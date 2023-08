Wall Street lift mee met de bende van 7

Er is een bende van zeven op Wall Street actief, bekend onder de naam Magnificent 7. Deze groep laat ijzersterke koersprestaties zien. De aandelen Apple, Microsoft, Amazon, Meta/Facebook, Alphabet/Google, Nvidia en Tesla hebben de rest van de beurs voor een belangrijk deel op sleeptouw kunnen nemen.

De Magnificent 7-aandelen hebben alle een link met Artificial Intelligence (AI). Beleggers verwachten klaarblijkelijk dat AI-bedrijven het heel goed doen en sterk zullen groeien.

De beurswaarde van deze groep aandelen is in 2023 met meer dan 100% opgelopen. Dat is twee keer zo veel als de, toch al prima, prestaties van de Nasdaq Composite-index.

Dat het thema AI achter deze uitmuntende prestaties zit, zien we het best bij Nvidia, het belangrijkste bedrijf in deze sector. De afgelopen maanden heeft Nvidia het beeld bepaald. Dit jaar is de beurswaarde van Nvidia met 220% opgelopen.

De andere zes doen het ook uitstekend, maar iets minder goed dan Nvidia. Dit zijn de individuele koerswinsten van de Magnificent 7 sinds begin dit jaar:

Microsoft: +40%

Alphabet: +50%

Apple: +51%

Amazon: +60%

Tesla: +117%

Meta: +165%

Nvidia: +220%

Deze keer beoordeel ik de langetermijngrafieken van de Magnificent 7-aandelen. Technisch zijn alle aandelen uit de deze groep uitgebroken.

Nvidia nadert eerste langetermijnkoersdoel

Nvidia Corp. heeft met de doorbraak boven de koerstop van eind 2021 rond $346 de krachtige stijgende trend gevalideerd. Het eerste berekende koersdoel ligt rond de weerstand van $520.

Zolang Nvidia hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief. Steun ligt op $346,44 (top van november 2021).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De stijgende trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft betere prestaties aan als we het aandeel vergelijken met de rest van de markt.



Meta knalt omhoog

Meta beweegt in een zeer krachtige rally. De fors hogere koersbodems die ruim boven de voormalige koerspieken worden gevormd, zijn het bewijs van gretige kopers in de markt.

Zolang deze positieve trend zich voortzet, mag verdere koersstijging worden verwacht. Eerste koersdoel ligt rond weerstand $384,33 (top van 3 september 2021). Om het positieve technische plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun $288,30 (bodem van 24 juli) intact blijft.

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde van Meta wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B. van Meta stijgt en suggereert betere prestaties dan de rest van de markt.



Tesla draait stationair

Op korte termijn ligt de koers even stil. Maar op lange termijn is het technische plaatje van Tesla prima. Het aandeel is positief gedraaid nadat de koerspiek rond $217,50 opwaarts werd doorbroken. Ook is de dalende trend verlaten. Overigens is het eerste koersdoel rond weerstand $314,67 (gevormd op 19 augustus 2022) wel genaderd. Dit kan wat winstnemingen uitlokken. Om het positieve plaatje intact te laten, is het van belang dat de steun op $217,50 (top van 14 februari) intact blijft.

Bij Tesla beweegt de 200-dagenlijn opwaarts. Dit signaleert een positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator geeft betere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.



Amazon.com

Het technische plaatje van Amazon.com draait langzaam opwaarts. Ten eerste is de dalende trend verlaten. Bovendien is er rond $88,12 (de bodem van 17 maart) een eerste hogere bodem neergezet.

Amazon.com koerst nu richting de weerstand op $146,57 (gevormd op 19 augustus 2022).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van Amazon.com tendeert opwaarts. Dit wijst op een positieve technische conditie.

Amazon.com doet het beter dan de markt, getuige de opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn). Die vergelijkt het koersverloop van een aandeel met het marktgemiddelde.







Apple heeft het luchtruim gekozen

Apple heeft het luchtruim gekozen nadat de toppen van begin dit jaar rond $182,94 werden gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend. Apple is nu wel in uncharted territory gekomen.

Apple kan verder omhoog richting $240 (berekend koersdoel). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun $182,94 (top van begin 2022) intact blijft. Het volgende vangnet ligt rond $143,90 (de bodem van 2 maart).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde laat een sterk opwaarts verloop zien. Dit wijst op een fraaie technische conditie. Ook de B.O.B. loopt flink op en geeft aan dat Apple veel beter presteert dan de rest van de markt.



Alphabet is uitgebroken

Het technische plaatje van Alphabet is uitstekend. De uitbraak boven de koerspieken rond $110 heeft een bodemformatie opwaarts voltooid. Er is naar boven ruimte richting de weerstand op $152,10 (all-time high van 4 februari 2022).

De neerwaartse trend is verlaten en nu heeft Alphabet ook nieuwe, hogere koersbodems gevormd. Bij een daling onder steun $115,83 (bodem van 14 juli) zou het beeld bij Alphabet verzwakken. De volgende steun ligt dan rond $103,27 (de bodem van 25 april).

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst op een sterke technische conditie. De opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert bovendien dat Alphabet beter blijft presteren dan de markt.



Microsoft nog niet uitgebroken

Microsoft Corporation heeft binnen de opwaartse trend weerstand $349,66 (gevormd op 22 november 2021) bereikt. De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra Microsoft Corporation boven de weerstand weet te breken.

Na een uitbraak boven weerstand $349,66 wordt $506,12 het volgende opwaartse koersdoel. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. Microsoft Corporation heeft pas steun rond $275,37 (bodem van 24 april). De 200-dagenlijn van Microsoft Corporation laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De B.O.B. loopt omhoog en geeft aan dat Microsoft Corporation beter presteert dan de rest van de markt.