Beleggen in AI: welke vragen moet je jezelf stellen?

Door de doorbraak van ChatGPT kunnen beleggers niet meer om Artificial Intelligence (AI) heen. Er zijn verschillende manieren om als belegger op dit thema in te spelen.

Erik Mauritz van Trade Republic geeft drie vragen om je hierbij op weg te helpen.

Vraag 1. Biedt AI nog beleggingskansen?

Een aantal aandelen in de AI-hoek heeft dit jaar al een zeer indrukwekkend rendement laten zien. Zo staat het aandeel Nvidia op dit moment 180% hoger dan op 31 december 2022 en Tesla rond de 100% (per 26 juni). Volgens sommigen is nu dan ook de vraag of het niet tijd is voor een stapje terug.

Een teken van mogelijke ‘hype-vorming’ is ook hoe vaak het woord AI nu genoemd wordt bij kwartaalcijfers. Dat was in Q1 2023 bijna drie keer zo vaak als in Q4 2022 (zie grafiek), en maak je borst maar nat voor de aankomende Q2-cijfers.



Aan de andere kant lijkt het duidelijk dat artificiële intelligentie een revolutie kan kan gaan ontketenen in vrijwel alle sectoren. Per sector verschilt echter de snelheid waarmee AI een impact zal hebben. Voorlopers zijn op dit moment transport, logistiek, biotech en -pharma, internet en media. Maar bedrijven in andere sectoren zullen uiteindelijk ook profiteren. En elke sector zal verliezers kennen.

Dus alhoewel AI op de beurs al een doorbraak heeft doorgemaakt en correcties nooit uitgesloten mogen worden, is er ongetwijfeld op lange termijn nog opwaarts potentieel. Beleggers mogen ook niet uit het oog verliezen dat de huidige koerssprong volgt op het rampjaar 2022 toen de technologiemarkt, en ook het AI-segment, zo’n 30% van zijn waarde verloor.

Vraag 2. Aandelen of een ETF?

Bij beleggen in een thema zoals AI is het altijd de vraag of je als belegger probeert de individuele winnaars te selecteren of dat je kiest voor een breder gespreide belegging via een ETF.

Het is niet eenvoudig om zelf op zoek te gaan naar het ultieme AI-aandeel of zelf een mandje van AI-aandelen samen te stellen. Het is een gespecialiseerde technologie waarbij de AI-impact van elk bedrijf afzonderlijk moeilijk in te schatten is.

De grote winnaars van dit jaar zijn het al eerder genoemde Nvidia en Tesla, die tezamen met Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta inmiddels bekend staan als de Magnificent Seven. Samen zijn ze goed voor ongeveer 75% van de stijging van de NASDAQ 100 dit jaar. Gaan deze zeven nog verder stijgen of moet je het bij andere aandelen zoeken? En zo ja, welke?

Omdat deze vragen ingewikkeld te beantwoorden zijn (en tijdrovend), is het ook te overwegen om via een ETF op het thema in te spelen. Dan koop je met één transactie direct meerdere aan AI gerelateerde aandelen, gespreid over meerdere sectoren en met de nodige diversificatie. Bijkomend voordeel is dat de aandelen waarin met een ETF belegd worden niet voor altijd vaststaan, dus mocht er een andere winnaar opstaan, dan zal deze uiteindelijk ook in het mandje opgenomen worden.

Vraag 3. Welke ETF?

Er zijn al meerdere ETF’s beschikbaar die zich specifiek op AI en/of het thema Robotica richten.

Robotica is nauw verbonden met artificiële intelligentie omdat dankzij AI robots intelligenter zijn geworden en daardoor veel meer taken op een betere manier kunnen uitvoeren.

Hier een overzicht van de aan AI gerelateerde ETF’s die bij Trade Republic beschikbaar zijn (TKR zijn de jaarlijkse kosten):



Welke AI-ETF je vervolgens kiest, hangt af van persoonlijke voorkeuren. Zo is er een ESG Screened Robotics & AI-ETF voor beleggers die ESG-criteria graag laten meewegen bij de selectie van aandelen. De belegger zal zich dus nog wel even in deze ETF’s moeten verdiepen. Het beste startpunt hiervoor is de website van de aanbieder.

De voordelen van een op AI gerichte ETF zijn al genoemd. Er zijn echter ook mogelijke nadelen. Zo is het percentage van de omzet gerelateerd aan AI in de meeste gevallen nog vrij klein, dus er is bijna nooit sprake van een “pure” AI-investering. Een ander (mogelijk) nadeel is dat de kosten van een thema-ETF vaak net iets hoger liggen dan bij een ETF die bekendere, bredere aandelenindices volgt.

Het is daarom ook te overwegen om naar een ETF op de NASDAQ 100 te kijken. De NASDAQ is een veel bredere index die dankzij de opkomst van AI ook met 36% gestegen is dit jaar.

Of kijk nog veel breder, bijvoorbeeld naar een ETF op de S&P500. Dit jaar had de S&P500 “maar” een rendement van 13%, maar als andere sectoren meer van AI gaan profiteren, kunnen ook andere aandelen dan de Magnificent Seven het goed gaan doen.

Om die reden kan gesteld worden dat uiteindelijk alle aandelen direct of indirect met AI te maken krijgen. Het idee dat beleggers AI nog kunnen ontlopen is eigenlijk nu al kunstmatig.