After Hours: Amazon & Co

Met de deur in huis:

Superdonderdag pakt goed uit, mooie koersen. Superdonderdag zou Superdonderdag niet zijn, zonder cijfertsunami nabeurs VS met oa #Amazon #Microsoft #Intel etc Ik blog live op @IEXnl #AEX pic.twitter.com/uPSYu7kaok — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 april 2018

En we zijn los, oh la la: wat een cijfers van Amazon. Omzet cloud +49% en daar zit veel meer marge in dan de overbekende retail. Koers ontploft nabeurs met +6%.

Wat een geweld ontketent dit bedrijf toch iedere keer weer. Op elk terrein lijkt het wel. Koers op all time high, maar dat is officieus.

#Aamzon veegt vloer aan met consensus Q1's en staat nu 6,4% hoger. Dat laat de Nasdaq 100 future niet onberoerd https://t.co/399aXwUbgw pic.twitter.com/k5byRz4qgB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 april 2018

Hier is de outlook voor Q2, uiteraard double digits:

Microsoft kegelt ook een steen in de consensusvijver, maar de koers doet -1,1%. Ik zoek uit waarom.

EARNINGS: Microsoft Q3 EPS $0.95 vs. $0.85 Est.; Q3 Revs. $26.82B vs. $25.77B Est. • $MSFT shares fall more than 2% after-hours https://t.co/mTXwcbqezR pic.twitter.com/zVj2CM7x7V — CNBC Now (@CNBCnow) 26 april 2018

Hier is de outlook van Microsoft. Uhm, ik zie niet zo snel waar de eventuele truc 'm zit van die daling.

Intel verslaat ook alle verwachtingen: +5,3%.

En die koers zit hem vooral in de outlook, denk ik. Goed nieuws voor iedereen.

Goed nieuws voor hele chipindstrie? #Intel verhoogt verwachtingen 2018:



"Intel is raising its full-year revenue and earnings outlook based on this strong start; expecting 2018 revenue of $67.5 billion, up $2.5 billion from prior guidance." — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 april 2018

Sorry hoor, maar mijn espresso is zoveel beter dan... Dat lijkt Wall Street zich ook te realiseren: -2,6%. De consensus halen is niet meer genoeg dit rondje? Daar weet Besi ook alles van, maar nu dwaal ik af.