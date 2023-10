"Ik word heel verdrietig als Flow Traders voor €25 van de beurs wordt gehaald"

Het belooft een speciale uitzending te worden, want we hebben zowaar een gast aan het einde van de IEX-BeleggersPodcast. Sebastiaan Moesman is directielid bij Azerion en met hem bespreken we de business- en groeivooruitzichten van Azerion. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de gedaalde beurskoers van het online advertentiebedrijf.

De resultaten van Azerion staan weliswaar in de lift, maar dat geldt niet voor de aandelenkoers die dit jaar ruim 60% is gedaald. Wat hierin meespeelt, is dat de Autoriteit Consument & Markt onderzoek doet naar onregelmatigheden in de handel van de aandelen Azerion. Het spreekt voor zich dat wij ook over dit hoofdpijndossier enkele stevige vragen stellen.

Verder bespreken we de beleggingscase van Flow Traders. Mede na een negatief analistenrapport van ABN Amro zette de marketmaker een verse all time low op het bord. Is deze koersafstraffing gerechtvaardigd of liggen er kansen voor beleggers?

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: