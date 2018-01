TA: Hoofdrol voor banken

Enkele Europese banken konden de koude start van de beurzen op de eerste sessie van 2018 prima weerstaan en wisten de voeten droog te houden. Waarschijnlijk is het de renteontwikkeling die deze sector dit jaar wind in de rug geeft. Technisch laten enkele belangrijke banken, zoals Commerzbank, al geruime tijd een sterke uptrend zien. Daarmee weet deze sector zich aan de malaise van de laatste maanden van 2018 te onttrekken.

Als dit exemplarisch wordt voor de rest van het jaar, dan komt het allemaal goed. Ik sluit niet uit dat er dit jaar voor bankaandelen een hoofdrol weggelegd zal zijn. Alle banken moeten nog wel significante hordes zien te breken. Ook op Twitter (@RoyceTostrams) houd ik de ontwikkelingen goed in de gaten.

AEX

Ik begin met de AEX, die gisteren een valse start maakte. Na een laagste punt van de dag rond 540,34, is de AEX op de eerste beursdag van 2018 toch weer helemaal opgekrabbeld tot een slot van 544,79, wat uiteindelijk nipt in de plus was. Sterk was dat de slotstand ruim vier punten boven het intraday low lag.

Ik zie wel tegenstrijdige bewegingen. Aan de ene kant laat de AEX-index op korte termijn het kopje wat hangen (= lagere top). Aan de andere kant neem ik hogere bodems waar. De strijd is dus nog niet gestreden.





ING

ING verbetert, maar beweegt nog onder weerstand 16,00 (gevormd op 24 juli 2015). De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij)kopen. Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand 16 op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken. Daarna kan de koers richting 20. Steun voor ING ligt rond 14,98 (gevormd op 1 december 2017).

Deutsche Bank

Deutsche Bank test de onderzijde van het gematigd stijgende trendkanaal. Hogere toppen en hogere bodems geven voor Deutsche Bank al een paar maanden aan dat beleggers bereid zijn om op steeds hogere niveaus in te stappen. De trend biedt een koersdoel rond weerstand 17,80 (gevormd op 26 januari 2017). Na een uitbraak kan DB naar 25. Steun ligt rond 15,52 (gevormd op 28 november 2017).



Commerzbank

Commerzbank veert op vanaf de onderkant van het stijgende trendkanaal. Kopers weten Commerzbank te vinden, getuige de serie hogere toppen en bodems. Binnen deze opgaande trend ligt de weerstand rond 13,38 (gevormd op 8 april 2015). De volgende horde ligt rond 14,50. Steun bevindt zich rond 12,45 (gevormd op 15 december 2017).





Credit Agricole

Credit Agricole veert hard op vanaf de steun 13,77. Credit Agricole (sloot dinsdag 1,25% in de plus) beweegt in horizontale richting tussen steun 13,77 (bodem van 23 november 2017) en weerstand 15,66 (gevormd op 11 november 2009). De ruimte binnen deze zijwaartse fase is ruim genoeg om te traden. De conservatieve belegger heeft hier thans niets te zoeken en wacht tot de zijwaartse bandbreedte aan de bovenzijde wordt verlaten.



UBS

Ook UBS kijkt opwaarts. UBS wist de stijgende trend te hervatten nadat de consolidatie van de afgelopen periode aan de bovenzijde is verlaten. UBS signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top rond 17,50 een verbetering. De oude uptrend is weer opgepakt waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht. Eerste koersdoel ligt rond weerstand 20,54 (top van 9 september 2015). Steun ligt rond 17,60 (gevormd op 26 oktober 2017).