AEX zet vizier op 900 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend overtuigend hoger, waarbij de stijging breed gedragen werd.

Rond de klok van twaalf uur won de AEX 0,7 procent op 897,71 punten, een nieuw record.

Daarmee volgde de Amsterdamse beurs het voetspoor van Wall Street, dat maandag de weg omhoog vond. De Amerikaanse beurzen stegen nog in de nasleep van een niet al te positief Amerikaans banenrapport op vrijdag, dat de hoop op een renteverlaging dit jaar deed herleven.

Sinds dit rapport lijkt het glas bij beleggers ineens weer halfvol, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Het feit dat er bij veel beleggers nog ontzettend veel scepsis is over de houdbaarheid van de rally, plus de relatief grote hoeveelheid cash die nog wordt aangehouden, versterkt onze verwachting dat de rally nog wel even zal aanhouden. Misschien nog wel belangrijker is het feit dat de winstgroei(verwachtingen) van de meeste bedrijven opwaarts worden bijgesteld omdat de wereldeconomie beter draait dan eerder gedacht. Positieve winstgroeibijstellingen wegen op dit moment zwaarder dan twijfels over het rentebeleid van de Fed", aldus Wiersma.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de Duitse export onverwacht was gestegen. De export steeg met 0,9 procent op maandbasis, terwijl de import met 0,3 procent opliep.

En ook kwam er goed nieuws vanuit de eurozone, waar de detailhandelsverkopen bleken gestegen. Op maandbasis stegen de detailhandelsverkopen met 0,8 procent, na een min van 0,5 procent in februari.

De olieprijzen liepen licht op en een vat Brent olie noteerde 0,2 procent hoger op 83,53 dollar, nadat Israël Rafah in Gaza had getroffen, terwijl de onderhandelingen over een staakt-het-vuren met Hamas zonder oplossing werden voortgezet.

De tienjaarsrentes liepen verder terug. In de VS noteerde die op 4,46 procent en de Duitse variant handelde rond de 2,44 procent.

De euro/dollar daalde licht naar 1,0757.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Adyen aan kop met een winst van 3,1 procent, gevolgd door DSM-Firmenich en AkzoNobel die 1,6 procent konden bijschrijven.

Philips won 0,6 procent. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Philips van 17,50 naar 22,00 euro, maar met handhaving van het Underperform advies.

ArcelorMittal was een van de twee dalers met een min van 1,2 procent. Prosus daalde met circa een half procent, ondanks een kleine koersdoelverhoging van UBS.

In de AMX won Van Lanschot Kempen ruim 5 procent. De grootste daler was Inpost met een verlies van 0,7 procent.

In de AScX ging Vivoryon aan kop met een winst van bijna 9 procent, gevolgd door Heijmans met een winst van 3,7 procent. Dit na cijfers waaruit bleek dat Heijmans in het eerste kwartaal van dit jaar meer woningen heeft verkocht. Ook houdt de bouwer vast aan de outlook voor 2024, die in februari bij de jaarcijfers werd afgegeven.

Kendrion steeg 3,6 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het ondanks een lagere omzet de winstgevendheid wel zag aantrekken. Vooral de zwakke industriële productie in China en Duitsland laat zich gelden, aldus Degroof Petercam, "vooral bij de industriële remmen". Toch waren de marges beter dan Degroof had verwacht. Dat was volgens de bank te danken aan een strikte kostenbeheersing. "Die betaalde zich vooral uit bij de tak industriële remmen."

