Dat de stieren de overhand krijgen mag wel duidelijk zijn, de bulls laten het kopje hangen wat wel normaal is na al het cijfergeweld. En ..... het zal er niet beter op worden hoor. Men mag een flinke dip wereldwijd verwachten.

Dit is echt nog maar het begin. Oktober, nov. en dec zal heftig worden en niet te vergeten de Q4 !!!

Dus wie op een 820 zit te azen kan wel verder dromen. Want het zou zomaar weer een 480 op het bord staan.

Op je tellen letten is de boodschap. Want... als de grote jongens de boel de straat op gooien is het bal.