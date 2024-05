Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, in de nasleep van het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag die aanleiding gaf voor enige hoop op een eerste renteverlaging in de VS. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,7 procent op 511,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 18.311,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 8.025,23 punten. De Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 8.298,41 punten. Olie werd dinsdag duurder. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 78,59 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 83,44 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0758. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0762 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0768 op de borden. Bedrijfsnieuws BP bleef met de resultaten over het eerste kwartaal achter bij de verwachtingen, maar kwam wel met een aandeleninkoopprogramma van 1,75 miljard dollar. De koers noteerde 0,3 procent lager. UBS kwam met erg sterke resultaten. De winst was circa drie keer hoger dan analisten hadden verwacht. De koers noteerde 1,6 procent hoger. UniCredit deed het met de resultaten over het eerste kwartaal beter dan verwacht. Het bedrijf geeft over 2024 net zoveel aan de aandeelhouders terug als over 2023, toen 8,6 miljard euro. De koers noteerde dinsdag 3,3 procent hoger. Solvay zag de omzet over het eerste kwartaal autonoom met 12 procent afnemen, maar deed het met 1,2 miljard euro wel beter dan de verwachte 1,13 miljard euro. De koers noteerde 8,6 procent hoger. Fresenius Medical Care maakte over het eerste kwartaal een daling van de resultaten bekend. Het bedrijf hield wel vast aan de outlook. De koers verloor 6,5 procent. Infineon Technologies verlaagde dinsdag bij de resultaten over het tweede kwartaal voor de tweede keer dit jaar de outlook voor het fiscale boekjaar. Het aandeel noteerde desondanks 9,4 procent hoger. Lufthansa heeft een nieuwe CFO. Til Streichert staat bekend als een bereidwillige investeerder, een reputatie waar zakenbank Bernstein niet verheugd over is. De koers noteerde 2,2 procent lager. Siemens Healthineers heeft de resultaten in het afgelopen kwartaal zien aantrekken en de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd. De koers daalde toch met 3,6 procent. Adecco presenteerde over het eerste kwartaal een EBITA die overeen kwam met de prognoses. De omzet was iets beter dan voorzien. Het aandeel noteerde 1,3 procent lager. Banco de Sabadell heeft maandagavond het ongevraagde bod van Banco Bilbao Vizcaya Argentaria van 12 miljard euro in aandelen als te laag afgewezen. Sabadell noteerde 1,1 procent lager, BBVA 3,1 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 1,0 procent tot 5.180,74 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 38.852,27 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 16.349,25 punten. Bron: ABM Financial News

