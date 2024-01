Aantal faillissementen steeg in 2023 fors

Het aantal faillissementen is in 2023 met 52% gestegen, blijkt uit vrijdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal sloten 3271 ondernemingen, inclusief eenmanszaken, hun deuren.

Toch lager dan in 2019

Desondanks was het aantal faillissementen lager dan in 2019, het jaar voordat corona zijn intrede deed. Toen gingen 3792 bedrijven failliet. In coronatijd gold dit voor relatief weinig bedrijven, mede door noodsteunpakketten van de overheid.

Net als in voorgaande jaren had de handel, met 682, de meeste faillissementen in 2023. Daarna volgde de bouwnijverheid met 479. In de specialistische zakelijke dienstverlening sloten 352 ondernemingen hun deuren.

Lees hier het volledige artikel.