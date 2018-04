Het komt niet vaak voor. Wellicht dat er daarom ook geen goed of ronkend beursjargon voor is. Outlook-verhoging denkt de lading perfect, maar er moet een sterker woord zijn te verzinnen.

Reversed profit warning klinkt wel alsof u er écht verstand van hebt, maar is toch een beetje geforceerd. Enfin, DSM verrast vriend en vijand vandaag met werkelijk sublieme Q1-cijfers:

Today we announce our preliminary Q1 2018 results and increase outlook. Read more > https://t.co/42tHKDTHNV pic.twitter.com/3wTQzrt1Mg — DSM Company (@DSM) 12 april 2018

Intussen is de CEO al op alle networks om zijn rapport toe te lichten:

.@CNBC video with DSM CEO Feike Sijbesma on the announcement of our preliminary Q1 2018 results. Watch now > https://t.co/IEQQR5N2tc @CNBCi — DSM Company (@DSM) 12 april 2018

Onze Martin kijkt ook al zijn ogen uit. Het woord uitzonderlijk gebruikt hij niet zo snel. Citaat uit zijn recensie:

Zo klom de omzet over Q1 met een forse 11% tot €2,4 miljard. De aangepaste Ebitda ontplofte bijkans: +55%. een uitzonderlijke toename. De vitaminedivisie van DSM profiteert van productieproblemen bij diverse concurrenten.

Tom knort ook al van genoegen: KBC Securities is snel met een reactie en verhoogt haar koersdoel van €87 naar €88 (accumulate). DeGroof Petercam zet net DSM zelfs op €100 van €92.

#DSM trekt de verwachtingen voor 2018 op, onder meer door rugwind in de vitamine-afdeling. Organische groeicijfers over de drie afdelingen van meer dan 11% zijn inderdaad uitstekend. pic.twitter.com/d2cWj5SHZH — Tom Simonts (@TSimonts) 12 april 2018

Intussen zet het personeel van DSM zich nu aan het de tweede moot vlaai van vandaag? En vanavond asperges natuurlijk - zijn die er alweer? - en zondag de Amstel Gold Race. Ja, het leven is deze dagen goed in ons mooie Limburg:

#DSM opent +5% op outlook-verhoging en buikschuift nieuwe alle time high in de grafiek #AEX pic.twitter.com/cVxOdKnFDh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 april 2018

Voor de buy & hold beleggers in DSM is het leven natuurlijk al veel langer goed. Jammer dat deze grafiek niet terug gaat tot het kolentijdperk. U ziet wel hoe het DSM geen windeieren heeft gelegd dat ze na 2000 van bulkchemie (verkocht aan Sabric) overschakelde op slimme stofjes:

#DSM is al jarenlang outperformer tegenover de #AEX. Hier met herbelegd dividend. pic.twitter.com/DSvQKghzTo — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 april 2018

Alles zit mee

Terug naar de cijfers van vandaag: schreef ik daar net dat die vriend en vijand verrassen? Ja, maar dat klopt denk ik niet helemaal. Zie alleen al de koersreactie. Natuurlijk is 5% fraai op een vrijwel vlakke beurs, maar bij zo'n Ebitda-verhoging als vandaag denkt u wellicht eerder aan double digits.

Bij de jaarcijfers 2017 was al duidelijk dat in Q4 2017 de zaken meer dan gesmeerd liepen, maar het concern durfde toen geen zinderende outlook aan. Het blijkt nu dat in Q1 2018 de zaken nog beter gingen en hebben CEO Feike Sijbesma en de zijnen wel het zelfvertrouwen om te verhogen.

Lel wel, er zit een eenmalig effect van €165 miljoen in die cijfers en de dollar blaast in het nadeel. Al met al dik feest bij DSM zelf en de bestaande aandeelhouders. Niemand die het vandaag heeft over dat het bedrijf al zo lang als overnameprooi wordt genoemd of aantrekkelijk opknipbaar lijkt.

Wat dat betreft heeft het concern goed door en lukt het ook om met steeds beter presteren eventuele kopers en opknippers buiten de deur te houden. Denk bijvoorbeeld maar aan de roemruchte Daniel Loeb van hedge fund Third Point die aandeelhouder werd, maar door de achterdeur afdroop.

Moet u alleen het aandeel nu kopen? Tegen 17 keer de verwachte winst en 2,2% dividendrendement oogt DSM ondanks die all time high niet eens zo duur voor 2018-begrippen. En dat voor zo'n mooi bedrijf dat zo lekker hard groeit. Bedenk alleen wel dat nu álles, maar dan ook álles mee zit,

Volgens 400 jaar beursstatistiek zijn dat achteraf gezien niet de beste momenten om een aandeel te kopen. Gegeven de afvlakkende hoogconjunctuur kan deze outlook-verhoging ook het hoogtepunt van het feestje zijn. Hoeft niet, en wie weet zien we snel die €100 van DeGroof Petercam.