En toen was er duurzame onrust bij Shell

Nee, de karikatuur klopt niet.

Alsof iedere dag iedereen bij Shell schaterlachend en in de handen wrijvend naar het werk gaat, om weer lekker milieu en klimaat na de knoppen te helpen. Haha, en daar nog dik aan verdienen ook! Kom op zeg, bij Shell werken ook gewoon mensen die zich zorgen maken, vragen stellen en ja, ook kinderen hebben.

Shell CEO Wael Sawan will meet with employees later this month to discuss his clean energy strategy amid internal anxiety over the decision to put a greater share of investment into fossil fuels https://t.co/ANPeY5UfDP — Bloomberg (@business) October 4, 2023



En dan dringt zich toch de vraag op, of deze mensen zich druk maken over klimaat, of hun baan? Beiden kan ook nog. De aandeelhoudersvergadering heeft in ieder geval al een paar maanden terug gesproken en die steunt de nieuwe koers van de CEO. En de vergadering is de baas.

Shell Plc Chief Executive Officer Wael Sawan will meet with employees later this month to discuss his clean energy strategy amid internal anxiety over the decision to put a greater share of investment into fossil fuels.



Sawan has faced a backlash from environmentalists for placing shareholder returns at the heart of his strategy and renewing focus on the core oil and gas business.

While many staff have been supportive of this approach, he’s facing resistance from others, especially those working in the Renewables and Energy Solutions division, according to Shell employees who spoke on condition of anonymity.

Als je mee leest, Sawel? Misschien is dit voorbeeld - of schrikbeeld - een argument. Tussen ons: ondergetekende ziet helaas zijn inschatting bevestigd. Toen jaren geleden zij die nooit rekenen en alleen maar meningen hebben olie en gas als stranded assets gingen betitelen, ging er belletje af - en een kooporder Shell het boek in.

En dat is tot dusverre een buitengewone lucratieve belegging.

CHART OF THE DAY: In Nov 2017, Dansk Olie & Naturgas (DONG) ditched its name and divested its remaining oil and gas fields, re-branding itself as Orsted in a green energy bet.



Investors loved it during the ESG-bubble. But today, its market value is back to the days of DONG. pic.twitter.com/QlIDOyfufz — Javier Blas (@JavierBlas) October 4, 2023



Dat de wereld op termijn van fossiel naar duurzaam gaat, lijkt zonder meer een zekerheidje. Dat wil niet zeggen dat tot die tijd olie, gas en kolen - ook gewoon biomassa, maar dan ouder en verder vergaan - niets meer opleveren. Bovendien wil het niet zeggen dat duurzaam van meet af aan lucratief is, of zelfs ooit wordt.

In our analysis of 139 global #oil and #naturalgas companies, we found that 2nd quarter 2023 distributions to shareholders via dividends and share repurchases increased as a share of cash from operations to 53%.



?? Full report: https://t.co/16SnS3P5KU pic.twitter.com/Y974mAWKDL — EIA (@EIAgov) October 2, 2023



Nog iets, bij wijze van moet de halve wereldbevolking nog aan het kolentijdperk beginnen. Die stookt nu nog op hout en koeienpoep.



Kunnen we eigenlijk ooit helemaal zonder fossiel?

“I’m anxious to get beyond petroleum, but how are we going to do it? What’s the game plan? And how do we do it without screwing the bottom 80% of the world, who just try to make it day to day?" pic.twitter.com/JAXwAbKVVj — Jack Neele (@jackneele) October 4, 2023



Love it or hate it, olie, gas en kolen en zijn in ieder geval nog heel lucratief. De grif exporterende Noren bijvoorbeeld rijden er bijna allemaal een Tesla van, om het zo eens uit te drukken.

In our analysis of 139 global #oil and #naturalgas companies, we found that 2nd quarter 2023 distributions to shareholders via dividends and share repurchases increased as a share of cash from operations to 53%.



?? Full report: https://t.co/16SnS3P5KU pic.twitter.com/Y974mAWKDL — EIA (@EIAgov) October 2, 2023



Om het verhaal af te ronden is hier het oordeel van Mr. Market. Die heeft misschien nóóit gelijk, maar krijgt het wel. Áltijd.