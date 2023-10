Nemen de 'Magnificent 7' de leiding in de eindejaarsrally?

Bericht delen via:

Een belangrijke component in de recente stagnatie in de markt vormt een groepje aandelen met een link naar Artificial Intelligence (AI). Deze groep, ook wel bekend als de Magnificent 7, hebben het de afgelopen maanden laten afweten. De aandelen Nvidia, Microsoft, Amazon, Apple, Meta/Facebook, Alphabet/Google en Tesla zijn al een paar maanden aan het zwalken.

Deze aandelen houden met hun kwakkelend verloop Wall Street in een ijzeren omhelzing. Maar de onderliggende technische plaatjes blijven sterk. Alleen Alfabet heeft de opmars weten vast te houden en vormde afgelopen week nog een nieuw year-high op $142,38. Het bekendste aandeel in deze groep, Nvidia Corp. vormde een all time high op 25 augustus rond 502,66 en maakt sindsdien bokkensprongen zonder richting.

De afwachtende houding van beleggers wordt mogelijk veroorzaakt door niet eenduidige, soms elkaar tegensprekende, economische verwachtingen in de markt. Beleggers zijn het wel eens over dat AI belangrijk zal zijn in de volgende economische opleving. Dus zullen Magnificent 7-aandelen waarschijnlijk de leiding nemen in een eventuele eindejaarsrally.

Ijzersterke technische plaatjes

Ondanks het rommelige koersverloop van de Magnificent 7-aandelen in de afgelopen maanden, blijven de onderliggende technische plaatjes ijzersterk. Ik heb dat gegeven hier al eerder technisch besproken. De koerswinsten in de eerste drie kwartalen van 2023 zijn imposant. Dit zijn de YTD prestaties: Nividia (+220%), Meta/Facebook (+172%), Tesla (+113%), Alphabet/Google (+60%), Amazon (+57%), Microsoft (+39%) en Apple (+38%).

Ter vergelijking, de Nasdaq Composite wist YTD ruim 30% op te lopen, ook niet slecht. De SOX index (halfgeleiders) boekte YTD een plus van bijna 40%. De S&P 500 is in 2023 met bijna 15% opgelopen, die Dow Jones steeg dit jaar amper 2,5%.

In deze analyse bespreek ik de langetermijngrafieken van de Magnificent 7-aandelen. Technisch bewegen alle aandelen uit deze groep nog boven hun stijgende 200-dagenlijnen.

Nvidia vormt hogere bodems

Nvidia Corp. blijft hangen rond de koerstop van eind augustus rond $502,66. Het onderliggende technische plaatje blijft overeind, Van belang is wel dat de steun $401, (bodem van 26 juni) intact blijft. Omdat deze bodem ruim boven de top van eind 2021 rond $346,44 ligt, kunnen we spreken van een bullish pullback bodem.

Pas na een doorbraak boven $502,66 weet Nvidia de stijgende trend te hervatten met een eerste berekend koersdoel rond $600. Zolang het aandeel hogere hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie. De positieve de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft betere prestaties aan als we het aandeel vergelijken met de rest van de markt.



Meta blijft ijzersterk

Het beeld van Meta blijft positief, ondanks het feit dat de koers moeite heeft met de top 326,20 (gevormd op 28 juli). Deze staat nu onder druk. Zodra deze horde overtuigend breekt kan Meta verder omhoog. Daarna wordt wordt de top van eind 2021 rond $384,33 het volgende opwaartse koersdoel.

Meta slaagt er in om fors hogere bodems te vormen, de kleinste terugval wordt al benut om opnieuw (bij) te kopen. De steun op 274,38 (bodem van 18 augustus) is kenmerkend voor zo´n duidelijk hogere bodem. Deze ligt ver boven de vorige bodem rond $167,66 (bodem van 24 februari).

We houden rekening met weerstand rond $384,33 (top van 3 september 2021). Het sterk stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde bevestigt de krachtige technische conditie. De opwaartse tendens van de B.O.B.-indicator bevestigt de superieure prestaties van Meta, vergeleken met de rest van de markt.



Tesla vormt mogelijke hogere bodem

Tesla heeft een flinke dip achter de rug. Daarbij is de koers prima opgevangen door de oude weerstand rond $212,36. Behalve de top van begin 2023 ligt hier ook voormalige dalende weerstandslijn (rode stippellijn). Ook de 200-dagenlijn weet de koers goed op te vangen.

De recente correctie van Tesla vond bovendien plaats binnen de stijgende trend die rond $100 was ingezet. Het langetermijn technische plaatje van Tesla blijft hierdoor op peil. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. De steun bevindt zich op 212,36 (bodem van 13 februari).

Eerst moet de barrière rond $314,67 (top van augustus 2022) overwonnen worden om de trend voort te zetten. Er is daarna ruimte richting 384,29 (top van 8 april 2022). Bij Tesla beweegt de 200-dagenlijn opwaarts. Dit valideert de positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator geeft betere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.



Amazon.com doet flinke stap terug

Het technische plaatje van Amazon.com heeft recent een flinke correctie doorgemaakt, echter zonder technische schade aan te richten. In deze dip is een tussentijdse bodem gevormd rond $123,04 (bodem van 28 september). Hier vormt Amazon.com een nieuwe hogere bodem boven de 200-dagenlijn. Hierdoor wordt het sterke technische beeld bevestigd.

De volgende steun is gevormd rond 88,12 (bodem van 17 maart). Er ligt een eerste weerstand rond $146,57 (top van 19 augustus 2022). Na een uitbraak boven $146,57 wordt $170,83 (top van 1 april 2022) het volgende opwaartse koersdoel.

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie. Amazon.com doet het beter dan de markt, getuige de opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn). Die vergelijkt het koersverloop van een aandeel met het marktgemiddelde.



Apple vormt hogere bodem

In de recente correctie vormt Apple een hogere bodem boven de koerstoppen van eind 2022 en begin 2023. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. In deze dip is steun gevormd op 170,42 (bodem van 15 mei).

Deze correctie is bovendien goed opgevangen door het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Dit alles valideert een positieve technische conditie. B.O.B. vlakt wel wat af, dat geeft aan dat Apple ietsje minder sterk presteert vergeleken met de rest van de markt. Weerstand ligt op 198,23 (top van 21 juli).



Alphabet blijft technisch uitstekend op peil

Alphabet is een van de betere aandelen binnen de Magnificent 7-groep. Het technische profiel van Alphabet blijft, met steeds hogere koersbodems, uitstekend op peil. De uitbraak boven de koerspieken rond $110 heeft een bodemformatie opwaarts voltooid. Er is naar boven ruimte richting de weerstand op $152,10 (all-time high van 4 februari 2022).

Nadat de neerwaartse trend is verlaletn heeft Alphabet rond $115,83 (bodem van 14 juli) een eerste hogere koersbodem gevormd.

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst op een sterke technische conditie. De opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Alphabet beter blijft presteren dan de markt.



Microsoft zoekt nog naar richting

Microsoft blijft moeite houden met de oude top rond $349,66 (gevormd op 22 november 2021). De stijgende fase wordt pas voortgezet indien deze weerstand wordt gepasseerd.

Na een uitbraak boven $349,66 wordt $410 het volgende opwaartse koersdoel. De eerste steun ligt rond 311,55 (bodem van 18 augustus), de volgende rond $275,37 (bodem van 24 april).

De stijgende 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer. De B.O.B. vlakt wat af, dit geeft aan dat Microsoft iets minder goed presteert dan de rest van de markt.