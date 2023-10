Den Haag kan maar beter China-sancties ASML opheffen

Of het verhaal ook klopt? Misschien hebt u het ooit ook op school bij geschiedenis gehoord.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog verkochten de Amsterdams kooplui doodleuk kanonnen en ander wapentuig aan onze vijand, de Spanjaarden. Die schoten daarmee weer even doodleuk op ons. Iedereen vond dat normaal, want anders zouden anderen die rommel wel verkopen. Verdienden we er tenminste nog wat aan.

Misschien moet u ook aan deze anekdote denken als u dit Bloomberg-bericht hebt meegekregen. Had al een eervolle vermelding in onze morning call. Ja, u ziet het goed. Bloomberg zelf betrapt nationalistisch China erop dat haar technologiebedrijven communistisch China helpen... een chipindustrie op te bouwen?!

Bloomberg heeft, zoals het zelf schrijft, letterlijk op bouwplaatsen de namen van bedrijven op de overalls en het materieel staan noteren en is vervolgens gaan bellen. Old school met de poten in de modder forensische journalistiek, proficat. Citaat:

On a summer afternoon in Shenzhen in late August, a construction site established by a Huawei-backed firm buzzed with workers. The dozens of hard-hatted staffers couldn’t be told apart except for brightly hued safety vests that bore their employers’ names and official logos.



They included a unit of Taiwanese chip material reseller Topco Scientific Co. and a subsidiary of Taipei-based L&K Engineering Co. Across town at another Huawei-affiliated site, Bloomberg identified workers from a subsidiary of construction specialist United Integrated Services Co.



Meanwhile, Taiwan’s Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co won contracts to build chemical supply systems for two Chinese chipmakers: Shenzhen Pensun Technology Co. and Pengxinwei IC Co., which was blacklisted by the US. Both work with Huawei to build chip fabrication facilities.

En nu ligt er dus dit verhaal. Naar één naam zoekt u onmiddellijk, als u een inlog hebt, maar die komt u niet tegen: TSMC. Niettemin, Taiwanese bedrijven die nota bene het in het Westen half verboden Huawei een semiconductor-kontje geven:

EXCLUSIVE: Huawei is enlisting the help of Taiwanese tech companies to help build out its secret chip network in China https://t.co/4P6RR4WF4m — Bloomberg (@business) October 3, 2023



TSMC is zeker niet de enige Taiwanese chipper; het land heeft in de afgelopen decennia een complete en vooral hoogwaardige chipsector opgebouwd. Misschien is het een beetje vergelijkbaar met Nederland: wij hebben ASML als mondiale grootmacht, waar minder grote, maar fijne bedrijven als ASMI, Besi en NXP achteraan komen.

Dit zijn de grootste fondsen uit de FTSE TWSE Taiwan Technology Index en er gaan 32 Taiwanese in iedere Amerikaanse dollar. Taiwan produceert jaarlijks ongeveer 60% van het totaal en 90% van het hoogste segment chips (cijfers The Economist) op deze planeet. Voor de deur, ook China en toch zo ver weg: logisch dat Beijing de smoor in heeft?



Enfin, nog een Bloomberg-citaat en de onvermijdelijke retorische vraag: weten VS en Taiwan dit, mag het allemaal volgens de Amerikaanse wet en wat nu?

At a time when China threatens Taiwan regularly with military action for even contemplating independence, it’s unusual that members of the island’s most important industry may be helping US-sanctioned Huawei develop semiconductors to effectively break an American blockade.

Those sanctions were called into question after Huawei unveiled a smartphone in late August with an advanced made-in-China chip, spurring alarm in Washington and calls to completely cut off Huawei and its Shanghai-based chipmaker Semiconductor Manufacturing International Corp.

It’s unclear whether the Taiwanese companies’ potential involvement violates American sanctions, in part because US curbs are designed to curtail the export of American-origin technology to Huawei rather than blocking all business relationships.

Het is afwachten of en hoe Taiwan en de VS hierop reageren. Oordeelt u zelf wat voor licht dit werpt op de echte verhouding tussen China en Taiwan. Is het echt bijna en onvermijdelijk oorlog tussen die twee, of is het voor de bühne en gaan ze in werkelijkheid juist pragmatisch met elkaar om?

Voer voor politieke en militaire strategen, maar voor ons beleggers is er een andere insteek. Want in hoeverre is die, zeker op langere termijn, Amerikaanse chip-boycot van China zinnig? Al helemaal als Taiwan zelf hand- en spandiensten verleent! Misschien is dit de ideale hedge tégen een oorlog, maar ook dat is speculeren.

Wel is het zo dat ook Nederlandse bedrijven schade ondervinden van die Amerikaanse boycot. Vooral dat ene dat begint met een A, eindigt op L en in Veldhoven resideert. ASML dat zijn EUV- en hoogste segment DUV-machines niet naar China mag exporteren voelt zich misschien wel gepiepeld door dit nieuws.

En wellicht terecht, maar we moeten eerst afwachten of er nog meer feiten boven tafel komen. Want waarom moet ASML nee zeggen tegen zijn Chinese klanten als de Taiwanezen zelf als de legendarische Amsterdamse kooplieden te werk gaan?

Nog iets: hoe succesvol is die westerse (energie)boycot tegen de Russen nou eigenlijk?

De Arabische landen verhandelen zelfs gewoon openlijk Russische energie. En de VS doet niks. Of het nu links-, rechtsom of dwars door de Grote Muur heen moet, China wil, moet en zal hoogwaardige chipindustrie krijgen. Hef die sancties dus maar op Den Haag, verdienen we er nog wat aan en dan zien we wel of de VS blaft?

Ondergetekende is long ASML zoals u wellicht al begrijpt en zegt u maar of dit een goed idee is, of juist niet. Houdt u het intussen maar op Nederlandse en Amerikaanse chippers? Die doen het de laatste jaren heel wat beter dan Taiwanese. Misschien is er ook een geopolitieke korting, dat is altijd lastig te zeggen, maar underperformance is er.

Nog eentje: zouden die hardcore Amsterdams kooplieden van weleer ook voor ASML en aanhang kiezen en niet voor TSMC en co?