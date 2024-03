AEX blijft nog even op recordjacht in aanloop naar banenrapport VS

De ECB en Fed zetten de deur verder open naar een rentedraai, Wall Street sloot overwegend hoger, Azië deed het ook erg aardig en de futures op het Damrak wijzen op een hogere opening voor onze hoofdindex.

De AEX opent naar verwachting 0,2% hoger.

ECB hint op verlaging in juni...

Het nieuws werd gisteren vooral gedomineerd door het rentebesluit van de ECB. Daar veranderde niet veel aan. Zeg maar gerust: niets. In de toelichting zette de ECB de deur echter wel open naar de eerste renteverlaging. "We weten iets meer in april, maar veel meer in juni", zei Lagarde, doelend op de macro-economische cijfers die tot die tijd nog binnenkomen.

Uit de notulen van de vergadering van 25 januari, toen eveneens op de pauzeknop werd gedrukt, blijkt dat de ECB zich voorlopig nog wel comfortabel voelt bij het huidige hoge tarief en weinig haast heeft om de rente te verlagen. Het risico om te vroeg te verlagen werd nog steeds groter geacht dan het risico om achter de feiten aan te hollen. Uitlatingen van ECB-officials wijzen in dezelfde richting.

De ECB laat zich sturen door data en is op zoek naar overtuigend bewijs dat de inflatie écht duurzaam op de terugtocht is. Dat lijkt nu nog niet het geval. Veel hangt af van de ontwikkeling van de lonen. Een te sterke loonstijging kan een loon-prijsspiraal op gang brengen en de inflatie opnieuw doen oplaaien. In mei wordt meer duidelijk over de loonontwikkeling in Q1.

... en de Fed volgt

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve is 'niet ver van het vertrouwen dat nodig is' om de rente te gaan verlagen. Dat heeft Fed-voorzitter Jerome Powell gezegd tegen de bankencommissie van de Amerikaanse Senaat. Daarmee lijkt de Fed-baas te hinten dat de rente in de Verenigde Staten binnen enkele maanden verlaagd kan worden.

Powell is in het Congres om uitleg te geven over het monetair beleid van de Fed. "We wachten nog om meer vertrouwen te krijgen dat de inflatie duurzaam naar de doelstelling van 2% beweegt. Wanneer we dat vertrouwen hebben, en daar zijn we niet ver vanaf, dan is het gepast om het niveau van beperking terug te schalen”, aldus Powell.

Het Amerikaans banenrapport

Is ook de moeite waard om in de gaten te houden. Het rapport verschijnt om 14.30 en er wordt een groei met circa 200K banen voorzien. Dat is flink, maar minder dan de stijging (+353KK) in januari. De verwachting is dat de werkloosheid stabiel blijft op 3,7% en de loongroei zal naar verwachting wat afzwakken naar 0,3% op maandbasis en 4,4% op jaarbasis.

De Fed zal vooral letten op de werkloosheid, want zij heeft een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit is dat volledige werkgelegenheid. Het laatste houdt in dat de werkloosheid onder de 4% moet blijven, en daar blijft het cijfer keurig onder. Keerzijde van een krappe arbeidsmarkt is wel dat het kan leiden tot stevigere looneisen. In dat opzicht is ook de ontwikkeling van de uurlonen interessant, ook in het banenrapport is te vinden.

Vorige maand leidde dat tot enige zorg. De uurlonen waren met gemiddeld 0,6% op maandbasis gestegen, terwijl op een toename met 0,3% was gerekend. Economen verwachten nu dat de loondruk afneemt. Zou ook wel mooi zijn met het oog op toekomstige renteverlagingen.

Naast het Amerikaanse banenrapport komen er nog meer cijfers die de moeite van het bekijken waard zijn, zoals het definitieve bbp van de EU en de eurozone over het vierde kwartaal. Uit voorlopige cijfers van Eurostat blijkt dat de econonomie in het slop zit. Het bbp van de EU was met slechts 0,1% gestegen en dat van de eurozone maakte een pas op de plaats.

Afwaarderingen sturen Mithra diep in het rood

Vandaag is Mithra het enige fonds dat cijfers rapporteert. Voor Mithra niet bepaald een gunstig moment om onder een vergrootglas te liggen, met in het gedachte de koersimplosie van sectorgenoot Vivoryon. Maandag maakte Vivoryon bekend geen vooruitgang geboekt te hebben met hun Alzheimer-medicijn. "Het klinische onderzoek naar zijn middel varoglumastat heeft geen verbetering laten zien op cognitief vlak en daarmee behaalde Vivoryon zijn primaire doel niet", zo bleek uit een toelichting. Wat gebeurde er met het aandeel? Dat daalde met 90% (van €8,40 naar €0,62).

Een verdere update volgt bij de jaarcijfers in april. Of die er nog toe doet, is een zorg voor later. Waarom? Omdat het niet alleen beleggers zijn die zich tijdens de paniekverkoop van hun aandelen hebben ontdaan. Want ook één van de topbestuurders heeft zijn aandelen verkocht. Het gaat om Chief Business Officer Michael Schaeffer, die zijn volleidge belang van 3867 aandelen heeft verkocht, zo blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zoek de Verschillen.

Nog een leuk feitje: Mithra is een Belgische, beursgenoteerde farmaceut en heeft een focus op gezondheidsproducten voor vrouwen. Of het dan toeval is dat het concern vandaag met cijfers komt, valt te bezien. Het is vandaag namelijk de Internationale Vrouwendag. Dit is inmiddels een erkende feestdag die ieder jaar op 8 maart plaatsvindt.

Dan nu naar de cijfers en deze spreken boekdelen. De omzet daalde aanzienlijk tot €40,2 miljoen, een flinke terugval ten opzichte van het voorgaande jaar, hoofdzakelijk door lagere inkomsten uit licenties en een vertraging bij de indiening van belangrijke documenten voor de Amerikaanse markt. Dit vertaalt zich naar een alarmerend nettoverlies van €173,5 miljoen, een scherpe daling ten opzichte van €59,6 miljoen in 2022, vooral door niet-kasgerelateerde afschrijvingen op activa zoals Mithra CDMO en ZORELINE®.

Ondanks deze zorgwekkende cijfers, is er een sprankje hoop te vinden in de stijging van de productverkoop, met 19,3% tot €18,7 miljoen. Vooral de verkoop van ESTELLE® sprong eruit, met een omzet van €10,4 miljoen, die de verwachtingen overtrof. Ondanks de financiële uitdagingen blijven positieve ontwikkelingen zoals veelbelovende preklinische gegevens en veiligheidsresultaten van klinische onderzoeken een summier lichtpuntje.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten en het stuwde de S&P 500 en Nasdaq terug naar recordhoogtes. Dit mede omdat de hoop op een afnemende inflatie toeneemt en door de flinke koerswinsten in de technologiesector.

En zoals bekend gaf Jerome Powell gisteren een toelichting op het beleid aan de senaatscommissie voor bank-, huisvestings- en stedelijke zaken. Hij had het onder andere over de noodzaak van nieuwe regels om crises zoals de bankenrun van 2023 aan te pakken. Hij gaf ook aan verrast te zijn door de twee gebeurtenissen toen de rente steeg.

Het eerste was het effect van falende instellingen zoals Silicon Valley Bank. "We waren ons ervan bewust, maar we hebben het waarschijnlijk niet genoeg gewaardeerd", zei hij. Hij voegde eraan toe dat de andere verrassing voortkwam uit de snelle daling van de inflatie. "Het komt niet overeen met de historische gegevens, maar het is heel positief", zei hij.

Hieronder nog even de slotstanden op een rijtje.

S&P 500: +1,0%

Dow Jones: +0,3%

Nasdaq: +1,5%

Nabeurs rapporteerde Broadcom nog cijfers. De fabrikant van halfgeleiders voor netwerkkaarten en diverse randapparatuur wist de omzetverwachtingen in ieder geval te overtreffen. Ook de winst per aandeel valt hoger uit dan voorzien. Broadcom zag de winst echter dalen gaf geen vooruitzichten voor het huidige kwartaal, maar herhaalde wel de eerder verwachte doelstellingen voor het aanstaande boekjaar.

Azië

Op de beurzen in het Verre Oosten zitten beleggers in een koopmodus. Aziatische beleggers namen daarmee het stokje over van Wall Street, waar donderdagavond recordstanden werden genoteerd voor de S&P 500 en techbeurs Nasdaq, die dankzij vooral de aanhoudende AI hype anderhalf procent steeg.

Ook maakte TSMC bekend in februari minder omzet geboekt te hebben. In februari boekte de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders 15,8% minder omzet dan in januari. Op jaarbasis steeg de omzet in februari wel met ruim 10%. Let dus goed op de chippers na het nieuws rondom Broadcom en nu TSMC.

Hier de tussenstanden van de belangrijkste indices op een rij - geklokt om 8.00 uur:

Nikkei 225: +0,1%

Hang Seng (Hongkong): +1,5%

CSI 300: +0,2%

Kospi: +1,1%

De indicatoren

De AEX opent naar verwachting hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde eensgezind in het groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 14,44.

De euro stijgt licht tot 1,0947 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,61%.

De goudprijs stijgt met 0,1% naar $2.161 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $79,51.

Bitcoin dendert door en noteert op $66.947.

Nieuws

Agenda

00:00 uur: Mithra, cijfers vierde kwartaal

06:30 uur: NL, industriële productie januari

08:00 uur: Duitsland, industriële productie januari

08:00 uur: Duitsland, producentenprijzen januari

11:00 uur: EU, economische groei vierde kwartaal (def.)

14:30 uur: VS, banengroei en werkloosheid februari

En dan nog even dit

Nieuwe CFO voor NSI

Veel plezier en succes vandaag.