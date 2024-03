Deze bedrijven maken vanavond kans op een Gouden Stier

Het is ieder jaar weer spannend: de uitreiking van de IEX Gouden Stieren voor beleggingsproducten en -instellingen die zich in het afgelopen jaar hebben onderscheiden. Vanavond is het zo ver. Welke aanbieders zijn genomineerd en mogen zich IEX Beste Keuze noemen?

Of het nu gaat om een mooi, innovatief product, langjarig bovengemiddelde rendementen, lage kosten, een gebruiksvriendelijke app of een uitmuntende dienstverlening... Er zijn allerlei manieren waarop een bedrijf zich kan onderscheiden. Eén keer per jaar zet IEX - van beleggers, voor beleggers - deze aanbieders in het zonnetje. Dat doen we met de uitreiking van Gouden Stieren voor verschillende beleggingscategorieën.

De jaarlijkse prijsuitreiking maakt het speelveld ook overzichtelijker voor particuliere beleggers. Het aanbod van beleggingsproducten en -diensten is zo groot, dat het voor consumenten niet altijd even makkelijk is om daar een keuze uit te maken. De Beste Keuze van IEX is in het leven geroepen om die keuze wat te vereenvoudigen en terug te brengen tot de best beoordeelde partijen in de markt.

Ruim 5.500 beleggers spraken zich uit

Elf Gouden Stieren worden er vanavond uitgereikt aan de bedrijven die afgelopen jaren hebben uitgeblonken. Wie kan beter beoordelen welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen dan ervaringsdeskundigen: de klanten zelf? Daarom hebben we tien nominaties laten vaststellen op basis van het Nationaal Beleggersonderzoek van IEX. Dit werd gehouden in het najaar van 2023. Hier werd massaal gehoor aan gegeven: er namen ruim 5.500 consumenten aan deel.

Beleggers beoordeelden aanbieders of producten op basis van verschillende criteria. Uiteraard tellen de kosten en het rendement zwaar mee. Ook een goede informatievoorziening is bij elke aanbieder een must. De overige criteria verschillen per categorie.

De aanbieders met de hoogste scores hebben een nominatie op zak. Dat betekent dat zij zich een heel jaar Beste Keuze mogen noemen én kans maken op een Gouden Stier 2023.

Een vakjury boog zich over 8 categorieën

Voor acht verschillende categorieën hebben onafhankelijke deeljury's zich gebogen over de genomineerden, om voor elke categorie een winnaar aan te wijzen:

Broker

Online beleggingsoplossing

Vermogensbeheerder

Private bank

Crowdfundingplatform

Aanbieder van beleggingsfondsen

Aanbieder van ETF’s

Aanbieder van duurzame fondsen

De overige drie categorieën zijn publieksprijzen: hierbij telt uitsluitend het oordeel van de consument. Zoals elk jaar reiken we een Gouden Stier uit voor de best beoordeelde beleggingsinstelling van 2023. Daarnaast hebben we dit jaar twee extra categorieën toegevoegd:

Best gewaardeerde app/platform

Hoogste beoordeling op service en helpdesk

Dit zijn de genomineerden

Zoals gezegd staan in totaal elf stierenbeeldjes klaar. We zetten alle genomineerden voor u op een rij, steeds op alfabetische volgorde.

Nominaties IEX Gouden Stier - Broker van het jaar 2023

Wie zelf belegt kan niet zonder broker. Maar die zijn er in veel soorten en maten: voor gevorderden, met veel toeters en bellen, of eenvoudige, toegankelijke beleggingsapps. Deze tien brokers kregen de hoogste gewogen waardering van consumenten:

BUX

Degiro

Easybroker

eToro

FX Flat

Lynx

MeDirect

Mexem

Trade Republic

Trading 212

Meer informatie over de genomineerden vindt u hier.

Nominaties IEX Gouden Stier - Crowdfundingplatform van het jaar 2023

Naast de oervorm van crowdfunding - geld lenen aan lokale MKB-ondernemers - zijn er in de laatste jaren meer varianten van crowdfunding populair geworden: investeren in zonne- en windenergie, vastgoed, ontwikkelingslanden. Uit het brede aanbod krijgen deze tien platforms de hoogste waardering, gemeten naar zes criteria. Op alfabetische volgorde:

Collin Crowdfund

CrowdRealEstate

Duurzaaminvesteren.nl

GeldvoorElkaar

Horeca Crowdfunding

Invesdor/OnePlanetCrowd

Lendahand

Lender & Spender

NPEX

Zonnepanelendelen

Meer informatie over de genomineerden vindt u hier.

Nominaties IEX Gouden Stier - Online beleggingsoplossing van het jaar 2023

Ze worden steeds populairder: online beleggingsconcepten waarmee u snel en eenvoudig een portefeuille kunt laten samenstellen, op basis van uw wensen en risicoprofiel. Soms in de vorm van digitaal vermogensbeheer, soms als online 'supermarkt' waar u zelf een mandje kunt samenstellen. Deze tien platforms scoren het best bij de klanten:

ASN Doelbeleggen

Axento Vermogensbeheer

Brand New Day

Doelbeleggen.nl

Fitvermogen

Nationale-Nederlanden Beheerd Beleggen

Rabobank Beheerd Beleggen

Robeco ONE

Saxo Wealthcare

Semmie

Meer informatie over de genomineerden vindt u hier.

Nominaties IEX Gouden Stier -Vermogensbeheerder van het jaar 2023

Wie hecht aan meer persoonlijke aandacht, kan terecht bij een vermogensbeheerder. De invulling van de dienstverlening verschilt per aanbieder: waar de een uitsluitend belegt in ETF's, biedt de ander ook individuele titels aan. En terwijl de ene vermogensbeheerder kiest voor een meer passieve strategie, zit de andere bovenop de markt. Tien vermogensbeheerders springen er volgens de consument uit. Zij dingen dan ook mee naar een Gouden Stier:

1Vermogensbeheer

ABN Amro Vermogensbeheer

Care IS

Fintessa Vermogensbeheer

Fisher Investments Nederland

Index People

ING Vermogensbeheer

Van Lieshout & Partners

OHV Vermogensbeheer

Velthuyse & Mulder

Meer informatie over de genomineerden vindt u hier.

Nominaties IEX Gouden Stier - Private bank van het jaar 2023

Vermogensbeheer voor de toplaag. Met die omschrijving doen we private banks eigenlijk tekort, want zij bieden veel meer dan alleen beleggingsoplossingen. Hun vermogende klanten worden ook voorzien van fiscaal advies, advies over bedrijfsopvolging, ondersteuning bij verzekeringen en hypotheken, advies over filantropie en estate planning. Omdat het aantal aanbieders beperkt is, nomineren we in deze categorie slechts zeven instellingen:

ABN Amro MeesPierson

Bank Ten Cate & Cie

Delen Private Bank

ING Private Banking

InsingerGilissen

Van Lanschot Private Banking

Rabobank Private Banking

Meer informatie over de genomineerden vindt u hier.

Nominaties IEX Gouden Stier - Beleggingsfondsaanbieder van het jaar 2023

Anders dan in voorgaande jaren nomineren we in deze categorie geen individuele fondsen, maar fondshuizen. Het aanbod aan beleggingsfondsen is dermate groot, dat het laten beoordelen van alle mogelijke fondskeuzes door consumenten geen haalbare kaart is.

In deze categorie hebben we daarom beleggers gevraagd om fondsaanbieders waarvan zij fondsen in portefeuille hebben, te beoordelen op een vijftal criteria (fondsprestaties op de lange en middellange termijn, verhouding risico/rendement, kostennniveau, expertise van de beheerders en informatievoorziening). Dat leverde de volgende top 10 op:

Add Value Fund

Candriam

Cardano

Fidelity

InsingerGilissen

JanusHenderson

Kempen

Meewind

OBAM

Skagen

Meer informatie over de genomineerde fondshuizen vindt u hier.

Nominaties IEX Gouden Stier - ETF-aanbieder van het jaar 2023

Ook hier word niet het inmiddels immense aanbod van losse ETF's en indextrackers - die vaak op slechts minieme punten van elkaar verschillen - beoordeeld, maar hebben we beleggers gevraagd om de aanbieders van deze producten te beoordelen op vier criteria: bijdrage aan het beleggingsrendement, betrouwbaarheid van de aanbieder, kosten en informatievoorziening.

Deze tien aanbieders van ETF's en andere indextrackers krijgen van beleggers de hoogste (gewogen) gemiddelde beoordeling. Op alfabetische volgorde:

Brand New Day

Cardano

Fidelity

iShares

Lyxor

Meesman Indexbeleggen

Northern Trust

Pictet

Van Eck

Vanguard

Meer informatie over de genomineerden vindt u hier.

Nominaties IEX Gouden Stier - Duurzame-fondsenaanbieder van het jaar 2023

De tijd dat er nog maar een handjevol duurzame beleggingsfondsen op de markt was, licht al enige tijd achter ons. Ieder zichzelf respecterend fondsenhuis heeft inmiddels een glimmend groene line-up van duurzame fondsen klaarstaan voor de maatschappelijk betrokken consument.

Wat merkt de belegger van die duurzame ambities? In het Nationaal Beleggersonderzoek vroegen wij duurzame beleggers om de aanbieders van deze fondsen te beoordelen op specifiek duurzame criteria: expertise (met betrekking tot duurzaamheid), de mate van duurzaamheid van het fonds en de informatie over de duurzame keuzes die het fonds maakt. De volgende tien aanbieders kwamen daar als beste c.q. groenste uit:

ABN Amro

ASN Impact Investors

A.S.R.

BlackRock

GSAM (voorheen NN)

ING Bank

Kempen

Meewind

Robeco

Triodos

Meer informatie over de genomineerden vindt u hier.

Nominaties IEX Gouden Stier Publieksprijs voor de Beste beleggingsinstelling van 2023

Verder reiken wij, zoals elk jaar, een publieksprijs uit voor de best beoordeelde beleggingsinstelling van het afgelopen jaar. Hier kan alles onder vallen: van brokers tot grootbanken en van vermogensbeheerders tot fondshuizen. De redactie van de IEX Gouden Stier heeft twintig aanbieders geselecteerd op basis van marktaandeel, reputatie en publieke zichtbaarheid.

Deze partijen zijn hiervoor genomineerd:

ABN Amro

Brand New Day

Cardano

ASN Impact Investors

BlackRock

BNP Paribas

BUX

DeGiro

eToro

Goldman Sachs Asset Management

IG

ING Bank

Insinger Gilissen

Lynx

Plus 500

Rabobank

Saxo Bank

Trade Republic

Triodos

Van Lanschot Kempen

Twee extra categorieën

Wie beleggers goed online wil bedienen moet in de eerste plaats een goed platform of app hebben en, minstens zo belangrijk, service van hoog niveau aanbieden. Om het belang daarvan nog eens extra te onderstrepen reiken we deze jaargang twee categorie-overstijgende Gouden Stieren uit:

Nominaties IEX Gouden Stier - Best gewaardeerde app/platform

Deze tien aanbieders hebben een nominatie te pakken:

Axento Vermogensbeheer

Bitmymoney

Brand New Day

BUX Zero

Degiro

Doelbeleggen.nl

Duurzaaminvesteren.nl

Finst

Horeca Crowdfunding

Semmie

Nominaties IEX Gouden Stier - Hoogste beoordeling op service en helpdesk

Een goede klantenservice en helpdesk zijn cruciaal voor beleggers. De onderstaande tien bedrijven hebben dit goed begrepen en maken kans om hiervoor te worden beloond met dé prijs voor beleggend Nederland: