Futures Wall Street wijzen op nagenoeg vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones)De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een nagenoeg vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 stegen rond lunchtijd met 0,1 procent, na een prima weekstart op maandag. De Amerikaanse beurzen stegen gisteren nog in de nasleep van een niet al te positief Amerikaans banenrapport op vrijdag, dat de hoop op een renteverlaging dit jaar deed herleven. Ook verloopt het cijferseizoen beter dan verwacht, hoewel de lat wel laag lag. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild maakte dinsdag de balans op van het Amerikaans resultatenseizoen tot dusver. Nu al 400 bedrijven uit de S&P500-index hebben gerapporteerd, is het resultaat sterk. Volgens Bank of America deed 72 procent het beter dan verwacht qua omzet, 59 procent met de winst en 50 procent presteerde zowel met de omzet als de winst beter dan verwacht. Dit ligt in lijn met het afgelopen kwartaal, maar is volgens Vranken toch beter dan verwacht. Dit was vooral te danken aan de hogere marges, omdat met name de grote bedrijven niet lijken te lijden onder de hogere rentetarieven. Ze hebben veel cash. Dat wordt ook aangewend om grootschalig eigen aandelen in te kopen. Voor kleine bedrijven is dat heel anders, waarschuwde Vranken. Vandaag zijn het onder meer Walt Disney, Nikola, Lyft en Reddit die de boeken openen. Op macro-economisch front zal er vanavond in de VS aandacht zijn voor de cijfers over het consumentenkrediet. Ook zal naar verwachting Fed-bestuurder Neel Kashkari van zich laten horen en zijn visie op de stand van zaken geven. De olieprijzen daalden licht en een vat WTI- olie noteerde 0,3 procent lager op 78,20 dollar. De tienjarige Amerikaanse staatsobligatie daalde tot onder de 4,47 procent. De euro/dollar daalde licht naar 1,0762. Bedrijfsnieuws Apple steeg voorbeurs met 1,0 procent. De iPhone-maker heeft gewerkt aan een chip om software voor kunstmatige intelligentie op datacenterservers te laten draaien, zo meldde The Wall Street Journal, een zet die Apple een voorsprong zou kunnen geven in de AI-race. Palantir Technologies rapporteerde sterker dan verwachte inkomsten, aangejaagd door AI. Maar de groei van de Amerikaanse activiteiten vertraagde wel. De aandelen daalden voorbeurs met bijna 10 procent. Lucid, de fabrikant van elektrische voertuigen, rapporteerde beter dan verwachte verkopen, maar een groot deel daarvan kwam van de Saoedische overheid, die grootaandeelhouder is. Het aandeel daalde voor de openingsbel met 8,5 procent De aandelen van Boeing daalden met 0,7 procent voorbeurs, nadat de eerste bemande lancering van het Starliner-ruimtevaartuig van het bedrijf twee uur vóór de geplande lancering was geschrapt. Ondertussen opende de Federal Aviation Administration maandag een onderzoek naar inspectie documentatie voor de 787-jets van Boeing. Ook het aandeel Teamviewer moet zich opmaken voor een lagere opening. De cijfers die het bedrijf presenteerden, waren slechter dan verwacht. Slotstanden Wall Street De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 1,0 procent tot 5.180,74 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 38.852,27 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 16.349,25 punten. Bron: ABM Financial News

