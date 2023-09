Het is volle bank voorbeurs, laat u verrassen door Arm en ECB

De AEX staat op +0,2% en we doen het vandaag met toch (?) een kwartje renteverhoging van de ECB, het debuut van Arm aan de Nasdaq tegen een prijs van $51, of is het zelfs $52?

Europese futures openen tussen vlak en +0,3%

De Amerikaanse staan 0,2% à 0,4% (Nasdaq 100) hoger

In Azië stijgen Japan, Korea en Taiwan ruim een procent, maar China daalt weer:

Alibaba -0,8%

Tencent -0,1%

TSMC +2,2%

Samsung +1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -5,3% op 13,5 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -3,1% op 101,9

De dollar daalt 0,2% naar 1,0749

Goud daalt 0,1%, olie stijgt weer 0,6% en crypto kleurt of een beetje groen, of rood. Bitcoin staat nu op $26.211,34

De rentes doen twee klontjes minder in de ochtendkoffie.



Kijk aan, er is nieuws op het Damrak. Uit Milaan. Blijkbaar heeft Exor Philips zo goedkoop ingeslagen, dat ze nog een paar centen over heeft. Grapje. Die €1miljard is vrijwel 5% van de market cap en dat is zeker geen grap, maar harde return. Citaat:

Exor EXOR.AS has approved a new share buyback program for up to one billion euros ($1.07 billion), with an initial tender for 750 million euros, the holding company of Italy's Agnelli family said on Wednesday.



"The current value of Exor provides an attractive opportunity to invest in its own companies through buying back shares," the Dutch-based company said in a statement.



As part of this plan, Exor will launch on Thursday a reverse tender offer for up to 750 million euros, ending on Oct 10.



Shares will be repurchased at a price ranging form a 3% discount to a 10% premium on their average price in the tender period, with a cap set at 89.17 euros, it said.

Exor to buy back 1 bln euro own shares, starts with 750 mln tender offer on Thursday https://t.co/xqCq4tW8el pic.twitter.com/ggejHsAfke — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2023



Toch een kwartje! Want weliswaar is de EU en dan vooral de Duitse economie in mineur, de inflatieverwachtingen gaan toch weer omhoog. Vandaar dat de markt, die eerder echt voor de helft was verdeeld, toch voor vanmiddag aan een ECB-rentverhoging denkt. Bloomberg:

Currency analysts expect the euro to extend its eight-week slide against the dollar even if the European Central Bank raises interest rates on Thursday to tame inflation.



Traders see an almost 70% chance that the ECB lifts borrowing costs by a quarter-point on Thursday, after a Reuters report this week said the central bank now expects inflation to stay above 3% next year.



And yet, analysts have weighed in with the broad expectation that a rate boost would deliver only a brief respite to the common currency. Although the euro has stabilized to start this week, it’s been faltering the past couple months amid signs of weakening growth momentum in the region, which faces another winter of elevated energy costs.

Reuters:

USD down 0.1% in cautious Asia as focus shifts to ECB rate decision Thursday

25 bps ECB rate hike chances now stand at 63% probability, up from 50% Tue

Reuters report that ECB expects inflation to stay above 3% next year boosts

Growing perception that Fed is done raising rates weighs on USD

Currency analysts expect the euro to extend its eight-week slide against the dollar even if the ECB raises interest rates on Thursday to tame inflation https://t.co/mxEldPHaWT — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2023



Het zijn maar twee bescheiden regeltjes in de agenda:



Hier dan maar de hele ECB en euro historie:



En dan nu die inflatieverwachtingen van de markt, u ziet die voor vooral de euro weer oplopen. En dan heeft de economie maar pech gehad, want (2%) inflatie is het ECB mandaat. Niet de economie.



Tot slot nog even de verwachting voor volgende week:



Er staat voor vanmiddag nog een punt op de agenda, de chipdesigner Arm debuteert aan de Nasdaq. Belangstelling genoeg ondanks de haperende brede markt en zeker ook de chippers. ABM zegt zelfs $52 per aandeel, maar dit is Bloomberg:

Arm has confirmed it priced its IPO at the top end of its range, raising $4.87 billion in the largest listing of the year. The chip designer, which is owned by SoftBank, sold 95.5 million American depositary shares for $51 each. The shares are expected to begin trading on Thursday.



CNBC heeft de waadering en lieve help, zeg:

Arm’s valuation for a chip company is exceedingly rich when compared to any player in the market other than Nvidia. At $54 billion, Arm would carry a price-to-earnings multiple of about 104, based on profit in the latest fiscal year.

Nvidia is valued at 108 times earnings, but that’s after forecasting revenue growth of 170% for the current quarter, driven by AI chips. The Invesco PHLX Semiconductor ETF, which is designed to measure the performance of the 30 biggest U.S. chip companies, has a price-to-earnings ratio of about 25.

De uitsmijter:

Arm customers, including Apple, Google, Nvidia and Samsung, have said they will buy shares in the IPO.

Arm prices IPO at $51 per share, valuing company at over $54 billion https://t.co/aUPZTueCEt — CNBC (@CNBC) September 13, 2023



Veel plezier er mee als ergens vanmiddag de handel in Arm los gaat - kijk niet raar op als de openingskoers heel lang op zich laat wachten - maar koppie er bij graag. Dat u niet met de stukken, of beter gezegd de brokken blijft zitten, als de kudde al na vandaag verder trekt. Er is een track record.



Arm komt ongetwijfeld in chipindex SOX en mooie timing hoor, deze beursgang. Voor Softbank dan. Voor de beurs zal de toekomst het wijzen. Dit is de hele historie van de SOX. Oh ja, voor wie vindt dat het al jaren te hard gaat: vroegâh, in de jaren negentig, ging het nog véél en véél harder.



Tot slot is er nog een interessant item vandaag, maar of we daar veel over horen? Het is niet publiek.

Sam, Elon, Jensen, Satya, Mark, Sundar en de rest: heel wat leuker wedstrijdaffiche dan de #ECB (UNCH) morgen, maar helaas is dit achter gesloten deuren#AI pic.twitter.com/i6XoKeHaFe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 13, 2023

De agenda:

00:00 WDP - Beleggersdag



15:30 Beursgang Arm Holdings

22:00 Adobe - Cijfers derde kwartaal (VS)



14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Augustus (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Augustus (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juli (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,1%

S&P 500 +0,2%

Nasdaq Composite +0,3%

Nasdaq 100 +0,4%

Russell 2000 -0,4%

SOX +0,6%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,6%

WATCH: Wall Street closed mixed after data showed underlying inflation remained on its slow, downward trajectory https://t.co/iWcOslDXld pic.twitter.com/r58aw7s5yC — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2023



CNBC heeft die IPO data van de afgelopen jaren ook gezien:

Some warnings for the retail investor looking to get in on the $ARM and $CART IPOs: the 10 largest US IPOs in the past 4 years are down 47% on average from closing price on debut day, and investors who bought at first-day peak lost an average of 53%, according to Reuters and LSEG pic.twitter.com/v7tKhJhrTm — TechCheck (@CNBCTechCheck) September 13, 2023

'

Nog meer spuiten elf over de iPhone 12:

Apple said its iPhone 12 model complies with all global radiation standards after a French watchdog ordered a halt to its sales citing breaches of European Union radiation exposure limits. More here: https://t.co/6UbSrJf2ar pic.twitter.com/3Tq5sbXBye — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2023



Van handelsoorlogen is de wereld ook nog nooit beter geworden:

If a surge in government support for strategic industries risks fueling a global subsidy war, then the European Union may have just sparked one of its biggest battles https://t.co/aLIawjp4BD — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2023



Van stakingen ook niet:

Biden is hoping the UAW and Detroit’s Big Three carmakers pull off a miracle and avoid a strike that puts the brakes on the US economy. The problem is there’s not much he can do to stop it from happening https://t.co/OqxnGF2bIF — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2023



Nog meer slump:

A new report shows elevated borrowing costs are affecting even the top slice of the global real estate market https://t.co/M2AbTdLlPE — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2023



Verhip:

Suriname aims to be first to sell Paris Agreement carbon credits -adviser https://t.co/UgyOC2lNvN pic.twitter.com/ImtGt59mhV — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2023



Veel plezier en succes vandaag.