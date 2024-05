Infineon verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Infineon heeft dinsdag de outlook voor het boekjaar 2024 verlaagd. Dit bleek dinsdag uit een kwartaalupdate van de Duitse halfgeleiderspecialist uit Neubiberg. CEO Jochen Hanebeck sprak in een toelichting van aanhoudende moeilijke marktomstandigheden. Toch vond de topman dat het afgelopen kwartaal "solide" was. Dit boekjaar zal de omzet uitkomen op ongeveer 15,1 miljard euro, voorziet Infineon. Eerder ging het bedrijf nog uit van circa 16 miljard euro. En dat was al een verlaging, want daarvoor stond de omzetoutlook op 17 miljard euro. De segmentmarge zal dit jaar niet op 20 tot 25 procent uitkomen, maar rond de 20 procent, waarschuwde de halfgeleiderspecialist dinsdag. Voor het lopende derde kwartaal rekent Infineon op een omzet van circa 3,8 miljard euro. In het afgelopen, tweede kwartaal boekte Infineon een omzet van ruim 3,6 miljard euro. Op kwartaalbasis was dit een daling van 2 procent. De koers van het aandeel Infineon steeg dinsdag met maar liefst 9,6 procent. Analisten van Citi noemden de outlookverlaging "verstandig en redelijk". Bron: ABM Financial News

