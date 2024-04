Geen grap: daar ligt 100 euro op straat!

Toen de rente rond het nulpunt lag, maakte het niet zoveel uit waar je je spaargeld parkeerde. Maar nu zijn de verschillen significant. Ook bij brokers.

Door Erik Mauritz van Trade Republic

Een bekende economengrappen gaat ongeveer als volgt. Twee economen lopen over straat. “Kijk!” zegt de een, “Daar ligt een briefje van €100 op straat!" “Nee hoor,” antwoordt de ander, “dat kan helemaal niet. Als daar echt €100 had gelegen, had iemand het wel opgeraapt.” En ze lopen door zonder het briefje op te pakken.



Dat dit ongeveer de leukste bekende economengrap is, zegt wel wat over het gevoel voor humor van economen. Niet voor niets is een andere grap dat een econoom iemand is die niet genoeg charisma had om accountant te worden. (Ik ben zelf econoom, dan mag dit. Excuses aan accountants).

Significante verschillen in spaarrentes

Maar terug naar die €100. Iets soortgelijks is nu aan hand met spaarrentes in Nederland. Toen de rente rond het nulpunt lag, maakte het niet zoveel uit waar je je spaargeld parkeerde. Maar nu zijn de verschillen significant.



Trade Republic biedt nu 4% op het saldo tot €50.000 en dat is vrij opneembaar. Er zijn geen maandelijkse kosten. Je tegoed valt onder het Europese depositogarantiestelsel. Trade Republic is een Duitse bank, onder Duits toezicht.



De hoogste rente bij een Nederlandse grootbank is op dit moment 1,7%. Als je dus €5.000 spaargeld of overtollig saldo hebt, laat je per jaar (4% - 1,7%) x 5.000 = €115 op straat liggen. Of zelfs €400, als je het vergelijkt met de 0% die je bij sommige brokers over je saldo krijgt.



Veel Nederlanders gedragen zich echter toch nog als de economen uit de grap. Daar zijn meerdere redenen voor; geen zin om er moeite voor te doen, geen vertrouwen in buitenlandse banken en sommigen denken waarschijnlijk dat er wel een addertje onder het gras zal zitten. Voor een klein deel van de bevolking geldt misschien dat ze al zoveel hebben, dat die €100 misschien minder uitmaakt.

Laat u briefjes van €100 wegwaaien?

Na het lezen van dit artikel kan “ik wist het niet” in ieder geval niet meer de reden zijn dat u geld op straat laat liggen. En dat dit een gesponsord artikel is, mag ook geen reden zijn om briefjes van €100 weg te laten waaien.



Voor iedereen die niet een econoom uit een slechte grap wil zijn en zijn geldzaken serieus neemt, ga naar www.traderepublic.nl voor de voorwaarden.