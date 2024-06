AEX zet recordreeks voort na renteverlaging ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten, en zette zo haar recordreeks voort.

De AEX eindigde 0,5 procent hoger op 923,36 punten, terwijl de kleinere indices licht terrein verloren.

Het was vandaag vooral wachten op het rentebesluit van de ECB. Conform verwachting werd de rente verlaagd met 25 basispunten. Geen verrassingen en dus hoopte de markt tijdens de toelichting van voorzitter Christine Lagarde te horen wat de ECB van plan is in de rest van 2024.

Marktanalist Elwin de Groot van Rabobank zei tegen ABM Financial News dat ook die toelichting “eigenlijk geen grote verrassingen opleverde”. De analist noemde het interessant dat de ECB zegt meer vertrouwen te hebben gekregen over het bereiken van haar doelstelling, terwijl de meest recent loon- en inflatiecijfers "toch wel iets tegenvielen".

"Dus, paradoxaal gezien, vaart de ECB nu meer op verwachtingen en vertrouwen, terwijl ze juist zegt volledig 'data-afhankelijk' te zijn…", merkte De Groot op. "Niettemin, en daar zijn we het in grote lijnen mee eens, is het huidige beleid restrictief en dus is er wel ruimte voor verdere verlagingen. Maar wel met kleine stapjes en niet te snel." Bovendien is ook het economisch groeibeeld nog niet erg robuust, hoewel beter dan vorig jaar.

Rabobank rekent daarom nog altijd op nieuwe renteverlagingen in september en december. "Daar verandert deze persconferentie niet direct iets aan."

Verder werd bekend dat in de eurozone de detailhandelsverkopen in april zijn gedaald met 0,5 procent op maandbasis, na een toename van 0,7 procent in maart. Er was vooraf een daling met 0,1 procent voorspeld door economen.

De olieprijzen stegen donderdag voor de tweede dag op rij, nadat de Europese Centrale Bank voor het eerst in vijf jaar de rente verlaagde en handelaren erop rekenen dat de Federal Reserve in september dit voorbeeld zal volgen. Een vat Brent olie steeg 1,6 procent naar 79,70 dollar.

De rentes herstelden wat na 5 dagen van daling. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht naar 4,29 procent en de Duitse variant steeg 4 basispunten naar 2,54 procent.

De euro/dollar kwam nauwelijks van zijn plaats en noteerde licht hoger op 1,0880.

Stijgers en dalers

Bij de hoofdfondsen was Besi de grootste winnaar met een koerswinst van 3,0 procent. Tijdens de beleggersdag vandaag heeft het bedrijf de margedoelstellingen verhoogd, maar die voor de omzet ongemoeid gelaten. Besi mikt nog altijd op een omzet van 1 miljard euro +++. Toch was ook dit geen grote verrassing. Analisten hielden al rekening met een hogere marge.

Ook ASR beleefde een goede dag en kon 2,9 procent bijschrijven.

ABN AMRO steeg 1,5 procent, na een koersdoelverhoging van ING en ING zelf kon 1,4 procent bijschrijven na een koersdoelverhoging van UBS. RELX won 0,5 procent na een koersdoelverhoging van Bank of America.

Ahold Delhaize was de grootste daler met een verlies van 1,7 procent. Hoewel KBC Securities een kleine koersdoelverhoging voor Ahold Delhaize communiceerde, besloot UBS het advies voor het aandeel te verlagen van Neutraal naar Verkopen.

In de AMX wist Inpost 1,3 procent bij te schrijven. SBM Offshore boekte een winst van 1,2 procent. De oliedienstverlener maakte bekend dat het met Technip Energies het Fast4Ward-schip voor TotalEnergies heeft gereserveerd.

Alfen wist 1,1 procent hoger te sluiten, ondanks een koersdoelverlaging van KBC Securities. KBC herhaalde echter wel het koopadvies voor Alfen en zette het aandeel op de favorietenlijst.

Just Eat Take Away verloor 0,6 procent, ondanks het bericht dat Grubhub gaat samenwerken met Starbucks.

Basic-Fit was de sterkste daler met een verlies van 1,9 procent.

In de AScX wonnen Brunel, Ebusco en Renewi 0,9 procent. Fastned , Vivoryon en NX Filtration verloren 2,5 tot 2,9 procent.

Het lokaal genoteerde Veon won 5,7 procent. Veon heeft voor 2027 nieuwe ambities geformuleerd in aanloop naar de beleggersdag die vandaag in Dubai werd georganiseerd.

Tussenstanden Wall Street

Tijdens het slot van de Amsterdamse beurs noteerde Wall Street wat verdeeld maar bleef dicht bij huis. De toonaangevende S&P 500 daalde 0,1 procent.