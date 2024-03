IEX Slotcall van donderdag 28 maart 2024

De term recordstand is tegenwoordig flink aan inflatie onderhevig. Zolang de AEX elke dag wat winst boekt, bereikt het telkens een nieuwe top. Ook vandaag, op de laatste dag van dit kwartaal, gaan we weer omhoog. Daardoor heeft de AEX opnieuw de hoogste stand ooit bereikt op een stand van 881,78 punten. Gefeliciteerd! Geniet ervan zolang het kan!

Niet dat beleggers geen reden hebben om optimistisch te zijn. Economieën landen zachter dan zacht, de consument zit overal goed in de slappe was, en de kans is meer dan groot dat de ECB en de Fed beleggers deze zomer blij gaan maken met de eerste renteverhogingen. Zolang de inflatie blijft dalen en de Amerikaanse economie niet oververhit raakt, is dat toch het basisscenario.

Amerikaanse consument minder somber

Ook vandaag is er weer de nodige positieve macronieuws uit de VS te melden. Zo is het Amerikaans consumentenvertrouwen in maart onverwacht gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 76,9 in februari naar 79,4 in maart. Halverwege de maand duidde een voorlopig cijfer nog op een kleine daling van het vertrouwen.

Het vertrouwen in de huidige staat van de Amerikaanse economie steeg van 79,4 naar 82,5. Over de economische verwachtingen waren ondervraagden ook positiever. Die deelindex steeg van 75,2 tot 77,4. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 2,9 procent, van 3,0 procent eind februari. De Amerikaanse inflatieverwachting voor de komende 5 jaar daalde van 2,9 naar 2,8 procent. Ook dat geeft de burger moed.

Amerikaanse economie groeit stevig door

Onderwijl groei de Amerikaanse economie flink door. De groei over het vierde kwartaal van 2023 kwam uit op 3,4 procent. Economen hielden vooraf rekening met een gemiddelde groei van 3,2 procent. In het derde kwartaal was de Amerikaanse economie nog met 4,9 procent gegroeid. Ofwel, het gaat allemaal iets minder in de aan de andere kant van de oceaan, maar dat is in het licht van het Amerikaanse monetaire beleid alleen maar gunstig. Op een oververhitting van de Amerikaanse zitten de rentemeesters van de Fed niet te wachten.

Aandelen vandaag in de picture

ING (+2,03%) gaat sinds begin februari als een speer. Vandaag helpt een koersdoelverhoging van Morgan Stanley het aandeel nog verder omhoog.

(-1,34%) heeft in de 2e helft van 2023 volgens ING iets minder gepresteerd dan verwacht. NXFiltration (+28,1%%) heeft onlangs €45 miljoen opgehaald en sindsdien zit het aandeel flink in de lift. Ytd staat het aandeel na de recente stijgingen nog altijd op een verlies van 35%.

Top 3 winnaars en verliezers Amsterdam

Brede markt

Goud, zilver, olie en bitcoin staan allemaal hoger. Dat geldt ook voor de meeste Europese beurzen, al gaat het om kleine plusjes. De Nasdaq en Dow hebben moeite om te besluiten omhoog of omlaag te gaan. De euro verliest iets tegenover de dollar.

Rentes

Europese en Amerikaanse rentes bewegen vandaag verschillend. Veel heeft het niet om het lijf.

Nederlandse tienjaars: 2,56% (+0,35%)

Duitse tienjaars: 2,30% (+0,22%)

Britse tienjaars: 3,97% (+0,97%)

Italiaanse tienjaars: 3,67% (+1,52%)

Amerikaanse tienjaars: 4,19% (-0,19%)

Japanse tienjaars: 0,71% (+0%)

Peilmoment: 16.25 uur

Analyses van de IEX Beleggersdesk

Waarde HAL stijgt naar €155 per aandeel

De netto vermogenswaarde van investeringsmaatschappij HAL is in 2023 met €0,5 miljard toegenomen. Per aandeel was de stand op 31 december 2023 €150,12, een stijging van 1,6% ten opzichte van een jaar eerder. De totale omzet van alle deelnemingen is uitgekomen op €12,3 miljard. De nettowinst toegerekend aan HAL was €1,0 miljard. Dat betekent voor het koersdoel van HAL? Lees de analyse van analist Hildo Laman.

Steeds meer goed nieuws voor TSMC

Het gaat duidelijk de goede kant met de chipindustrie. Het Taiwanese TSMC profiteert van de sterke vraag naar AI-chip en het zou hier nog lange tijd van kunnen profiteren. Inmiddels wordt er ook een nieuwe fabriek in Japan gebouwd. Alsnog kopen? Lees het oordeel van Ivo Breukink?

Diversificatie Flow Traders werpt vruchten af

De marktomstandigheden zijn suboptimaal voor Flow Traders. De handelsvolumes stegen wel, maar de lage volatiliteit geeft een drukkend effect op de resultaten. De hevige handel in bitcoin ios voor Flow Traders een leuke inkomstenbron. Dat blijkt onder meer uit de nieuwste update van het bedrijf. Lees het oordeel van analist Martin Crum.

Amerikaanse verkiezingen beloven kaskraker voor Flow Traders te worden

US and European equity market volatility is at multi-year lows. But traders bet the US election will unsettle the market calm. https://t.co/IqnBNqxMjy pic.twitter.com/HPnc48whCo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 28, 2024

Poolse InPost groeit stevig door

Ondanks aanhoudende zorgen over de ontwikkeling van de e-commercemarkt groeit het Poolse InPost als kool. Het kluisjesconcept slaat enorm aan en het bedrijf slaagt erin de succesformule uit thuisland Polen ook in nieuwe landen te introduceren. De koers van het aandeel met een notering in Amsterdam was de afgelopen 12 maanden met liefst 70% gestegen. "Vandaag moet het aandeel wat terug, wat wij vooral toeschrijven aan de vlakke marge die het concern voor dit jaar voorspelt." Lees het oordeel van analist Peter Schutte.

Enorme dividendverhoging van Knaus Tabbert

De Duitse Camper- en caravanbouwer Knaus Tabbert (+7,1% om 16.30 uur) heeft in 2023 de omzet met 37,3% opgevoerd tot €1441 miljoen. De (aangepaste) Ebitda ging zelfs met 76,4% omhoog tot €123,8 miljoen. Daarmee verbeterde de bruto winstmarge van 6,7% naar 8,6%. Het dividend wordt bijna verdubbeld naar €2,90 per aandeel (van €1,50). Analist patrick Beijersbergen ziet zijn vooruitziende blik alsnog bevestigd. Het aandeel maakt sinds december uit van de Dividend Modelportefeuille van IEX.

Welke verzekeraar is de beste?

Verzekeren is niet erg sexy, maar beleggers zijn dankzij het hoge dividendrendement verzot op verzekeringsaandelen. Een keuze tussen ASR en NN Group is nog best lastig. Zowel ASR als NN Group keren een fraai dividend uit en hebben een Buy-advies. Analist Martin Crum vindt het lastig kiezen.

Alle laatste aandelenadviezen

Wie gaan er vanavond met een Gouden Stier vandoor?

Of het nu gaat om een mooi, innovatief product, langjarig bovengemiddelde rendementen, lage kosten, een gebruiksvriendelijke app of een uitmuntende dienstverlening. Er zijn tal van manieren waarop een bedrijf zich kan onderscheiden.

Eén keer per jaar zet IEX de beste beleggingspartijen in het zonnetje. Dat doen we met de uitreiking van Gouden Stieren voor verschillende beleggingscategorieën. Te weten: Broker, online beleggingsoplossing, vermogensbeheerder, private bank, crowdfundingplatform, aanbieder van beleggingsfondsen, aanbieder van ETF’s en aanbieder van duurzame fondsen.

De genomineerden zijn al bekend. Morgenochtend zult u weten wie er hebben gewonnnen.

Agenda Goede Vrijdag 29 maart

00:50 uur: Detailhandelsverkopen - februari (Jap)

00:50 uur: Industriële productie - februari (Jap)

06:30 uur: Omzet detailhandel - februari (NL)

06:30 uur: Producentenprijzen - februari (NL)

08:45 uur: Inflatie - maart vlpg (Fra)

09:00 uur: Europese beurzen gesloten vanwege Goede Vrijdag

13:30 uur: Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - februari (VS)

14:30 uur: Wall Street gesloten vanwege Goede Vrijdag

En dan nog dit:

Hoge straf voor Sam Bankman-Fried

BREAKING: Sam Bankman-Fried, the founder of FTX, has been sentenced to 25 years in prison for crypto fraud.



The collapse of FTX has been called the biggest case of fraud ever. pic.twitter.com/kBW2xPDYxG — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 28, 2024

Drill, baby, drill

The US leads the world in newly approved oil and gas projects pic.twitter.com/pQArEWfyoT — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) March 28, 2024

Stijging beurzen is niet zomaar

Corporate profits rose to a new all time high in Q4 of 2023. pic.twitter.com/mIuxvfEwqr — Kathy Jones (@KathyJones) March 28, 2024

Het regent inderdaad records

Stocks at all-time highs.

Bitcoin at all-time highs.

Gold at all-time highs.

Blood pressure at all-time highs.

Anxiety at all-time highs.



Everything at all-time highs! — Douglas A. Boneparth (@dougboneparth) March 28, 2024

Actieve kansen

Waar kunnen actieve fondsen passieve strategieën verslaan? Morningstar-fondsanalist Monika Calay vertelt het u in deze video: https://t.co/62WkbV8fEw — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) March 28, 2024

Dreigen loont

Kabinet en regio Eindhoven trekken €2,5 miljard uit voor ‘Project Beethoven’ om ASML in Nederland te houden https://t.co/1BxbUsnMFq — Business Insider Nederland (@BINederland) March 28, 2024

Elektrische autorevolutie gaat gewoon verder

Electric cars pass the tipping point to mass adoption in 31 countries https://t.co/KFKg9F44dc via @tsrandall pic.twitter.com/O9avnULXg1 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) March 28, 2024

Help! Meme-aandelen zijn terug

Meme-aandelen maken een comeback: 3 criteria om te bepalen of je met gebakken lucht te maken hebt https://t.co/hBXCH5VyzP — Business Insider Nederland (@BINederland) March 28, 2024

Het moet inderdaad gezegd: de logo's zien er tegenwoordig beter uit