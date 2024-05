Beursblik: Saxo ziet beleggersvertrouwen verder dalen

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van beleggers is in mei opnieuw gedaald. Dit bleek uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo onder klanten.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde van 3,4 begin april naar 3,0 begin mei op een schaal van -15 tot 15. De meting van maart noteerde nog het hoogste vertrouwen op 4,1, sinds de start van de metingen door Saxo.

Het sentiment rond de AEX werd ook licht negatiever. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,1 procent in de komende maand. Dat was de voorgaande maand nog een stijging van 1,3 procent. De vooruitzichten voor de S&P 500 lieten daarentegen een positiever beeld zien en de groeiverwachting steeg van 1,2 in april naar 1,6 procent voor mei.

”De AEX noteert nu op een recordstand, rond de 900 punten. Uit onze peiling over mei blijkt dat beleggers mogelijk last hebben van hoogtevrees”, zei beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo. “Ze menen dat de hoofdindex wat te snel is opgelopen en tonen zich terughoudend.”

ASML nog steeds populairst

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen stond ASML nog steeds aan kop en Shell bezette de tweede plek. ING staat nu op de derde positie en verdringt daarmee NN Group uit de top drie. ING presenteerde meevallende cijfers over het eerste kwartaal en beloonde aandeelhouders met de inkoop van een groot aantal eigen aandelen.

Philips is nog niet populair onder beleggers, ondanks dat er een schikking werd getroffen in de VS rond apneu-apparaten. Het aandeel werd als vaakst als verkoopkandidaat genoemd. ASML nam een tweede plek in en Adyen bekleedde de derde plaats.

Voorkeur voor aandelen neemt licht af

De voorkeur voor aandelen nam licht af van 91,7 naar 86,6 procent. Op de tweede plaats stonden ETF’s met ruim 36 procent, gevolgd door beleggingsfondsen met bijna 27 procent. De voorkeur voor opties bedroeg 26 procent en obligaties ruim 13 procent.

IT-sector meest in trek

Ruim 52 procent van de beleggers houdt nog steeds een duidelijke voorkeur voor informatietechnologie, gevolgd door de financiële sector met 40 procent. Daarna volgt de energiesector met ruim 26 procent, de grondstoffensector met ruim 24 procent en de industrie met ongeveer 19 procent.

