Wall Street uiteindelijk dicht bij huis gebleven

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag uiteindelijk dicht bij huis gebleven, in aanloop naar de belangrijke officiële Amerikaanse banencijfers die vrijdagmiddag staan geagendeerd. De toonaangevende S&P 500 index daalde uiteindelijk fractioneel naar 5.352,96 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.886,17 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 17.173,12 punten. Donderdag verlaagde ECB zoals breed verwacht de rente, echter verwachten beleggers een voorzichtige tred van voorzitter Christine Lagarde. Na de aangekondigde renteverlaging met een kwart procentpunt donderdag, de eerste in vijf jaar, zullen er voor het einde van het jaar nog één of twee verlagingen volgen, verwacht Deutsche Bank. Analist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen sprak van een “havikse verlaging”. Maar ook hij verwacht nog twee verlagingen voor het einde van dit jaar. “Juich niet te snel voor de overwinning!" De richting is dan wel duidelijk, maar het tempo niet", aldus Nicolas Forest, CIO van Candriam. Lagarde hanteert een geleidelijke en voorzichtige aanpak, net als de andere centrale banken, en zal de situatie van vergadering tot vergadering opnieuw beoordelen. Niettemin verwachten Candriam vóór het einde van het jaar nog twee renteverlagingen, omdat de tijdelijke inflatie-effecten in de dienstensector zouden moeten verdwijnen, aldus Forest. Ander economisch nieuws kwam van de wekelijkse nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, die licht stegen in de afgelopen week. De Amerikaanse handelsbalans liet een 9 miljard groter tekort zien in april, omdat de import veel harder groeide dan de export. Verder verschuift de focus van beleggers naar het officiële banenrapport dat vrijdagmiddag om 14:30 uur op de agenda staat. Economen houden rekening met een banengroei van ongeveer 190.000 en een onveranderd percentage van 3,9 procent. De olieprijzen stegen donderdag voor de tweede dag op rij, nadat de Europese Centrale Bank voor het eerst in vijf jaar de rente verlaagde en handelaren erop rekenen dat de Federal Reserve in september dit voorbeeld zal volgen. Een vat WTI-olie steeg 2,0 procent naar 75,55 dollar. De rentes in de VS daalden uiteindelijk voor de zesde dag op rij en noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,28 procent en noteerde de euro/dollar op 1,0890. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0875 op de borden. Stijgers en dalers De aandelenkoers van Salesforce steeg 2,6 procent, na het nieuws dat Mason Morfit, bestuurslid van Salesforce en co-CEO van de activistische investeerder ValueAct, zijn belang in het softwarebedrijf heeft vergroot tot iets minder dan 1 miljard dollar. De stap werd eerder deze week gezet en komt slechts enkele dagen nadat het bedrijf zijn eerste omzetverlies sinds 2006 rapporteerde. Het aandeel Five Below daalde 10,6 procent, nadat het bedrijf zijn winstverwachting verlaagde, omdat inflatie het koopgedrag beïnvloedt van consumenten met lage inkomens. Lululemon Athletica steeg 4,8 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het meer aandelen gaat inkopen na meevallende winst- en omzetcijfers. Nvidia daalde 1,4 procent, nadat het eerder in de handelssessie weer een nieuw record had bereikt. Dit een dag nadat het aandeel ruim 5 procent meer waard werd en een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar kreeg. Vrijdag wordt het aandeel van de AI-moloch door tien gesplitst. Robinhood steeg 6,4 procent. Dit nadat het bedrijf bekendmaakte dat het cryptobeurs Bitstamp overnam. De deal zal circa 200 miljoen dollar in contanten bedragen. De aandelen Instacart stegen ruim 9 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het in totaal maar liefst 500 miljoen dollar aan gewone aandelen zou terugkopen. Bron: ABM Financial News

