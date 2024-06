Europese beurzen hoger gesloten na renteverlaging ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, na de door vele verwachte rentedaling van de ECB. De brede Stoxx 600 index scherpte gedurende de handelssessie mede hierdoor de recordstand aan.

De STOXX Europe 600 index steeg uiteindelijk 0,7 procent tot 524,68 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 18.652,67 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde ook een plus van 0,4 procent op 8.040,12 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 8.285,34 punten.

Het was vandaag vooral wachten op het rentebesluit van de ECB. Conform verwachting werd de rente verlaagd met 25 basispunten. Geen verrassing en dus hoopte de markt tijdens de toelichting van voorzitter Christine Lagarde te horen wat de ECB van plan is in de rest van 2024.

“Juich niet te snel voor de overwinning! De richting is dan wel duidelijk, maar het tempo niet", aldus Nicolas Forest, CIO van Candriam. Lagarde hanteert een geleidelijke en voorzichtige aanpak, net als de andere centrale banken, en zal de situatie van vergadering tot vergadering opnieuw beoordelen.

Niettemin verwachten Candriam vóór het einde van het jaar, nog twee renteverlagingen, omdat de tijdelijke inflatie-effecten in de dienstensector zouden moeten verdwijnen, aldus Forest.

Analist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen sprak van een “havikse verlaging”. Maar ook hij verwacht nog twee verlagingen voor het einde van dit jaar.

Verder werd bekend dat in de eurozone de detailhandelsverkopen in april zijn gedaald met 0,5 procent op maandbasis, na een toename van 0,7 procent in maart. Er was vooraf een daling met 0,1 procent voorspeld door economen.

De olieprijzen stegen donderdag voor de tweede dag op rij, nadat de Europese Centrale Bank voor het eerst in vijf jaar de rente verlaagde en handelaren erop rekenen dat de Federal Reserve in september dit voorbeeld zal volgen. Een vat Brent olie steeg 0,9 procent naar 79,11 dollar.

De rentes herstelden licht na 5 dagen van daling. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg fractioneel naar 4,30 procent en de Duitse variant steeg 5 basispunten naar 2,55 procent.

De euro/dollar kwam nauwelijks van zijn plaats en noteerde licht hoger op 1,0876.

Stijgers en dalers

In Frankfurt konden SAP en Commerzbank 3,6 en 3,2 procent bijschrijven. Vonovia verloor 2,0 procent en de rode lantaarn was voor Siemens Energy met een verlies van 2,9 procent.

In Parijs was het Edenred dat 4,7 procent kon bijschrijven, gevolgd door STMicroelectronics met een winst van 2,5 procent. Eurofins Scientific verloor daarentegen 1,6 procent.

In Brussel ging Melexis aan kop met een winst van 3,4 procent en in Amsterdam was dat Besi met een winst van 3,0 procent. Tijdens de beleggersdag vandaag heeft Besi de margedoelstellingen verhoogd.

Tussen standen Wall Street

Tijdens het slot van de Europese beurzen noteerde Wall Street verdeeld, maar dicht bij huis. De toonaangevende S&P 500 daalde 0,1 procent.