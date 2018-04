TA: AEX, euro/dollar, olie, rente en goud

In dit blog zet ik de belangrijkste korte termijn signalen van euro/dollar, olieprijs, rente, grondstoffen en omzetten op een rij.

Op voorhand stel ik vast dat de omgevingsfactoren niet in de richting van een bearmarkt in aandelen wijzen. Zowel de euro/dollar, rente, als olie en goud laten een zijwaarts verloop zien.

AEX-index

De Nederlandse beurs verbetert, nu de korte correctieve fase van de AEX is gebroken. De AEX-index test thans het koersdoel rond de weerstand van 540,65 punten (gevormd op 27 februari).

Het neutrale technische plaatje krijgt een nieuwe positieve impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden.

Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van 540,65 punten (gevormd op 2 januari) op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken.

Daarna kan de AEX naar 572,81 punten, waar de top van januari ligt. Steun voor de AEX-index ligt er pas rond 515,96 punten (gevormd op 9 februari).









Moneyflow-indicator

De Moneyflow van de Nederlandse beurs is opgeveerd na de forse daling van begin februari, maar het herstel zet niet door. De moneyflow indicator geeft aan dat de in- en uitstroom van kapitaal bij de Nederlandse beurs momenteel in evenwicht is.

Deze indicator oogt niet slecht, maar wijst nog niet in de richting van een bullmarkt in de AEX.





Euro/dollar

De EUR/USD koers zet het herstel binnen de neutrale bandbreedte niet door. Hiermee is de herstelfase afgebroken en krult de EUR/USD weer neerwaarts om.

Bovendien zien we lagere toppen, hetgeen verkoopdruk aangeeft richting de steun rond 121,65 (gevormd op 18 januari). Hier ligt de onderkant van de neutrale bandbreedte.

Weerstand voor de EUR/USD ligt op 126,05 (gevormd op 19 november 2014). Het koersverloop van de euro/dollar zou bij een neerwaartse uitbraak een positieve invloed op aandelen kunnen hebben.





Kapitaalmarktrente

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente laat op korte termijn koersbewegingen zien tussen 0,58% (gevormd op 15 januari) en 0,80% (gevormd op 1 januari 2016).

De rente neigt neerwaarts, zolang er binnen deze range lagere koerstoppen worden gevormd. Hierdoor ligt een test van de steun voor de hand.

Zakt de kapitaalmarktrente overtuigend onder de bodem rond 0,58%, dan wordt het pullback scenario teniet gedaan. Op dit moment geeft de rente een neutraal signaal voor aandelen.





Olieprijs

De Olieprijs (Brent) is afgeketst op de weerstand van 71,28 dollar (top van 25 januari), binnen de neutrale trend.

Het neutrale technische plaatje krijgt een nieuwe positieve impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden richting rond 119,17 dollar (de top van 8 februari 2013).

De steun van de prijs van Ruwe Olie ligt er pas rond 61,08 dollar (de bodem van 17 november 2017). Het koersverloop van de olieprijs zou bij een opwaartse uitbraak een positieve invloed op aandelen kunnen hebben.





Goud

Het edelmetaal goud beweegt in horizontale richting. De bewegingen tussen steun 1.300,00 dollar (gevormd op 28 november 2017) en de weerstand van 1.375,30 dollar (de top van 6 juli 2016) zijn te grillig om traden interessant te maken.

Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

Het koersverloop van goud zou bij een opwaartse uitbraak toenemende inflatie signaleren. Dat zou een positieve invloed op aandelen kunnen hebben.