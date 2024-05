Walt Disney heeft met streaming winstgevendheid in vizier Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Walt Disney heeft in het afgelopen tweede kwartaal de winstverwachtingen overtroffen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het entertainmentconcern. “Onze resultaten zijn voor een groot deel te danken aan ons Experiences-segment en onze streamingactiviteiten”, zei Bob Iger, CEO van Disney, in een verklaring. De topman noemde het belangrijk dat entertainmentstreaming, dat wil zeggen Disney+ en Hulu, afgelopen kwartaal winstgevend was. Daarmee blijft het concern volgens Iger op koers om in het vierde kwartaal met alle streamingactiviteiten winstgevend te zijn. Inclusief ESPN+ leed de streamingtak afgelopen kwartaal nog een verlies van 18 miljoen dollar. Maar dat was wel veel kleiner dan het verlies van 659 miljoen dollar die dit onderdeel een jaar eerder rapporteerde. De groepsomzet in het tweede kwartaal kwam uit op 22,1 miljard dollar, min of meer conform de verwachtingen van analisten. Disney rapporteerde wel een kwartaalverlies 20 miljoen dollar, ofwel 0,01 dollar per aandeel, vergeleken met een winst van1,27 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Maar gecorrigeerd voor onder meer reorganisatiekosten en bijzondere waardeverminderingen, rapporteerde Disney een winst van 1,21 dollar per aandeel. De markt hield rekening met 1,10 dollar per aandeel. De omzet uit Amerikaanse parken steeg met 7 procent naar bijna 6 miljard dollar. Vooral internationaal deden de Disney-parken het goed, dankzij hogere bezoekersaantallen en prijsverhogingen in Hongkong. De tv-activiteiten van Disney bleven achter, omdat elk jaar miljoenen Amerikanen minder kabeltelevisie gebruiken. De verkoop van content, licenties en andere inkomsten, waaronder box office, daalde afgelopen kwartaal met 40 procent tot 1,39 miljard dollar, omdat Disney dit kwartaal geen blockbusters had. Vorig jaar profiteerde Disney nog van ‘Avatar: The Way of Water’. Die film werd in december 2022 uitgebracht en leverde meer dan 2,3 miljard op. Het aandeel Disney daalde na de cijfers met ruim 6 procent, na een winst van 2,5 procent op maandag. Bron: ABM Financial News

