Olieprijzen voor de tweede dag op rij hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen waren donderdag voor de tweede dag op rij hoger gesloten, nadat de Europese Centrale Bank voor het eerst in vijf jaar de rente verlaagde en beleggers erop rekenen dat de Federal Reserve in september dit voorbeeld zal volgen. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,0 procent hoger op 75,55 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brentolie werd 1,9 procent duurder 79,87 dollar per vat. Beleggers zien deze milde verschuiving naar lagere rentetarieven graag", zeggen analisten van Peak Trading Research in een notitie. Lagere rentetarieven zijn doorgaans positief voor de oliemarkten, omdat ze de vraag naar dit grondstof stimuleren. Zo werden de verliezen van eerder deze week wat goedgemaakt. De dalende olieprijzen waren het gevolg van een besluit van de grote olieproducenten, bekend als OPEC+, om de vrijwillige productieverlagingen tot en met het derde kwartaal te verlengen en deze verlagingen vervolgens geleidelijk af te bouwen. De ministers komen echter al terug op hun complexe deal die afgelopen weekend werd aangekondigd om de bezuinigingen ongedaan te maken”, schreef het energieteam van Kansas City bij StoneX, in een nieuwsbrief van donderdag. “Verdere toelichting van topministers van de OPEC+ helpt enkele negatieve zorgen weg te nemen ." Op een forum in Sint-Petersburg donderdag zei de secretaris-generaal van de OPEC, Haitham al-Ghais, dat de recente aanpassingen aan de OPEC+-olieproductieovereenkomst een succes waren. Volgens een rapport van het Saoedische staatsbedrijf Al Arabiya sprak hij zijn optimisme uit over de aanhoudend sterke vraag naar olie, te midden van een herstel van het toerisme. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.