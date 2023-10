Nederlandse aandelen ontberen vers kapitaal

Het lukt de AEX index maar niet zich van het negatieve koersverloop te ontdoen. Het patroon met lagere toppen, in de vorm van het dalende koersverloop, is nog steeds niet verlaten.

De aandelenmarkt moet concurreren met de Nederlandse kapitaalmarktrente, die op het hoogste punt staat sinds 2012. In staatsleningen kunnen beleggers een hoog, nagenoeg risicovrij, rendement behalen. De markt is daarbij nog niet zo onder de indruk van het feit dat er een oplossing lijkt te zijn voor de dreigende Amerikaanse overheidssluiting.

Hoewel de AEX-bodem op 710,89 punten, die een stevige steun biedt, nagenoeg is bereikt. stroomt er slechts mondjesmaat vers geld de markt in. Dat kunnen we concluderen uit het matte verloop van de moneyflow-indicator, die afgelopen week het laagste punt sinds maart heeft bereikt (zie ook de uitleg van deze indicator onderaan deze column).

De zwakke moneyflow-indicator signaleert het uitblijven van de instroom van vers kapitaal in Nederlandse aandelen.

Schade

Een belangrijke factor voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse aandelen zou de instroom van vers kapitaal moeten zijn. Ik stel vast dat de schade aan het technische beeld van aandelen nog niet is gerepareerd.

Vandaag bekijk ik de recente aarzeling van de AEX, alsmede de zwakke moneyflow-indicator.

De AEX-index krult opwaarts

De AEX-index heeft de steun 710,89 punten (bodem van 20 maart) binnen de dalende trend bijna bereikt.

Het patroon met lagere toppen krijgt enkel een nieuwe impuls als deze bodem naar onderen wordt gebroken. Verdere koersdalingen mogen dan niet meer uitgesloten worden. De weerstand van de Nederlandse beurs ligt rond 754,76 punten (gevormd op 4 september).

Pas bij een uitbraak boven de horde 754,76 punten zou de dalende trend achter ons komen te liggen. Iets daaronder liggen de bodems van mei, juni en juli, die ook nu weerstand fungeren. Hou die barrière dus goed in de gaten.

De dalende lijn van het 25-daags gemiddelde (rode glooiende doorlopende lijn) blijft voorlopig elke opleving tegenhouden. Dit bevestigt het zwakke technische profiel van de Nederlandse beurs.

Nog geen nieuwe geldstroom richting aandelen

De moneyflow-indicator blijft neerwaarts gericht. Dit signaleert dat er nog geen vers kapitaal richting de Nederlandse aandelenbeurs komt.

Er wordt in het proces van winstnemingen dus nog steeds kapitaal aan de Nederlandse beurs onttrokken.

Duiding moneyflow

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Wat houdt moneyflow of geldstroom in?

De moneyflow is een indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop.

Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (waarop de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en bij een negatieve dag (dat de koers lager sluit dan de dag ervoor) ervan afgetrokken.