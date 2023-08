Fed gooit roet in het eten

De Chinese economie kende aanvankelijk een kleine opleving na het liften van alle coronamaatregelen, maar sindsdien is de vaart er alweer uit. Sterker nog, het reusachtige Aziatische land lijkt te kampen met deflatie, waar het westen (nog) worstelt met inflatie. Gezien het shopgedrag hier zijn lagere prijzen voor Chinese goederen overigens zeer welkom.

Jongste signaal dat China worstelt met het aanjagen van de groei kon gevonden worden in een opvallend zwakke kredietgroei:

China July new bank loans tumble, credit growth weakens further https://t.co/1vGPvdNOFa pic.twitter.com/EV83uLudJ8 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2023

Geen dramatische inflatieontwikkeling, maar de jongste Amerikaanse ppi viel licht tegen en daar zijn de beurzen momenteel allergisch voor:

OOPS! US Producer Prices accelerated in July and came in at 0.8% YoY, a bit hotter than the expected 0.7%. pic.twitter.com/Im7Ir1MYLg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 11, 2023

Daarmee wordt het scenario van een harmonica inflatie nieuw leven ingeblazen. We wensen de Fed en ECB veel wijsheid toe.

De 'war on fossiles' ten spijt ligt de vraag naar olie op recordniveau. De IEA houdt zelfs rekening met een verder stijgende vraag, zeker als de Chinese economie wel een groeispurt weet in te zetten:

Global oil demand hits record and may move higher, says International Energy Agency https://t.co/RERuoPZong — Financial Times (@FT) August 11, 2023

Damrak

Ronduit een slechte dag voor beleggers, de koersen startten in het rood en dat werd er gaandeweg de dag niet beter op. Er zijn tal van factoren die een rol speelden bij de dalende beurzen: matig nieuws rond de Chinese economie, een iets hoger dan verwacht inflatiecijfer uit de VS, een Fed-bestuurster die wat olie op het vuur wenste te gooien, oplopende rentes. Kortom, weinig brandstof voor de bulls.

De AEX verloor in lijn met de meeste andere Europese beurzen gaandeweg terrein. De chippers lagen deze vrijdag zwak, evenals de banken terwijl Prosus een tikje meekreeg van het negatieve sentiment in China. Bijzonder om te zien dat eigenlijk alleen het aloude KPN zijn kop nog boven water wist te houden, al deden de verzekeraars het verhoudingsgewijs ook niet slecht.

Een etage lager moest Just Eat Takeaway het voor de verandering weer eens ontgelden, evenals OCI en opvallend genoeg Van Lanschot Kempen. SBM Offshore veerde krachtig op, maar dat was gisteren op basis van een zwakke eerste jaarhelft een forse daler.

Bij de smallcaps waren de uitschieters beperkt, al kregen Fastned en ForFarmers wel een aardige tik, maar de meeste koersuitslagen bleven redelijk binnen de perken.

De AEX liet het kopje aardig hangen, verloor 1,6%, om te sluiten op een stand van 765,16 punten.

Top drie stijgers/dalers

ArcelorMittal versus Aperam

Twee deels vergelijkbare staalfondsen, ArcelorMittal en Aperam, worden eens naast elkaar gelegd. Wat zijn de sterke en zwakke punten van beide concerns en welke van de twee zou de voorkeur moeten hebben van beleggers. Een vergelijking:

ArcelorMittal of Aperam: wie heeft de beste kaarten IEX Premium https://t.co/UzU2rUVWAR via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 11, 2023

Galapagos

Biotechfonds Galapagos had eerder deze week minder goed nieuws te melden rond zijn medicijn Jyseleca. Nu werd een verlaging van de omzetverwachting alom verwacht, maar de druiven blijven zuur. Heeft het Mechelse concern beleggers - afgezien van een flinke bankrekening - wat te bieden, of liggen er elders betere kansen:

Galapagos stelt omzetverwachting Jyseleca flink neerwaarts bij IEX Premium https://t.co/bKDen6soF7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 11, 2023

Silicon Motion

Silicon Motion was onlangs lijdend voorwerp rond een overname van het concern die wel/niet doorging. Daar wordt nog over gesteggeld, maar ondertussen had het concern ook nog 'gewoon' heel redelijke halfjaarcijfers. Ligt hier een opgelegde kans voor beleggers, of is het terecht dat de potentiële koper last minute is afgehaakt? Een analyse van de Beleggersdesk geeft het antwoord:

Silicon Motion houdt zich sterk IEX Premium https://t.co/N9ykEWUdNS via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 11, 2023

Virtu Financial

Niet alleen Flow Traders worstelt met de wat gezapige financiële markten met (te) weinig actie, ook de Amerikaanse market maker Virtu Financial ziet tot zijn spijt de handelsinkomsten flink opdrogen.

Tegelijkertijd: daar is de waardering ook wel naar en de vraag is gerechtvaardigd of beleggers niet teveel extrapoleren. Het antwoord leest u bij een analyse van IEX Premium:

Ook Virtu Financial worstelt met te rustige markt IEX Premium https://t.co/o0cVnF769o via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 11, 2023

Podcast

Vergeet vooral ook niet om een klein uurtje lang de IEX Beleggerspodcast te luisteren. Fouten maken is onlosmakelijk verbonden met beleggen. Dat hoort erbij en zo lang het toch al betaalde leergeld leidt tot het vermijden van het maken van exact dezelfde fout, kan dat best nuttig zijn:

Dit is de grootste blunder die ik ooit heb gemaakt IEXnl https://t.co/aGmLzPMi67 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 11, 2023

Wall Street

Ook in de VS ging de handel lager van start al bleven de koersdalingen op Wall Street zoals wel vaker beperkt vergeleken met die van de Europese beurzen. De tienjaarsrente in de VS noteert hardnekkig boven de 'pijngrens' van 4% en beleggers lijken zich nu zorgen te maken over de opmars van de olieprijs.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,1% hoger, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq leverde tussentijds het meeste in met een daling van 0,7%.

Rentes

De rentes lijken hun opmars weer voort te zetten. De Britten zijn inmiddels meer dan 4,5% kwijt op hun tienjaarsleningen, maar ook de rest van de westerse wereld nadert een pijnpunt en dat geldt zeker voor Italië.

Tienjaarsrente Nederland 2,94% (plus zeven basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,61% (plus negen basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,14% (plus zeven basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,25% (plus tien basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,12% (plus vier basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,56% (plus negentien basispunten)

Brede markt

Een humeurige dag op de meeste financiële markten vandaag, deels getriggerd door uitlatingen van een Fed-bestuurster en deels door wat sombere geluiden over de Chinese economie. Verder weinig spannends te melden over deze laatste handelsdag van de week: bitcoin, goud en olie waren tamelijk prijshoudend en de euro/dollar lijkt zich wel senang te voelen rond de 1,10.

Het Damrak

ABN AMRO (- 1,7%) had prima halfjaarcijfers eerder deze week maar beleggers hadden daar onvoldoende oog voor

(- 1,7%) had prima halfjaarcijfers eerder deze week maar beleggers hadden daar onvoldoende oog voor Ahold (- 1,7%) noteerde vandaag €0,49 ex-dividend p/a

(- 1,7%) noteerde vandaag €0,49 ex-dividend p/a Prosus (- 3,8%) stond wat onder druk in lijn met de bredere Chinese aandelenmarkt, de Chinese economie oogt weinig fris

(- 3,8%) stond wat onder druk in lijn met de bredere Chinese aandelenmarkt, de Chinese economie oogt weinig fris Just Eat Takeaway (- 5,0%) leverde vandaag stevig in, relevant nieuws om aan de daling te relateren kon niet gevonden worden

(- 5,0%) leverde vandaag stevig in, relevant nieuws om aan de daling te relateren kon niet gevonden worden SBM Offshore (+ 4,8%) werd gisteren stevig afgestraft op een matige eerste jaarhelft en herstelt hiervan deels

(+ 4,8%) werd gisteren stevig afgestraft op een matige eerste jaarhelft en herstelt hiervan deels Van Lanschot (- 3,0%) deelde mee in de malaise rond bankaandelen, de wealth manager moet nog met zijn halfjaarcijfers doorkomen

(- 3,0%) deelde mee in de malaise rond bankaandelen, de wealth manager moet nog met zijn halfjaarcijfers doorkomen Acomo (- 0,2%) is uit de gratie sinds de tegenvallende halfjaarcijfers waarbij een verkeerde hedge op cacao een flinke schadepost opleverde

(- 0,2%) is uit de gratie sinds de tegenvallende halfjaarcijfers waarbij een verkeerde hedge op cacao een flinke schadepost opleverde Fastned (- 3,9%) zakte stevig terug, maar dat zal vermoedelijk niets te maken hebben met het interview met de topman bij IEX Premium

(- 3,9%) zakte stevig terug, maar dat zal vermoedelijk niets te maken hebben met Pharming (- %) kreeg een bescheiden lift van een eveneens bescheiden verhoogd koersdoel van een zakenbank

(- %) kreeg een bescheiden lift van een eveneens bescheiden verhoogd koersdoel van een zakenbank Op de lokale markt kwijnt leverancier van flessenautomaten Envipco (- 8,3%) aardig weg

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 14 augustus

07:00 Sipef - halfjaarcijfers