Update: Nederlandse bankaandelen onderuit

Niks geleerd van het dividendbelasting debakel waardoor het vertrekken van bedrijven al meer heeft gekost dan het afschaffen waardoor de belastingen eindelijk eens simpeler zouden worden... maar nee..



Nu een belasting op aandelen inkopen....

Doet mij een beetje denken aan die financial transaction tax.

Hier kwam die er gelukkig niet door maar op andere plekken wel en o wat een succes... niet dus... brengt vanzelfsprekend veel minder op dan verwacht want men wijkt uit en zoekt alternatieven en de verdere consequenties zorgen er zelfs voor dat er per saldo minder binnen komt.



Deze aandeleninkoop tax zal ook alleen maar voor ontwijking en creativiteit zorgen en dus bij lange na niet opbrengen wat nu voor de buhne geroepen wordt door de populisten.

Simpelste ontwijking is natuurlijk dividend uitkeren en dan vragen wij dat gedrocht gewoon weer terug.. hoop werk voor de belastingdienst en adviseurs en mensen die dit zelf invullen, hoop fouten natuurlijk bij die laatste groep ach schitterend.

Of bedrijven parkeren zich nu nog sneller in het buitenland zoals Shell en Unilever of gaan samen en vluchten op die manier dit domme beleid zoals DSM. Aegon staat al met 1 voet in bermuda en een klein zetje en het is helemaal doei..



Bedrijven die helemaal vertrekken kosten natuurlijk een veelvoud van wat dit nieuwe gedrocht zou moeten opleveren.



Maar dat zal Klaver niet zeggen, zolang hij maar op het stoeltje komt met zijn populistische beloftes, dat er daarna niets van terecht komt en het zelfs schadelijk blijkt te zijn... daar hoeft bij politici niemand verantwoording voor af te leggen.



Dat zulke maatregelen in alleen nederland en niet minimaal europees en het beste natuurlijk global gebeuren zorgt alleen maar voor negatieve gevolgen die sowieso meer kosten dan dat dit oplevert maar ook hier weer de korte termijn van de politicus van een paar maanden want dan zijn de verkiezingen tov wat zou moeten namelijk wat het beste is op langere termijn voor het land.



Inkoopbelasting doe het niet.

Nog meer banken belasting voor nederlandse banken en niet voor de andere banken..... domme domme acties.



Als je het geld niet op een slimme manier vrij kan maken moet je aan de andere kant er ook niet populistisch zoveel uit gooien.