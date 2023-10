Banenmarkt VS draait nog altijd op volle toeren

Het jongste Amerikaanse banenrapport kwam veel hoger uit dan welke econoom vooraf ook had ingeschat. Er kwamen 336k banen bij, tegen verwacht slechts 170k.

BREAKING: The US added 336,000 jobs in September, almost doubling estimates https://t.co/O2LG5BjRcd pic.twitter.com/H2E0foxQKu — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2023

Dat is niet direct goed nieuws, althans niet voor de financiële markten die hoopten op een afkoeling van de Amerikaanse economie cq banenmarkt. Immers, de kans is nu groter geworden dat de Fed de rente nogmaals zal verhogen.

Of dat nog zinvol is, is vers twee, maar de Amerikaanse centrale bank kijkt onder andere scherp naar de conditie van de banenmarkt: van een serieuze verzwakking is dus nog geen sprake.

Echter, de Fed kijkt ook nadrukkelijk naar de obligatiemarkt en met een tienjaarsrente die de 5% benadert, is het allicht wel eens welletjes voor de centrale bank. De banenmarkt mag dan in blakende conditie verkeren, maar de hogere rentes beginnen inmiddels flink te knellen en het is wachten op de onvermijdelijke ongelukken ergens in het systeem.

Damrak

Over naar het Damrak dat aanvankelijk wat herstel liet zien, omlaag dook toen het banenrapport uitkwam, weer herstelde, om vervolgens toch weer wat te dalen. Een mooie dag voor actieve traders, voor de gemiddelde belegger allicht wat minder fijn. Desondanks trok het Damrak aan het eind van de dag toch weer bij.

De meeste AEX-fondsen boekten flinke plussen zoals Adyen, ASR en Prosus. Verliezen waren er voor Ahold, Philips en Unilever. Binnen de AMX sprongen Allfunds en Van Lanschot er in positieve zin uit, Alfen en ECP lagen zwak. Tot slot nog even kijkend naar de smallcaps: aantrekkelijke winsten voor Avantium en CM.com, terwijl Nedap en Vastned iets moesten inleveren.

De AEX won de laatste dag van de week op de valreep 0,7% en sloot op een stand van afgerond 727 punten.

Top drie stijgers/dalers

Meta

Privacy op social media blijft een twistpunt dat bedrijven zoals Meta Platforms dwarszit. Mogelijk is er in Europa een oplossing voor dit social mediabedrijf. Volgens geruchten zou Meta in Europa abonnementen op Facebook en Instagram willen gaan verkopen voor advertentievrij gebruik van deze platforms. Wat betekent dit voor het verdienmodel van Meta:

Meta overweegt advertentievrij abonnement in Europa IEX Premium https://t.co/hcAZ39jRl1 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 6, 2023

Euronav

Grootaandeelhouders Frontline en CMB liggen al geruime tijd overhoop over de strategie van Euronav. Een patstelling, waarvoor nu echter een oplossing in de maak lijkt. Een interessante casus, maar de overige aandeelhouders in Euronav kunnen maar beter op hun qui vive zijn. Een update van de Beleggersdesk:

Outside aandeelhouders lijken buiten spel gezet IEX Premium https://t.co/oNa5TFBmt8 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 6, 2023

Hogere olieprijs geen probleem

De olieprijs piekte onlangs op zo'n $95 per vat en hoewel er inmiddels een correctie heeft plaats gevonden naar de $85, blijft dit beleggers zorgen baren. Dat is mogelijk niet nodig:

25 hogere olieprijs is geen probleem IEX Premium https://t.co/pFdBeLkckA via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 6, 2023

IEX Beleggerspodcast

Het is alweer vrijdag en dat betekent ook een nieuwe IEX Beleggerspodcast, waarin deze week onder andere Philips, Flow Traders, de verzekeraars, Alstom, Umicore, de rente en AF-KLM worden besproken:

Ik word heel verdrietig als Flow Traders voor 25 van de beurs wordt gehaald IEXnl https://t.co/tSy8uaUu9e via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 6, 2023

Wall Street

Beleggers in de VS waren niet erg blij met de forse groei van het aantal banen. Wall Street opende dan ook in mineur op de banenaanwas van 336k. Ondertussen werd bekend dat Tesla ( - 2%) opnieuw zijn prijzen heeft verlaagd, ditmaal voor de populaire Model Y en Model 3. Jeansfabrikant Levi Strauss (- 4%) kreeg eveneens een tikje op een tweede outlookverlaging dit jaar. Tot slot Exxon Mobil (- 3%) dat een miljardenovername zou overwegen.

Na een eerste schrikreactie trok Wall Street echter aardig bij. Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones en de S&P 500 0,1% hoger terwijl de Nasdaq 0,3% steeg.

Rentes

De rentes liepen vandaag eensgezind verder op, onder aanvoering van het VK en de VS. Zorgelijker is echter dat de Italiaanse tienjaarsrente tegen de 5% aanschurkt: een onhoudbaar hoog niveau voor het Zuid-Europese land dat verzuipt in zijn schulden.

Tienjaarsrente Nederland 3,28% (plus 3 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,91% (plus 3 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,50% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,97% (plus 7 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,83% (plus 11 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,66% (plus 11 basispunten)

Brede markt

De bredere markt oogt tamelijk rustig, in ogenschouw nemend dat het banenrapport flink hoger uitviel dan verwacht. Echt grote verschuivingen vielen er niet waar te nemen.

De VIX kwam weer een beetje af, maar blijft sowieso relatief ver verwijderd van stresnniveaus. Goud heeft het al geruime tijd lastig en is flink afgekomen de afgelopen tijd. De olieprijs kwam de afgelopen week ineens onder druk te liggen en is omlaag gedoken van rond de $95 per vat naar zo'n $84 vandaag de dag. De euro tot slot heeft moeite de 1,05 met de Amerikaanse dollar vast te houden.

Het Damrak

Philips (- 6,9%) is er nog niet in geslaagd de FDA tevreden te stellen en moet méér testen volgens de Amerikaanse toezichthouder

(- 6,9%) is er nog niet in geslaagd de FDA tevreden te stellen en moet méér testen volgens de Amerikaanse toezichthouder Shell (+ 2,0%) kwam met een weinig verrassende kwartaalupdate, vooruitlopend op de definitieve Q3-cijfers die gepland staan voor 2 november

(+ 2,0%) kwam met een weinig verrassende kwartaalupdate, vooruitlopend op de definitieve Q3-cijfers die gepland staan voor 2 november Unilever (- 2,5%) ligt net als de meeste voedingsmiddelenconcerns onder druk op het nieuws dat consumenten producten met veel calorieën mijden

(- 2,5%) ligt net als de meeste voedingsmiddelenconcerns onder druk op het nieuws dat consumenten producten met veel calorieën mijden Alfen (- 1,3%) verloor opneiuw wat terrein, rentevrees zou daarbij wel eens een rol kunnen spelen

(- 1,3%) verloor opneiuw wat terrein, rentevrees zou daarbij wel eens een rol kunnen spelen Van Lanschot (+ 3,5%) veerde vandaag weer wat op, relevant nieuws kon zo snel niet gevonden worden

(+ 3,5%) veerde vandaag weer wat op, relevant nieuws kon zo snel niet gevonden worden Avantium (+ 4,6%) blijft voorlopig een speelbal van het sentiment

(+ 4,6%) blijft voorlopig een speelbal van het sentiment Kendrion (- 0,8%) behoort tot de vele mid- en smallcaps die diep zijn weggezakt onder invloed van het bearish sentiment

(- 0,8%) behoort tot de vele mid- en smallcaps die diep zijn weggezakt onder invloed van het bearish sentiment Op de lokale markt schoot het Italiaanse Motork (+ 20,7%) fors omhoog

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 09 oktober

08:00 Industriële productie - Augustus (Dld)

15:30 Columbus Day in VS - Wall Street regulier open

Dan nog even dit

Citigroup wordt bullish op aandelen

It’s the right time to buy global equities after a pullback that brought them to the brink of a correction, according to Citigroup strategists https://t.co/jQKbmKX9td — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2023

Olieprijs de afgelopen dagen hard onderuit

The sudden drop in crude prices shows Russia & Saudi Arabia can't monopolize the #oil story. WTI settled near $82/bbl, dropped 13.5% in only 6 trading days. That followed a plunge in gasoline futures after data showed stockpiles swelled in US. https://t.co/17jpYnMRZD pic.twitter.com/BUIB7aLMPT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 6, 2023

Exxon Mobil aast op miljardenovername

Exxon in talks to buy US rival Pioneer https://t.co/sQerO77zRR — Financial Times (@FT) October 6, 2023

Recessie in Duitsland

Exclusive: German government expects economy to shrink 0.4% in 2023 - sources https://t.co/VREW4b7UOS pic.twitter.com/eXzzEXSDs5 — Reuters (@Reuters) October 6, 2023

Stijgende rente zal zich overal laten voelen

The 5% Bond market means pain is heading everyone’s way. The impact will be felt in everything from shoppers’ pockets to company balance sheets as there’s a lot of debt out there: According to IIF, a record $307tn was outstanding in H1 2023. https://t.co/asUeLz60Li pic.twitter.com/X1FI944sFf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 6, 2023

De gezonde Amerikaanse arbeidsmarkt wordt breed gedragen