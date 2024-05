Jefferies verhoogt koersdoel Philips (Underperform) Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Philips verhoogd van 17,50 naar 22,00 euro, maar wel met handhaving van het Underperform advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Jefferies wees in dit rapport op de resultaten van Philips in eerste kwartaal. Die stonden onder druk, maar dat was ook voorzien. En de onverwachte schikking ter waarde van 1,1 miljard dollar voor de problemen met de apneu-apparatuur van de onderneming was veel gunstiger dan voorzien, aldus analist Julien Dormois. Met deze schikking komt een einde aan veel onzekerheid, voegde de analist toe. "Geweldig nieuws." Jefferies verhoogde dinsdag de taxaties voor de winst per aandeel Philips voor 2024 en 2025 met 2 en 4 procent. Toch herhaalde Dormois zijn Underperform advies voor Philips. De analist meent dat de waardering onvoldoende rekening houdt met de uitdagingen die Philips nog voor zich heeft liggen. Zo benadrukte Jefferies de ondermaatse prestaties bij Imaging, de marges bij Connected Care en de macro-economische afhankelijkheid van Philips. Ook kampt het bedrijf dit en volgend kwartaal met een lastige vergelijkingsbasis. Het aandeel Philips noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 24,92 euro. info@abmfn.nl

