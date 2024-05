Valuta: valutamarkt wacht op Amerikaanse inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,0830 dollar in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata over april, die een bepalende impact kunnen hebben op de koers van de dollar. "Mocht de inflatie van de VS hoger uitvallen dan verwacht, dan kan de dollar omhoog gaan. Bij een lager dan voorziene inflatie zal de dollar juist onder druk komen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. De voorzitter van de Fed van Cleveland, Loretta Mester, zei dinsdag in een interview dat de Fed er goed aan doet de rente voorlopig op peil te houden en af te wachten hoe de inflatie zich ontwikkelt alvorens over te gaan tot rentewijzigingen. Mester is nu nog stemgerechtigd bestuurder bij de Fed, maar eind juni treedt zij terug. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, was dinsdag in Amsterdam ook al terughoudend en afwachtend. Voor de Amerikaanse kerninflatie wordt op jaarbasis een cijfer van 3,6 procent verwacht. Een maand eerder was dit 3,8 procent. De centrale bank van China heeft woensdag een aantal leidende rentetarieven ongemoeid gelaten. Dit kan een signaal zijn dat de People's Bank of China later deze maand de belangrijkste tarieven ook ongewijzigd laat. De bank verruimde via de leenfaciliteit voor de middellange termijn wel de liquiditeit met 125 miljard yuan, een kleine 17 miljard dollar, tegen een stabiele 2,5 procent. Mevissen merkte op dat de kredietfinanciering in China hapert. "Banken zijn niet erg bereidwillig geld uit te lenen en als dat zo blijft, dan kan dat tot grote problemen leiden", aldus Mevissen. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0830 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8586 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2614 dollar. De dollar daalde 0,2 procent naar 7,2204 yuan. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.