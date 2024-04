Dit zijn de 5 favoriete dividendaandelen van uw medebeleggers

Het dividendseizoen staat op het punt van beginnen. Genoeg reden om eens na te gaan hoe beleggers denken over dividend.

In de meest recente IEX Sentimentspeiling vroegen we u naar de rol die dividend speelt bij de keuze van aandelen, wat uw favoriete Nederlandse dividendaandelen zijn en wat de respondenten van plan zijn met hun dividendinkomsten.

Voor 43,2% van de beleggers staat het dividendpercentage van een aandeel centraal bij de aankoopbeslissingen. Uit de nieuwste IEX Sentimentspeiling blijkt dat een aanzienlijk deel aandelen selecteert op basis van het dividendrendement.

Aandelen met 7,5%+ dividendrendement

Een kleine maar toegewijde groep van 6,6% geeft aan (bijna) alleen maar aandelen te kopen met een dividendrendement van meer dan 7,5%. In Nederland kennen we er een handjevol die aan dat criterium voldoen: OCI, Eurocommercial Properties, NN Group, Heijmans en ABN Amro. Of dat ook de favoriete dividendaandelen zijn van uw medebeleggers? Daarvoor mag u nog even doorlezen.

Voor 23,8% van de respondenten ligt de grens op een dividendrendement van meer dan 5,0%, terwijl 12,7% zich richt op aandelen met een dividendrendement van meer dan 2,5%. Toch laat een kleine meerderheid, namelijk 56,8%, zich niet leiden door het dividend bij aankoopbeslissingen. Het laat zien dat hoewel dividend voor sommige beleggers van groot belang is, anderen zich meer richten op factoren als groeipotentieel, bedrijfsprestaties of sectorvooruitzichten.

Ruim een derde herbelegt dividend niet

Nu we weten hoe beleggers aankijken tegen dividend bij het kiezen van een aandeel, is het interessant om te zien wat ze van plan zijn met die uitkeringen. Een meerderheid van 61,9% geeft aan het dividend te willen herbeleggen. Einstein zei al dat samengestelde interest het achtste wereldwonder is. “They who understand it, earn it. Who doesn’t, pays it”, zo luidt de uitspraak.

Terug naar de cijfers, want 52,9% zegt het dividend te herbeleggen in aandelen, waar 7,4% voor ETF’s kiest. De overige 1,6% stopt het dividend in crypto. Dit bij elkaar maakt 61,9%. Toch kiest niet iedereen ervoor om het dividend opnieuw te beleggen. Ruim een derde (38,1%) kiest er namelijk voor om het niet te herbeleggen.

Zo’n 28,5% houdt het dividend liever aan in cash. Trade Republic biedt bijvoorbeeld 4% rente op tegoeden tot €50.000 euro. DeGiro, winnaar van de IEX Gouden Stier voor beste broker, biedt geen rente op cash. Bij 9,6% gaat het dividend rechtstreeks naar de eigen betaalrekening voor bijvoorbeeld belastingbetaling, hypotheekaflossing, aanvulling van het pensioen, het innemen van optieposities of het boeken van een vakantie.

Top 5 Nederlandse dividendaandelen

Zonder dividendaandeel is er natuurlijk ook geen dividend. Daarom de vraag: wat zijn de favoriete dividendaandelen onder onze respondenten? Er blijken er meerdere in trek te zijn, maar een aantal springt er heel duidelijk uit: ASML (met 7,3% van de stemmen en een dividendrendement van 3,23%), Shell (met 12,4% van de stemmen en een dividendrendement van 4,6%) en NN Group (met 15,4% van de stemmen en een dividendrendement van 8%). De top-5 wordt gecompleteerd door ASR (6,8% dividendrendement) en ING (8,2% dividendrendement).

Mocht u op zoek zijn naar een actueel en compleet overzicht van de dividenddata van Nederlandse aandelen, dan kunt u een kijkje nemen bij dividendinfo.nl. Of anders gewoon even hier klikken.

In totaal vulden 1329 beleggers onze vragenlijst in. De resultaten bieden al met al een interessante kijk op hoe uw medebeleggers denken over dividend en hoe ze ermee omgaan in hun portefeuilles. Het is duidelijk dat het dividend een belangrijke rol speelt in de beleggingswereld, zij het in uiteenlopende strategieën.