Stellantis leidt elektrische markt

Bericht delen via:

Stellantis Nederland heeft in 2023 de meeste elektrische auto's en bedrijfswagens verkocht. Het bedrijf had een marktaandeel van 18,4% op de totale markt voor batterij-elektrische voertuigen.

Peugeot (E-)208

Stellantis was ook de marktleider in het segment van lichte bedrijfswagens, met een aandeel van 22,6%. In het emissievrije bedrijfswagensegment haalde Stellantis zelfs 34% marktaandeel.

De Peugeot 208 was het populairste model van Stellantis, met 9.007 registraties. De elektrische versie, de E-208, was de derde bestverkochte elektrische auto in Nederland.

Analist Patrick Beijersbergen dook in de cijfers. Benieuwd naar de conclusie, koersdoel en advies? De analyse is via deze link te lezen. Stellantis maakt overigens ook deel uit van onze dividendmodelportefeuille.