Beursblik: lichte meevaller bij Ahold

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Ahold Delhaize waren in het eerste kwartaal marginaal beter dan verwacht. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux woensdag in een rapport. Die meevaller was volgens de analisten te danken aan een iets betere omzet in de eerste drie maanden van het jaar. Conform verwachting was er een "duidelijke" verbetering in Europa. En in de VS daalden de marges minder scherp dan voorzien. Ahold herhaalde woensdag de outlook voor 2024 en Kepler verwacht geen grote aanpassingen aan de consensus. "De kwartaalupdate was geruststellend, maar week niet significant af van de verwachtingen in de markt", aldus Kepler. Kepler heeft een koopadvies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 33,00 euro. De analisten wachten nu vooral op de beleggersdagen die Ahold eind van deze maand organiseert. Het aandeel Ahold koerste woensdag 4,1 procent hoger op 29,42 euro. Bron: ABM Financial News

