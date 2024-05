Valuta: euro binnen smalle bandbreedte Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0760 dollar in een rustige markt. Deze week zullen veel handelaren vanwege Hemelvaartsdag vervroegd aan het weekend beginnen. "Wij zien de euro binnen een smalle bandbreedte bewegen", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Met niet al te veel spannende items op de macro-economische agenda's zou een opmerkelijke beweging veroorzaakt kunnen worden door onverwachte omstandigheden of uitspraken, zoals rondom het bezoek van de Chinese president Xi aan Frankrijk", aldus Erdmann. De belangrijkste gebeurtenis voor de valutamarkt lijkt deze week het rentebesluit van de Bank of England van aanstaande donderdag, waarbij Ebury geen wijzigingen voorziet. De Reserve Bank of Australia hield het belangrijkste rentetarief op 4,35 procent. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,0763 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8585 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2538 dollar. De Australische dollar daalde 0,4 procent naar 0,6598 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

