- en exportprijzen mrt 0,5% en 0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 99,5

Zoals altijd krijgt Corné het laatste woord van me. Het klopt ook nog, de Italiaanse FTSE/MIB 30 staat op +11,5% dit jaar.

Video weekbericht, met deze week:

Uitslag van de ACTIAM enquête onder beursexperts

Is AAA rating van US terecht?

En waarom doet de Italiaanse beurs het zo goed?

Met als afsluiter de weekagenda.https://t.co/I5bsjoy1GN — Corne van Zeijl (@beursanalist) 5 mei 2018

Kiek op de Grafiek

Rest het rondje lang de grafieken nog. Het is maar een procentje of drie tot jaartop 572,81, maar de AEX heeft geen haast. Priegelwerk en overtuiging mist? De index doet 15,5 keer de huidige winst bij 3,4% dividendrendement.

Het is wel een beetje de schuld van het dividendseizoen. Kijk maar, de AEX herbeleggingsindex zet wel keurig nieuwe topjes neer en staat zo'n 1,5% onder haar all time high 1849,60.

Mijn naam is haas, lijkt de AEX VIX Index (volatiliteit) te zeggen. Gestage daling, dan moet de AEX toch stijgen, denkt u misschien? Maak u zelf niks wijs, deze index voorspelt niks.

De Eurostoxx 600 laat hetzelfde korte beeld als de AEX zien. Het geeft niks als u nu de neiging hebt om het ding omhoog te willen schoppen. Net als de AEX is het een beetje vleesch noch visch, er mist overtuigende richting.

De Schaamteloos & Proleterig 500 maakt er dit jaar helemaal een zijwaarts feestje van. De dollar stijgt nu wel wat, dus in euro's bent u wat beter uit.

De MSCI World Index (die voor 59,5% uit Amerikaanse aandelen bestaat) in euro's bevestigt die stijgende dollar. Mooi kort opgaande trendje, maar de index staat nog in niemandsland. Geldt dat niet een beetje voor alle grote indices?

De korte daling in onze tienjaarsrente is weer gestuit. Net al de aandelenindices is hier ook weinig tekening in de strijd.

Idem dito voor de Duitse Bund:

De Amerikaanse tien jaarsrente is eventjes wat van die 3% afgekomen. Het contrast met de Europese rentes kan bijna niet groter. Om van de spreads maar helemaal te zwijgen.

Hét verhaal van de afgelopen week, de stijgende dollar.

Dit is pas het eerste, echt overtuigende plaatje dat ik kan geven. Olie (hier West-Texas Light Intermediate) laat een prachtige opgaande trend zien. Met ook nog een stijgende dollar en torenhoge taxpercentages is het aan de pomp minder leuk.

Goud heeft ook last van de dalende dollar.

Dan de wondere wereld van bitcoin nog. Wie durft zijwaarts te zeggen? Leuk nieuwtje van de week, Goldman Sachs stort zich binnen enkele weken ook met een handelsdesk op deze markt. Die zou ik niet als tegenpartij hoeven bij dit spul, maar onze this time it's differerent vrienden van bitcoin durven zo te zien wel.

Ik wens u verder een hele mooie en prettige zondag en tot morgen, tot voorbeurs.