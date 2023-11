Japan legt bodem voor nieuwe rally

De aandelenmarkt uit het land van de rijzende zon heeft dit jaar wind vol in de zeilen. De Japanse beurs wordt geholpen door een goedlopende economie, behoudende inflatie, in combinatie met een ruim monetair beleid.

Terwijl de rest van de wereld kreunt onder de gesel van de inflatie, hebben Japanse autoriteiten afgelopen maanden aangegeven een einde te willen maken aan de lage rente.

De Japanse aandelenmarkt behoort dit jaar, met een winst van ruim 22% (YTD), tot de beter presterende beurzen.

Er zit wel een keerzijde aan dit fraaie economische plaatje. Mede door stevige renteverschil is de Japanse yen fors gedaald. Thans staat de Japanse yen op 150 yen per Amerikaanse dollar. Begin dit jaar kreeg je 130 yen voor elke dollar. Begin 2021 ontving je nog bijna 100 yen voor een dollar.

Ook de Japanse toerist die een bezoekje aan Giethoorn wil brengen heeft er last van. De koers van de Japanse munt is deze week naar het laagste niveau sinds juli 2008 gezakt. Begin van dit jaar kostte een euro minder dan 140 yen, vandaag moeten ze er ruim 160 yen voor neertellen. Het terughoudende optreden van de Japanse centrale bank is de oorzaak van de daling.

Twee positieve pullbackbodems

Terug naar de technische plaatjes. De Japanse beurs heeft twee zeer positieve pullbackbodems gevormd.

De eerste is van begin vorig jaar op 24.681. Dat was een pullbackbodem boven een 20-jarige weerstand rond 24.000. De tweede pullbackbodem is van dit jaar, die ligt boven de voormalige horde rond 30.714 punten (top van begin 2022). Zie ook uitleg pullbackbodem onderaan deze blog).

Overigens worden steeds meer vermogensbeheerders enthousiast voor Japan. Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders worden Japanse aandelen mede gesteund door de economische groei, die sterker is dan in de VS en Europa.

Vier keer over de kop

Japanse aandelen doen het al 15 jaar erg goed. Na een dieptepunt rond 6.994,90 punten in 2008 is de beurs meer dan vier keer over de kop gegaan. Thans staat de Nikkei rond 31.600 punten. Sinds de bodem van mei 2020 rond 16.887 is de Japanse beurs bijna 90% gestegen.

Eind mei had ik het sterk verbeterde technische plaatje al besproken.

Vandaag bekijk ik de Japanse aandelenbeurs. Ik eindig deze blog met de technische plaatjes van de yen versus dollar en euro. Helemaal onderaan vindt u de uitleg over de pullbackbodem.

Japanse beurs test cruciale steun

De Nikkei 225 index is afgelopen weken nogmaals teruggezakt naar de voormalige horde rond 30.714 punten (top van begin 2022). De Nikkei 225 index legt hiermee de basis voor een pullbackbodem, die de springplank kan vormen voor een verdere stijging. Een eerste tussenliggende horde bevindt zich rond 33.772,89 punten (toppen na 23 juni).

Wordt die gebroken, dan ligt het volgende koersdoel op 38.957. Daar ligt de top van 29 december 1989, tevens het all-time high van de Japanse beurs.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt de positieve technische conditie van de Japanse beurs. Bovendien weet de 200-dagenlijn de correcties van de Nikkei op te vangen.





Meerjarengrafiek sinds 1983

De grafiek van de Japanse aandelenbeurs heeft twee duidelijke pullbackbodems gevormd.

De eerste is van begin vorig jaar op 24.681. Deze pullbackbodem boven de 20-jarige weerstand (rode stippellijn rond 24.000) is gemarkeerd met de letter A. De tweede pullbackbodem van dit jaar, ligt boven de voormalige horde rond 30.714 punten (top van begin 2022). Deze pullback is nog aan de gang, gemarkeerd met de letter B.

De draai in de markt is goed te zien. Sinds 2008 zijn er voortdurend hogere bodems gevormd. Eind 2020 is dus die twintigjarige weerstand rond 24.000 doorbroken. Deze lijn, getekend als de rode stippellijn, verbindt de toppen van 1996 en 2020. Met de uitbraak boven WS is een langetermijn koopsignaal opgetreden.

Deze uitbraak, dus ook het koopsignaal, is bevestigd door een hogere bodem (groene pijl bij A) rond de 24.681 punten, waarin we een klassieke pullbackbodem herkennen (zie ook uitleg pullbackbodem hieronder).

Vervolgens zijn ook de toppen van 2021 rond 30.715 punten zijn gebroken. Omdat recent rond 31.275,25 (bodem van 18 augustus) een hogere bodem (groene pijl B) is gevormd, rond de voormalige horde 30.715 punten, herkennen we hierin een nieuwe hogere pullbackbodem.

Feitelijk zijn nu twee succesvolle pullbackbodems gevormd.

Wel is er nog een kortetermijn horde te nemen, die lig rond 33.772,89 punten, gevormd door enkele toppen na 23 juni.

Na een doorbraak hiervan, kunnen we een eerste koersdoel berekenen rond 37.600 punten. Rond 38.957 punten ligt het volgende en ultieme referentiepunt, gevormd door het al- time high van 29 december 1989.

Dollar/yen flirt met weerstand 151,95

USD/JPY heeft de weerstand 151,95 (gevormd op 21 oktober 2022) aangetikt. Hier mogen wat winstnemingen verwacht worden. De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra het valutapaar USD/JPY boven de horde 151,95 weet te breken. Daarna mag men een verdere koersstijging verwachten, dan wordt 170 het volgende opwaartse koersdoel.

De USD/JPY heeft pas steun rond 137,24 (bodem van 14 juli).

De 200-dagenlijn van het valutapaar USD/JPY laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Euro/yen breekt bijna uit

De EUR/JPY weet de stijgende trend goed vast te houden. De recente hogere bodem rond 154,41 (van 6 oktober) bevestigt dit. Het vorige low ligt rond 151,41 (bodem van 28 juli).

In het spiegelbeeld is de Japanse yen afgelopen week naar het laagste niveau sinds juli 2008 gezakt. De stand is nu ruim 160,50 yen voor 1 euro. Het terughoudende optreden van de Japanse centrale bank en het daaruit voortvloeiende renteverschil liggen ten grondslag aan deze daling.

De yen wordt al sinds 2020 steeds minder waard. Op het intraday low van 7 mei 2020 kreeg men´slechts´ 114,43 yen voor 1 euro.

De onderliggende uptrend wordt voortgezet nu de tussentijdse horde op 159,77 (top van 30 augustus) onder druk staat. Indien deze top overtuigend wordt gebroken, berekenen we het volgende koersdoel in de range 175-180

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt de positieve technische conditie.

Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Vervolgens treedt een rally op.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt. Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad boven de oude toppen A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback.

Positief is dat bodem C boven steun a-b wordt gevormd.