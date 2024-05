Zweedse Riksbank verlaagt rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sveriges Riksbank

(ABM FN-Dow Jones) Riksbank heeft woensdag de rente verlaagd en voldeed met deze beslissing aan de eerdere prognose van een verlaging in mei of juni. Dat bleek woensdag uit een mededeling van de Zweedse centrale bank. Het monetaire beleidsorgaan verlaagde de rente met 25 basispunten van 4,00 naar 3,75 procent. De bank lichtte toe dat de inflatie van Zweden de doelstelling van de Riksbank nadert. Mocht de doelstelling worden bereikt, dan verwacht de bank voor de tweede jaarhelft nog twee renteverlagingen door te voeren. De Zweedse inflatie kwam in maart uit op 2,2 procent, of op 2,9 procent zonder energieprijzen mee te rekenen. Deze percentages liggen onder de eerdere verwachtingen van Riksbank. Volgens de bank kan de inflatie alsnog hoger uitkomen, door een sterke Amerikaanse economie, geopolitieke spanningen en de koers van de Zweedse kroon. Bron: ABM Financial News

