Rentes zetten opmars voort

Het blijft onrustig in de dealing rooms waar obligaties verhandeld worden. Dit wordt vooral veroorzaakt door sterk oplopende rentes. Sinds medio juli steeg de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente van 2,7% naar nu 3,12%; de Amerikaanse rente explodeerde van 3,74% naar 4,50%.

De stijgende rente geldt thans ook als één van de bronnen van onrust op de financiële markten.

In het spiegelbeeld van de oplopende rente zijn obligatiekoersen fors gedaald. Dat is te verklaren doordat de rente en obligatiekoersen zich altijd tegenovergesteld ontwikkelen aan elkaar. Obligaties dalen wanneer de rente stijgt en vice versa.

Door het toenemende renteverschil verzwakte bovendien de euro ten opzichte van de dollar. Een zwakke euro betekent onder meer dat de import van in dollars geprijsde goederen, waaronder bijvoorbeeld olieproducten, duurder wordt. Dit wakkert onder meer de inflatie in Europa aan.

Rente stijgt verder

Technisch zet de Nederlandse rente de opmars voort. Zeker nu het eerdere hoogste punt van dit jaar, de top van maart rond 3,09%, is gebroken. Ook de Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente gaat door de het dak, nadat de toppen rond 4,06% en 4,25% zijn gepasseerd.

De hogere rente betekent ook slecht nieuws voor de aandelenwaarderingen. Aandelenbeleggers krijgen namelijk steeds meer concurrentie van de stijgende rente. Beleggingen in staatsleningen bieden in dat kader nagenoeg risicovrije posities tegen een bijzonder aantrekkelijk rendement.

Financiële markten smeken bijna om een consistente daling van de inflatie. Dan pas zouden centrale banken de teugels weer kunnen laten vieren. Eind deze week worden de inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk, de eurozone en de VS gepubliceerd. Dat creëert dan ook weer een moment van spanning.

Deze keer bekijk ik de langetermijngrafieken van vast-rentende markten in Nederland en de VS. Ik beoordeel zowel de rentegrafieken als die van staatsleningen. Maar ik begin met de zwakke euro versus de dollar.

Euro verzwakt verder versus de dollar

De EUR/USD staat technisch serieus onder druk. Eerst zakte de euro weer terug onder de koerstoppen van begin 2023 waarmee het technische plaatje al wat verzwakte, vervolgens brak de EUR/USD uit de stijgende trend. We adviseren om steun $1,05 (bodem van 6 januari) goed in de gaten te houden nu het technische plaatje verpietert.

Bij een doorbraak en slotstand onder $1,05 dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie. Dan wordt $0,96 het volgende neerwaartse koersdoel. De weerstand ligt op 1,13 (top van 21 juli).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een neerwaartse draai zien. Dit signaleert een verzwakking in de technische omstandigheden.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente breekt nipt uit

De grafiek Nederlandse rente blijft zich in opwaartse richting ontwikkelen. De hoogste stand van dit jaar rond 3,09% wordt nu gepasseerd, zij het nog nipt.

Na een overtuigende en blijvende uitbraak van de Nederlandse rente boven deze top zou de opmars hervat worden, in eerste instantie richting 3,69% (de top van april 2004).

De steun ligt op 2,63% (de bodem van 31 mei). De hogere bodems sinds begin 2023 bevestigen de stijgende tendens.

De stijgende 200-dagenlijn (rood doorlopende lijn) bevestigt het opwaarts gerichte technisch plaatje.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente breekt alle toppen

De Amerikaanse 10-jaars rente blijft toppen breken. Nadat eerst de rentepiek rond 4,06% (van 3 maart) werd uitgenomen, sneuvelde recent ook de horde rond 4,25% (de top van 21 oktober 2022). Technisch kan de de rente verder omhoog richting 5%.

De 200-dagenlijn krult weer opwaarts. Dit valideert een opwaarts gericht technisch plaatje.

Nederlandse 5-jarige staatslening zakt nipt onder steun €110,21

De Nederlandse 5-jarige staatslening (NL 5,5% 2028, ISIN: NL0000102317) zet de koersbodem van 10 maart rond €110,21 onder druk.

Na een overtuigende en blijvende doorbraak van de steun van €110,21 wordt €99,19 het volgende neerwaartse koersdoel. Het technische plaatje blijft uitermate zwak, want lagere toppen geven verkoopdruk in deze staatslening weer.

Het technische plaatje verbetert pas indien weerstand van €115 (de top van 24 maart) wordt gebroken. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

US T Bond (30 year) zet dalende trend voort

De U.S. 30 Year Treasury Bond is onder de koersbodem van eind vorig jaar gebroken. Hiermee wordt de dalende trend voortgezet richting steun $111 (bodem van 1 mei 2010).

Enkel boven de eerste weerstand $121,91 (gevormd op 1 september) verbetert het beeld. Technisch ligt de volgende horde er pas rond $134,44 (gevormd op 7 april).

Echter, zolang het patroon van lagere toppen en bodems wordt voortgezet, blijft de verkoopdruk aanwezig.

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (ISIN NL0010273801) belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone. Maximaal gewicht per land: 20%. Basisvaluta: EUR.

Deze tracker laat technisch bezien het kopje hangen. Dalende toppen geven nog steeds verkoopdruk aan. De steun rond €18,04 (de bodem van 10 maart) komt weer in zicht. De weerstand ligt rond €18,83 (de top van 2 december 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een neerwaarts verloop zien, terwijl de oplevingen er op stuklopen. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Verschillen tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat je met trackers te maken kan hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage.

De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.