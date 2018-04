TA: Trendkanaal uit 2009 biedt vangnet

Het gaat er wild aan toe op de financiële markten. De beurzen maken forse uitslagen, zowel omhoog als omlaag. De VIX-index, onze paniekbarometer, geeft aan dat de onrust onder beleggers aan het toenemen is. In dit blog bekijk ik hoe groot de schade is, na al het recente koersgeweld.

Handelsruzie met China, gedoe rond Facebook en Amazon, het Amerikaanse rentebeleid... Er zijn voldoende onzekerheden om even niets te doen. Maar moet je nu nog uitstappen - de koersen zijn al zo’n 10% gedaald - of biedt een grotere dip juist een nieuwe instapkans?

Ik leg de AEX-index langs de lat, vanuit een superlange termijn (tien jaar), maar ook vanaf 2014 en vanuit een korte termijn (zes maanden).



AEX sinds 2008

Op de meerjarengrafiek van de AEX vanaf 2008 wijst het patroon met stijgende koersbodems op een positief sentiment onder beleggers. Elke grote correctie wordt blijkbaar aangegrepen om in te stappen of bij te kopen.

Bodem A uit 2009, van circa 198 punten, is in 2011 bij B gevolgd door een hogere bodem rond 256 punten. In 2016 is bij C een hogere bodem neergezet rond 380 punten. Tot slot ligt er een mogelijk hogere bodem rond D bij 506 punten.

Zelfs bij een daling naar 465 punten zou deze consistentie niet verbroken worden. Daar ligt ongeveer de onderkant van het stijgende trendkanaal uit 2009.

Het Buy The Dip-scenario heb ik vanwege de turbulentie even opgeschort, maar met wat liquiditeiten achter de hand zou ik bij een verdere daling wel weer willen instappen.

Ondanks het stevige lange termijn sentiment is de steile uptrend (blauwe stippellijn) wel gebroken. Defensieve meerjarenbeleggers wachten een grotere dip af.



AEX sinds 2014

De Nederlandse beurs is recent verzwakt, nu de steile opgaande trend (blauwe lijn) is gebroken. Er ligt een steun rond 506,05 punten (gevormd op 20 juli 2015).

Zoals gezegd ligt het volgende vangnet er al rond 465 punten. Lange-termijnbeleggers houden hun kruit even droog.





AEX sinds eind 2016

Op korte termijn is de Nederlandse beurs afgeketst op het koersdoel, tevens de weerstand, rond 540,65 punten (gevormd op 27 februari).

Het neutrale technische plaatje kan enkel een nieuwe positieve impuls krijgen indien deze laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden.

De steun van de AEX-index ligt er pas rond 515,96 punten (gevormd op 9 februari). Positief is wel dat het momentum verbetert. De momentumlijn (de onderste helft van de grafiek) staat op het punt de 0-lijn opwaarts te doorbreken.

Korte-termijnbeleggers kijken even de kat uit de boom, maar bij een overtuigende uitbraak door de hobbel rond 540,65 punten springt het licht op groen.







Nederlandse paniekbarometer

De Nederlandse VIX-index blijft relatief hoog staan, zeker ten opzichte van de niveaus van eind vorig jaar. Onze paniekbarometer geeft aan dat de onrust onder beleggers aan het toenemen is.

Vooralsnog wijst dit erop dat beleggers het kruit even droog houden en de kat uit de boom kijken.