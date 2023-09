Beleggers doen banken in de uitverkoop

Beleggers die half met hun gedachten al bij het weekend waren, werden ruw wakker geschud door geluiden dat politiek Den Haag overweegt om de bankenbelasting te verhogen en een mogelijke belastingheffing op inkoop eigen aandelen.

Niet direct nieuws waar veel beleggers op zitten te wachten: bankaandelen zijn populair onder particuliere beleggers, vooral vanwege het relatief hoge dividendrendement.

Bovenop een mogelijk verhoogde bankenbelasting gaan er in politiek Den Haag tevens stemmen op om een belasting in te voeren op de inkoop van eigen aandelen, wat opnieuw zeker ook de bankensector zal raken.

Het gebeurt niet vaak dat de Nederlandse politiek een effect heeft op de beurskoersen. Deze keer is het een uitzondering. Extra banken belasting is een hogere belasting op de extra belasting die banken al betalen, naast gewone winstbelasting.https://t.co/0UuaiB5McH — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 22, 2023

Damrak

Op het Damrak waren de ogen van beleggers uiteraard gericht op de bankaandelen. De Haagse plannen om de bankbelasting flink te verhogen vielen slecht. Het sentiment onder beleggers is al bar slecht, elk flardje slecht nieuws wordt uitvergroot en leidt tot stevige koersdalingen.

Beleggers hebben sowieso een slechte week achter de rug, al heeft de AEX per saldo deze week 'slechts' zo'n 1,5% moeten inleveren. Er zijn tal van individuele fondsen die een aardige veer hebben gelaten.

Om vandaag met de herstelkandidaten binnen de AEX af te trappen: zowel Adyen als Prosus veerden relatief krachtig op, maar moesten eerder deze week wel gevoelig terug. Bankaandelen zaten zoals al gesteld in de hoek waar de klappen vielen vandaag, waarbij de verzekeraars deels werden meegetrokken.

Een niveau lager waren vooral beleggers met CTP in de portefeuille spekkoper, al noteerden ook Just Eat Takeaway en OCI nog aardig groen. Echt grote verliezers ontbraken, al lagen AMG en ECP relatief zwak. Het is vooral de midkap die dit jaar flink heeft moeten inleveren.

Bij de kleinere aandelen een opvallend zwakke dag voor Avantium, PostNL en Sif. Veelgeplaagde fondsen als Accsys en Ebusco krabbelden wat op, maar veel had het niet om het lijf.

De AEX eindigde de week in mineur, al viel de daling op het slot nog wel mee op een stand van 730 punten, oftewel een verliesje van 0,2%.

Top drie stijgers/dalers

NXP

Chipproducent NXP wordt mogelijk beperkt geraakt door een staking in de autosector in de VS. Daar bovenop kijken beleggers met een schuin oog naar China, waar NXP ruim een derde van zijn omzet behaalt. Enige druk op de omzet ligt voor de hand, maar tegelijkertijd verbetert de winstmarge wel. Wat weegt zwaarder?

Is koersdaling NXP een koopkans IEX Premium https://t.co/ZCfbnItmGq via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 22, 2023

FedEx

Logistieke wereldspeler FedEx heeft een eind weten te maken aan een periode van dalende winsten. Hoewel de omzet nog wel afneemt, zij het in een wat lager tempo, is de operationele winstmarge fors verbeterd.

Oftewel, het concern heeft het winstmomentum weer mee. Of het daarmee ook een aantrekkelijke belegging vormt voor beleggers, wordt uit de doeken gedaan in een analyse van IEX Premium:

FedEx verbetert de resultaten ondanks lagere omzet IEX Premium https://t.co/Aw2exKjq3I via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 22, 2023

ASMI versus Besi

Makers van chipmachines ASMI en Besi zijn zeer succesvol. Maar ASMI opereert aan het begin van de chipmaakcyclus, Besi aan het eind. ASMI groeide harder, maar het kleinere Besi heeft dankzij de nieuwe hybrid bonding-machines de meeste groeipotentie.

De hamvraag is natuurlijk voor beleggers welke van deze twee chippers de voorkeur geniet en waarom. Een vergelijking bij IEX Premium:

ASMI versus Besi: de rollen worden omgedraaid IEX Premium https://t.co/a8nX0ZGkxd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 22, 2023

IEX Beleggerspodcast

Het is alweer vrijdag en dat betekent dat er ook weer een nieuwe IEX Beleggerspodcast klaar staat, met deze week onder andere: Just Eat Takeaway, Bristol-Meyers, Barco, de woekerpolisaffaire, het debacle Ajax en meer:

IEX BeleggersPodcast: woekerpolissen JET en Ajax IEXnl https://t.co/FnSZUnh2DE via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 22, 2023

Wall Street

In de VS openden de financiële markten voorzichtig hoger. Te weinig op het verlies van eerder deze week in te lopen. De boodschap van de Fed eerder deze week dreunt nog steeds na. Hogere rentes voor langere tijd, mogelijk nog een laatste kwartje later dit jaar en weinig ruimte in 2024 om de rente te verlagen. Dat is althans de perceptie nú van beleggers.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones fractioneel hoger, de S&P 500 won een half procent en de Nasdaq mocht 0,8% bijschrijven.

Rentes

Een relatief rustige rentedag met marginale verschuivingen. Alleen Italië valt uit de toon met een verder opkruipende rente.

Tienjaarsrente Nederland 3,07% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,73% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,29% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Italië 4,58% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,44% (min 4 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,29% (min 1 basispunt)

Brede markt

Ook de bredere markt deed het relatief kalm aan deze laatste dag van de week. De meeste grote beurzen bleven aan het eind van de dag tamelijk dicht bij huis. De VIX vertoont wel enig teken van leven, maar staat nog lang niet op standje stress. De olieprijs zat opnieuw in de lift, zakenbank Goldman Sachs ziet nog wel een prijs van $100 voor een vat olie op het koersenbord verschijnen eerdaags.

Het Damrak

ABN AMRO (- 4,5%) en ING Groep (- 6,4%) waren de gebeten hond vandaag, waarschijnlijk in reactie op een hogere bankbelasting

(- 4,5%) en (- 6,4%) waren de gebeten hond vandaag, waarschijnlijk in reactie op een hogere bankbelasting Aegon (- 1,1%), ASR (- 2,6%) en NN Group (- 1,1%) werden meegetrokken in de bankmalaise

(- 1,1%), (- 2,6%) en (- 1,1%) werden meegetrokken in de bankmalaise Prosus (+ 4,7%) kon deels herstellen van de koersdaling eerder deze week na het opstappen van de topman

(+ 4,7%) kon deels herstellen van de koersdaling eerder deze week na het opstappen van de topman CTP (+ 3,0%) kreeg een lift van positieve uitlatingen van een kleinere zakenbank

(+ 3,0%) kreeg een lift van positieve uitlatingen van een kleinere zakenbank Just Eat Takeaway (+ 1,6%) heeft amper geprofiteerd van meevallend nieuws eerder deze week uit de VS rond de gewraakte fee caps

(+ 1,6%) heeft amper geprofiteerd van meevallend nieuws eerder deze week uit de VS rond de gewraakte fee caps PostNL (- 3,6%) moest vandaag aardig inleveren, relevant nieuws kon zo snel niet gevonden worden

(- 3,6%) moest vandaag aardig inleveren, relevant nieuws kon zo snel niet gevonden worden Sif (- 2,6%) dreigt tot onder een tientje te zakken. Wat sombere geluiden rond de haalbaarheid van offshore windmolenparken zal ongetwijfeld een rol spelen

(- 2,6%) dreigt tot onder een tientje te zakken. Wat sombere geluiden rond de haalbaarheid van offshore windmolenparken zal ongetwijfeld een rol spelen Op de lokale markt is de crisis bij Ajax (+ 0,2%) ook het aandeel niet in de koude kleren gaan zitten

Agenda 25 september

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Sept (Dld)

14:00 Pharming - Bava

14:30 Chicago Fed index - Augustus (VS)

Dan nog even dit

Eurozone stevent af op krimp

The euro zone economy will likely contract in the third quarter and won't return to growth anytime soon, a survey showed, despite a slight recovery in the bloc's business activity in September https://t.co/sMZLmxqYQF pic.twitter.com/8A9iNKVvOH — Reuters (@Reuters) September 22, 2023

Rentes op het hoogste niveau sinds jaren

Short-term Treasury yields (3-Month) are at their highest levels since 2001.



Longer-term Treasury yields (10-Year) are at their highest levels since 2007.



The yield curve (10-year minus 3-month) has been inverted for nearly a year.



History of Treasury Yields since 1990... pic.twitter.com/23z8C0jsk7 — Charlie Bilello (@charliebilello) September 22, 2023

Amerikaanse leading indicators verder omlaag, maar nog altijd geen recessie

U.S. leading-economic-indicators index down again — still no sign of recession https://t.co/NkLGnjz6kW — MarketWatch (@MarketWatch) September 22, 2023

Betaalbaarheid Duitse woningen verder onder druk

Good Morning from Germany where the affordability of properties for German households keeps decreasing as mortgage rates keep rising. German 10y mortgage backed security yields (Pfandbrief) rose to 3.47%, highest since 2011. Consumers must pay a 50bps premium on the interest rate… pic.twitter.com/0ZHWcTgp3A — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 22, 2023

Wall Street draait bullish, dit net terwijl aandelen onder druk staan