Draagvlak Nederlandse beurs onvoldoende uitgehard

De stijging van de Nederlandse beurs in de afgelopen weken is begeleid door een daling van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio). Dit geeft aan dat het draagvlak nog niet voldoende uitgehard is.

Het aantal aandelen op de Nederlandse beurs dat dagelijks in het groen eindigt, neemt dus onvoldoende toe ten opzichte van het aantal aandelen in het rood. Dat zien we terug in de zwakke de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio).

De A/D-ratio is een zogenaamde breadth indicator. Die vergelijkt dagelijks het aantal stijgende met het aantal dalende aandelen en beoordeelt daarmee hoe sterk het draagvlak onder de Nederlandse beurs is.

Aangezien er, cumulatief gezien, dagelijks niet genoeg aandelen in het groen eindigen, blijft het aantal steunpilaren onder de markt beperkt. Hierdoor is het fundament onder de beurs nog niet sterk genoeg.

Vandaag bekijk ik de AEX-index en de Advance/Decline-ratio.

AEX-index op eerste koersdoel

De Nederlandse beurs weet goed stand te houden, hoewel het koersdoel rond 829,66 punten (gevormd op 18 november 2021) nagenoeg bereikt is.

De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze horde overtuigend wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden, richting het volgende opwaartse koersdoel op 880 punten.

In het geval van een terugval mag er in de koerszone rond 795 punten een loeisterk vangnet verwacht worden. Voor de kracht van deze steun zijn meerdere technische factoren van belang. Zie de uitleg daarvan onderaan.

Rond 795,20 punten ligt bovendien de top van 27 juli. Het technisch adagium luidt: old resistance becomes new support (oude weerstand fungeert als nieuwe steun)

Draagvlak onder Nederlandse beurs is onvoldoende uitgehard

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs is in de afgelopen weken onvoldoende uitgehard. De forse stijging van de AEX is niet begeleid door een sterke Advance/Decline-ratio.

Het matige verloop van de Advance/Decline-ratio laat zien dat het aantal stijgers op de beurs achterblijft ten opzichte van het aantal dalers.

Een uitleg van de Advance/Decline-ratio treft u onderaan.

De gap tussen 789,37 en 798,44 punten

Er ligt bij de AEX een gap, een gat op de grafiek. Dat bevindt zich tussen de groene lijn rond 789,37 (het high van 23 januari) en de rode lijn bij 798,44 punten (low van 24 januari).

Een dergelijke gap wijst erop dat er in dit koersgebied geen transacties zijn geweest. Het intraday hoogste punt van dinsdag 23 januari lag dus op 789,37 punten. De volgende dag, woensdag 24 januari, lag het laagste punt van de dag op 798,44 punten. Vervolgens is de AEX die dag hard opgelopen.

Er zijn tussen 789,37 en 798,44 punten dus geen koop- of verkooporders tot stand gekomen. Door het ontbreken van transacties in deze zone is het gat op de grafiek gevormd.

Feitelijk wijst deze gap op zeer dynamische marktomstandigheden. Deze dynamiek wordt bovendien versterkt doordat in het niveau van de gap een belangrijke technische horde werd gebroken, te weten de julitop rond 795,20 punten.

Bij een eventuele terugval van de AEX mag in het gebied van de gap, dus tussen 789,37 en 798,44 punten, heel veel steun verwacht worden. De steun wordt veroorzaakt doordat beleggers die de rally gemist hebben alsnog instappen op een eventuele dip.

Uitleg Advance/Decline-ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruitloopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt erop dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding stijgers/dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index, met zowel stijgende als dalende trends. 'Cumulatief' houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waarden in de prijs-as zijn niet van belang, het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieve berekeningen worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik, om deze indicator inzichtelijk te maken, vaak onderstaand gesimplificeerd voorbeeld:

Stel, de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%.

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk.

Dan dragen de overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei.

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de economische groei niet echt sterk is, want slechts een minderheid van de bedrijven stimuleert de algehele prestaties van de economie.

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%

Maar slechts 10 van die 100 aandelen boeken in die periode koerswinst

De overige 90 dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex.

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt waarschijnlijk nog)

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is.

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex.

In bovenstaand gesimplificeerd voorbeeld zou de A/D-ratio een dalende tendens vertonen, want slechts 10 van de 100 gevolgde aandelen eindigen in de plus. In dezelfde periode zou de beursindex licht oplopen.