Er is even lucht voorbeurs, let op NN en ASR en verhip, VIX en Flow

De AEX indicatie is zowaar +0,2% na een slechte sessie op Wall Street met weer hogere rentes en een hogere dollar. Zo zet de langzame verzwakking van de markten door.

Amerikaans schuldenplafond, Chinees vastgoed, dollar, olie en noem maar op, u kunt alle bouwstenen van de Wall of Worry zo opdreunen. Er is zeker geen man overboord op de financiële markten en beurzen, de aandelenindices dippen amper, maar de nerveuze markten worden nu mogelijk wel gevoelig voor een (onverwachte) trigger.

Morgen en vrijdag zijn er Duitse en Amerikaanse inflatiecijfers en Chinese inkoopmanagersindices. Vanavond heeft big chipper Micron nog cijfers. Wie kort handelt kan misschien beter niet te lang en te ver bij de schermen wegblijven.

Europese futures openen 0,2% à 0,3% hoger

De Amerikaanse doen 0,3% à 0,4% beter

In Azië valt alles reuze mee, China en Taiwan stijgen zelfs een paar tienden. India daalt 0,2%. Zijn Japan en Korea misschien dicht? UNCH

Alibaba -1,5%

Country Garden 0,0%

Tencent +0,5%

TSMC +0,6%

Samsung -0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +12,1% op 18,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +0,3% op 117,7

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,0561

Goud daal 0,3%, olie stijgt 1,0% en crypto loopt 0,2% op. Bitcoin staat nu op $26.230,00

En de rentes nog:



Dan even officieel: u ziet de bench marks van euro en dollar, ofwel de Duitse (oranje) en Amerikaans tienjaarsrente. Het gaat misschien niet heel hard of bruusk, maar wel gestaag omhoog: er is sprake van opgaande trends en de hoogste standen sinds lange tijd.



Pluspuntje: de inflatieverwachtingen nemen nu wel iets af.



Om het af te ronden, zo zit dat met die rentes:

US Treasury spreads are making big moves to the upside. What is this trend signaling about future rate cuts? Presented by @CMEGroup pic.twitter.com/bMTWUQdGYq — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2023



Over naar de valutamarkt, waar de dollar ook al gestaag stijgt. Dit duidt eveneens op risico-aversie. Dit is EUR/USD:



Dit is de CBOE VIX Index die gisteren wat abrupter steeg en officieuze nervositeitsgrens 20 weer in zicht kreeg.



Dan zou u toch ook zeggen dat Flow Traders wel eens een keer een idee moet worden, maar dat daalt alsof het een maaltijdbezorger of producent van elektrische bussen is.



Flow Traders is niet de enige, want in de VS daalden gisteren bijvoorbeeld broker Charles Scwab (oranje) en market maker Virtu harder dan de markt. Dunne handel omdat animo afneemt, de daling zo langzaam gaat, de volatiliteit nog niet echt hoog is en moordende concurrentie de marges onder druk zet? Zeg het maar.



Drama vandaag ook weer in China en Hong Kong in het bijzonder. Daar wordt na maanden weer gehandeld in vastgoedontwikkelaar CIFI, en... U ziet het: meer dan gehalveerd.



Hier Bloomberg:

CIFI shares slumped as much as 53% in Hong Kong after trading resumed following a nearly six-month suspension https://t.co/g2LECoc29H — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2023



Nog één ding, daar is ie dan: de uitspraak. En die is niet goed voor NN een ASR. Wel goed voor de polishouders.



NN is het er niet mee eens en gaat bij de Hoge Raad in cassatie. Ze zegt ook niets te betalen zo lang dat loopt. Er is nog geen reactie van ASR. Om 09:00 uur zien we in hoeverre dit is ingeprijsd.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:14 Duitse consument negatiever gestemd dan verwacht

08:11 Licht hogere opening AEX voorzien

08:00 Beursblik: Berenberg zet koopadvies op RELX

07:51 VEB vraagt opheldering aan Ajax over ontslag Mislintat

07:44 Technologie Onward Medical ingezet voor herstel functionaliteit bovenste ledematen

07:43 Azerion ziet twee commissarissen vertrekken

07:16 IMCD neemt Needfill over

07:11 Europese beurzen openen vlak

07:03 Beursagenda: macro-economisch

07:02 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

07:02 Beursagenda: buitenlandse fondsen

26 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

26 sep Rechter steunt claimanten in woekerpolisaffaire

26 sep Wall Street sluit lager

26 sep Olieprijs sluit hoger

26 sep Wall Street ziet zomerwinst verdampen

26 sep Europese beurzen sluiten lager

26 sep Amazon aangeklaagd door FTC

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met nog een dikke chipper:

22:00 Micron Technology - Cijfers vierde kwartaal (VS)



08:00 Consumentenvertrouwen - Oktober (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - September (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -1,1%

S&P 500 -1,5%

Nasdaq Composite -1,6%

Nasdaq 100 -1,5%

Russell 2000 -1,3%

SOX -1,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index -1,9%

Wall Street’s major indexes take a plunge ahead of this week’s economic data, including the latest view on inflation. More here: https://t.co/cEkoFKHUVa pic.twitter.com/BvKy5Ylg3d — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2023



-4,0% gisteren:

WATCH: The US Federal Trade Commission filed a long-awaited antitrust lawsuit against Amazon, in the latest legal action by the US government aimed at breaking Big Tech's dominance https://t.co/IGuoxp5KyL pic.twitter.com/RjBC7g66Zo — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2023



Alles en iedereen in mineur:

Americans aren’t very optimistic about the direction of the economy and their personal finances are looking increasingly unstable. Combined with persistent inflation, it's bad for the appeal of Bidenomics https://t.co/fPBgjvayAq — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2023



Intussen in India:

NEW: Bengaluru grapples with fallout from India’s breakneck growth https://t.co/DvojojdGul — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2023



Intussen in China:

EXCLUSIVE: The billionaire chairman of China Evergrande, the world’s most indebted developer, has been placed under police control.



Here's what we know so far https://t.co/uYhpdpTOxm pic.twitter.com/N1nvtkFOX5 — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2023



En afgelopen weekend mistte het land drie pingels in een epische pot rugby tegen Ierland op het WK in Frankrijk, waardoor ze met 13-8 de boot in gingen.

South Africa is set to miss all but one of the 2030 development targets its National Planning Commission set just over a decade ago https://t.co/ngglSIwYn2 — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2023



Veel plezier en succes vandaag.