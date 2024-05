Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor AMG verhoogd van 18 naar 23 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de bank. De kwartaalcijfers vielen met enkele miljoenen hoger uit dan waar analist Frank Claassen rekening mee hield, nadat de vanadiumprijzen stegen en AMG Technologies een bemoedigend kwartaal achter de rug had. Zoals verwacht zakte de EBITDA bij AMG Lithium ineen, vanwege een significante daling van de lithiumprijzen en minder leveringen. AMG handhaafde de outlook voor dit jaar en mikt op een EBITDA van circa 130 miljoen dollar. Degroof mikt op een vergelijkbaar bedrag en voorziet in de eerste instantie geen herstel van de prijzen in de rest van het jaar en verwacht ook geen bijdrage uit een nieuwe raffinaderij in Bitterfeld. Volgend jaar zal de raffinaderij in Duitsland wel volledig bijdragen aan de resultaten. Het aandeel AMG steeg woensdag met 1,4 procent tot 23,40 euro. Bron: ABM Financial News

