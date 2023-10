Voorbeurs doen we het met moeilijk ASML en makkelijk Just Eat Takeaway

De AEX-indicatie is -0,3% na een weinig inspirerend Wall Street.

Voorbeurs op het Damrak doen we het met cijfers van ASML dat wel levert, maar voorzichtig is over 2024. Just Eat Takeaway verhoogt de outlook... en gaat aandelen inkopen! Vannacht was er dik meevallende Chinese data - onder andere BBP Q3 - en vandaag zijn er onder meer Fed notulen en Q3's van Tesla en Netflix.

Stilte voor de storm nog altijd in het Midden-Oosten, waar president Joe Biden vandaag een bezoek brengt aan Israël. Afwachten, bidden en hopen. Maar hoe dit zich allemaal ontwikkelt, wie al dan niet betrokken raken en wat waar de koersimpact zal zijn, moeten we nog zien.

Europese futures openen net honderdsten groen of rood

De Amerikaanse staan valk tot -0,2% (tech)

In Azië kleuren de meeste markten net rood met Taiwan als uitschieter met -1,2%. In dit rijtje ziet u ook de ASML klanten en die staan/reageren nogal verschillend:

Alibaba -0,5%

Tencent -0,7%

TSMC -2,0%

Samsung +1,3%

SK Hynix -0,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +3,9% op 17,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat 0,0% op 130,2

De dollar zakt 0,1% naar 1,0585

Goud stijgt 0,7%, olie loopt zelfs 2,2% op en crypto ligt goed met +0,7%. Bitcoin staat nu op $28.686,40

De rentes doen nu nog rustig aan, maar de trend is nog altijd duidelijk: omhoog.



ASML levert op het eerste gezicht met haar Q3's, maar neemt wel de omzet over 2024 under review.



Het is allemaal wel wat minder, vooral de order-intake:



Geen nieuw aandeleninkoopprogramma?



De CEO belt de bodem in de cyclus, maar voorziet een zwak 2024. De term omzetwaarschuwing valt zelfs. Onze Eikon data geeft voor dit jaar €27,22 miljard als verwachte omzet en voor volgend jaar (nu nog) €28,54 miljard.



Onze oud-analist:

ASML Q3-cijfers vrijwel conform verwachting, maar order intake zwak. Voor ASML geen probleem met orderboek van €35mrd+, maar klanten zijn erg voorzichtig.



Restricties China->verschuiving vraag, niet minder vraag



Verwachting 2024: transitiejaar | 2025: sterke groei keert terug pic.twitter.com/xN8vSqdepd — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) October 18, 2023



Meer:

Outlook 2025 (€30-40mrd) en 2030 (€44-60mrd) ongewijzigd. Geen verrassing want al is volgend jaar vlak, dan nog is voor het halen van de ondergrens voor outlook 2025 “slechts” 10% groei nodig in 2025. Tot 2030 zat tijd om de “schade” in te halen. Ergo: later herstel slikken — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) October 18, 2023



Just Eat Takeaway heeft ook cijfers, verhoogt outlook en gaat zelfs aandelen inkopen?! Ja, Just Eat Takeaway heeft ook cijfers, verhoogt outlook en gaat zelfs aandelen inkopen. Kijk maar, het staat er.



De cijfers met minder orders:



En GrubHub staat nog steeds te koop:



In de woorden van CEO:







WDP heeft ook cijfers en een goed begin van de dag, Chinese meevallers. En flink ook.



Wat een lijntje... Vind wat van de Chinese cijfers, hoe echt ze ook maar mogen zijn, maar dit is waar de markten mee rekenen.



Nog één ding: intussen kunnen we wel van het Wonder van Ebusco spreken. Hoe houdbaar is dit met de rentes? Was het aandeel te ver afgestraft? Of worden de shorts uitgekleed? Uw suggesties zijn welkom en een combinatie kan ook nog:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:15 Licht lagere opening AEX voorzien

08:10 Britse inflatie stabiliseert

07:30 WDP houdt winstgroei vast

07:28 Just Eat Takeaway.com verhoogt outlook

07:21 ASML verwacht voor 2024 een overgangsjaar

07:04 Europese beurzen openen vlak

06:49 Groei Chinese economie boven verwachting

06:47 Productie Chinese industrie blijft stijgen

06:45 Chinese detailhandelsverkopen stijgen sterker dan voorzien

06:43 Beursagenda: macro-economisch

06:42 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:41 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

02:15 Update: Wall Street sluit licht lager

17 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

17 okt Olieprijs stabiel

17 okt Wall Street in het rood

17 okt Europese beurzen blijven dicht bij huis

De AFM meldt deze shorts:



De agenda is fors met Tesla, Fed en kijk maar of er iets van uw gading bij zit:

07:00 ASML - Cijfers derde kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Trading statement

07:00 WDP - Cijfers derde kwartaal



07:00 SAP - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:00 Morgan Stanley - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers derde kwartaal (VS)



04:00 Economische groei - Derde kwartaal (Chi)

04:00 Industriële productie - September (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - September (Chi)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - September (VK)

11:00 Inflatie - September def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,04%

S&P 500 -0,01%

Nasdaq Composite -0,3%

Nasdaq 100 -0,3%

Russell 2000 +1,1%

SOX -0,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,9%

The Nasdaq ended lower while the Dow and S&P 500 were nearly flat after data showed retail sales and factory production increased more than expected in September, spurring a jump in Treasury yields, which helped drive stocks lower

Read more: https://t.co/NyKKxROW1F pic.twitter.com/zyc5G0u5KR — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2023



Dankzij de stimulerende overheid concluderen de networks:

China's economy grew at a faster-than-expected clip in the third quarter, while consumption and industrial activity in September also surprised on the upside, suggesting the recent flurry of policy measures is helping to bolster a tentative recovery https://t.co/D2QaNVNQ8r — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2023



Meer nieuws uit China, of juist geen nieuws:

The grace period for Country Garden’s $15 million coupon payment has expired with no word that the money has been paid. If it has missed the payment without coming to a deal, Country Garden would join scores of other Chinese developers who have defaulted https://t.co/Gdpod0tfB9 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2023



Koersimpact viel mee:

WATCH: The Biden administration is planning restrictions on exporting advanced artificial intelligence to China and other countries. The measures are designed to prevent China from acquiring the cutting-edge chips needed to develop AI technologies https://t.co/TxU2wPdUB8 pic.twitter.com/hn1Mrn7mSN — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2023



Dat het gratis geld op is, is nog lang niet alle politici duidelijk?

The curtain is falling on Italy’s budget show for 2024. The next month will be key for Italy’s credit rating. https://t.co/UcDN0PEvju — Bloomberg Markets (@markets) October 18, 2023



Om 22:00 uur cijfers:

The US auto regulator said Tesla will recall nearly 55,000 Model X vehicles manufactured between 2021-2023, as the vehicle controller is likely to fail to detect low brake fluid and not display a warning light https://t.co/IGu8y0Col2 pic.twitter.com/f0vmHqvtm5 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2023



Veel plezier en succes vandaag.