IEX slotcall van donderdag 9 november 2023

De AEX ging vanochtend negatief van start, maar toen de koers van fintechbedrijf Adyen eenmaal was opgemaakt, een winst van tegen de 30%, schoot de Amsterdamse beurs meteen in het groen om in de uren daarna steeds groener te kleuren.

Adyen opende de dag - met enige vertraging om alle kooporders te verwerken - op een koers van €900 om iets voor drieën €940 te noteren. Dat is een koerswinst van 35% ten opzichte van gisteren. Tijdens de beleggersdag gisteren in San Francisco, waar zo reikhalzend naar was uitgekeken, heeft het management een aantal dingen gezegd, waar beleggers erg blij van werden. Bijzonder, want de omzetgroei voor de komende jaren werd niet verhoogd, maar licht verlaagd tot meer dan 20% en minder dan 30%. Adyen sloot de dag af met een fraaie plus van 37,7% op €958.80.

Maakt dat Adyen tot een buy? Lees het oordeel van analist Martin Crum, die in de beleggingsupdate van het fintechbedrijf zijn kijk geheel bevestigd zag.

Beleggersdag Adyen in de VS benut om targets te herzien IEX Premium https://t.co/uvGXAkt3ql via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2023

Ook Aalberts kwam door met een (summiere) update, waarin de nieuwe Franse ceo Stéphane Simonetta meldde dat zijn onboarding uiterst plezierig was verlopen en dat het bedrijf nog altijd op koers ligt om aan zijn doelstellingen te voldoen. De omzet moet dit jaar met 5% kunnen groeien waarbij de marges op peil blijven. Het verduurzamen van gebouwen levert tegenwoordig iets minder op, de verkoop van spullen aan onder meer chipproductiebedrijven juist wat meer.

Beleggers wisten in eerste instantie niet wat ze ermee aan moesten om vervolgens steeds blijer te worden. Iets voor half vier stond er €34 op het bord, een winst van bijna 4%. Daarmee ligt de koers nog wel 30% lager dan in februari toen er bijna €48 voor het aandeel van de industriële dienstverlener werd neergelegd. Kunnen we weer terug naar de top? Op die vraag geeft analist Niels Koerts antwoord.

Aalberts houdt zich goed staande in moeilijke markt IEX Premium https://t.co/mQs7t2S7jn via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2023

Dan waren er nog prima cijfers van de pan-Europese beursuitbater Euronext. Beleggers beloonden de groei van de omzet, ebitda en marge tegen half vier met een koerswinst van 3%. Op zich natuurlijk een prima score, maar op een beurs die 1,8% in het groen staat, kan het moeilijk een uitschieter worden genoemd. Wat moeten we van de cijfers vinden? Martin Crum, kom er nog maar eens in.

Diversificatie Euronext werpt vruchten af IEX Premium https://t.co/9S9Fmn6Sqf via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2023

Vandaag was er ook positief nieuws van het vastgoedfront. Nou ja, over de uitbater van logistieke centra CTP wordt in tegenstelling tot de collega's die kantoren en winkels uitbaten al langer positief geoordeeld.

"CTP ervaart nog altijd een sterke vraag naar logistieke ruimten. En bij een gunstige verhouding vraag-aanbod geeft dat kansen voor stevige huurverhogingen. Dit is uiteraard vooral door indexatie, maar de huurders moeten dit ook kunnen blijven betalen", schrijft analist Peter Schutte. Enfin, CTP (+3,40% vandaag) kwam met positieve cijfers over het derde kwartaal. Is het genoeg voor een buy-advies. Lees de analyse.

Mooie autonome huurgroei bij CTP IEX Premium https://t.co/EkxHeFjGnc via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2023

Een uitzondering op het positieve koersgeweld in Amsterdam was vandaag AMG Critical Materials dat enorm zou moeten profiteren van de explosieve vraag naar lithiumbatterijen. Al jaren wordt voorspeld dat de vraag naar lithium het aanbod enorm zal overstijgen, maar AMG, dat veel lithium delft, ziet de winst zeker niet explosief stijgen. De prijs van lithium is dit jaar alleen maar lager geworden en ook die van andere metalen, zoals vanadium, valt tegen. Intussen stijgen de productiekosten wel.

Over het derde kwartaal boekte AMG een fors tegenvallend resultaat. In 2024 wordt het niet beter, zo liet de leiding alvast weten. We hebben hier te maken met een onvervalste winstwaarschuwing. Het aandeel dook kort na opening even onder de €17, een verlies van ruim 20%, om in de uren daarna rond de €20 te blijven hangen en uiteindelijk op €19,70 de dag af te sluiten. In de zomer betaalden beleggers nog bijna €50 voor het aandeel. Degroof Petercam was not amused en verlaagde het koersdoel van €36 naar €22. Wat is het oordeel van Ivo Breuking van IEX?

Lithiumprijs zit AMG dwars IEX Premium https://t.co/3dLjpJUGZL via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2023

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Aandelen Damrak

ABN AMRO (+2,18%), hersteldagje na het bloedbad van gisteren.



(+2,18%), hersteldagje na het bloedbad van gisteren. Arcelor Mittal (-1,67%), het staalbedrijf boekte in Q3 minder winst dan in Q2, maar deed het desondanks beter dan was verwacht. Dat bleek toch niet genoeg.

(-1,67%), het staalbedrijf boekte in Q3 minder winst dan in Q2, maar deed het desondanks beter dan was verwacht. Dat bleek toch niet genoeg. Ahold (+1,34%), herstelt ook enigszins van de koersval van gisteren.

(+1,34%), herstelt ook enigszins van de koersval van gisteren. Unilever (+1,89%) , Barclays trakteert het bedrijf vandaag op een koopadvies.

(+1,89%) Barclays trakteert het bedrijf vandaag op een koopadvies. Basic Fit (+5,73%), de sportschoolketen organiseerde vandaag een beleggersdag die positief werd ontvangen. De outlook komt overeen met de brede verwachtingen en er wordt gedacht over verdere uitbreiding. In Duitsland?

(+5,73%), de sportschoolketen organiseerde vandaag een beleggersdag die positief werd ontvangen. De outlook komt overeen met de brede verwachtingen en er wordt gedacht over verdere uitbreiding. In Duitsland? Just Eat Takeaway (+1,95%), stilletjes is de maaltijdenbezorger bezig met een stevig ritje omhoog, +20% in twee weken tijd.

(+1,95%), stilletjes is de maaltijdenbezorger bezig met een stevig ritje omhoog, +20% in twee weken tijd. TKH (+3,49%), stijgt op de trading beursupdate van Aalberts. Beide industrie-aandelen bewegen in de regel hand in hand.

(+3,49%), stijgt op de trading beursupdate van Aalberts. Beide industrie-aandelen bewegen in de regel hand in hand. BAM (+5,14%), minister De Jonge stelt zijn plannen om de middenhuur te reguleren een half jaar uit en doet nog een aantal andere aanpassingen. Het aandeel Heijmans (+4,17) vaart en ook bij.

Brede marktbewegingen

Geen Europese beurs deed het vandaag beter dan Amsterdam. Proficiat! Dank je wel, Adyen. Goud stijgt vandaag ook, net als olie en bitcoin (iets met extra ETF-verkoop). Na een negatieve opening op Wall Street gaat het daar ook weer de goede kant op. Voor de meeste aandelen dan. Nou ja, de bouwers van elektrische auto's krijgen een draai om de oren. Daarover maandag meer op IEX Profs.

Rentes

ECB-bestuurder Francois Villeroy de Galhau (chique naam!) zegt dat de ECB de rente niet verder meer hoeft te verhogen. "We zijn de strijd aan het winnen." De ECB-bestuurder rekent erop dat de euro-inflatie in 2025 is gedaald naar de beoogde 2%. De opmerking leidde niet tot een forse daling van de rentes. Tegen vijf uur stonden de meeste hoger.

Nederlandse tienjaars:2,99% (+1,3%)

Duitse tienjaars: 2,65% (+1,6%)

Britse tienjaars: 4,32% (+1,7%)

Italiaanse tienjaars: 4,50% (+0,6%)

Amerikaanse tienjaars: 4,57% (+1,0%)

Japanse tienjaars: 0,83% (-0,5%)

Adviezen

Zo midden in het cijferseizoen strooien analisten rijkelijk met adviezen, die door Guruwatch zo goed mogelijk worden verzameld. Ondanks teleurstellende cijfers gisteren van Ahold hielden de meeste analisten goede moed. De meeste koopadviezen werden gehandhaafd. Alleen JP Morgan dat al negatief over Ahold was, is dat nog steeds.

Bron: Guruwatch. Peildatum: 9 november

Agenda vrijdag 10 november

Plus bedrijfscijfers van Aperam, IMCD en Allianz (alle om 7.00 uur).

En dan nog even dit:

Goldman Sachs is positief over de Amerikaanse economie,

en heeft tevens goede beleggingsverwachtingen van 2024.

China heeft een deflatieprobleem

??Breaking! ????China's CPI inflation fell to -0.2% in Oct from 0%, returning to #deflation territory. PPI inflation decreased to -2.6% from -2.5%. #MM pic.twitter.com/WKtysy9KIe — MacroMicro (@MacroMicroMe) November 9, 2023

Ofwel, blijf altijd belegd

"Stay calm, think long term and look for some bargains,” one financial advisor said.



Here's why it could pay off to stay the course: https://t.co/wgJSXAS4gg pic.twitter.com/BVpaNZk2sL — CNBC (@CNBC) November 8, 2023

Niet dat langetermijnbeleggen altijd zoveel oplevert

Vooral obligatiebeleggers zijn in de meeste tijd karig bedeeld.

Grafiek van Daalder:

Reële rendementen op de lange termijn zijn ook volatiel en niet altijd positief.https://t.co/9XIozsxYrI pic.twitter.com/zNERZygd6s — IEXProfs (@IEXProfs) November 9, 2023

Goed nieuws voor verhuurders

Huurders zullen minder blij zijn.

Beleggers mogen 10 procent meer vragen voor nieuwe huurhuizen https://t.co/gOMKSnpjPC pic.twitter.com/ftUpxpEglA — RTL Z (@RTLZ) November 9, 2023

Als OPEC+ de productie vermindert, dan pompen ze daar in de VS gewoon meer op