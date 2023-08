Iets lagere opening AEX voorzien en PostNL verrast voorbeurs

En wie hebben we daar tussen de buien door? De AEX indicatie is -0,6%.

PostNL verrast het Damrak voorbeurs met een outlookverhoging, maar verder is er weinig nieuws. Deze week doen we het verder nog met cijfers van Ahold Delhaize, ABN Amro, Ebusco, SBM Offshore, Corbion en CTP. Internationaal zijn de zwaargewichten op en inflatie VS en China kleuren de macro-agenda.

Europese futures staan op -0,3%

De Amerikaanse staan +0,3% à +0,5% (tech)

In Azië staan de Chinese markten tot 1% lager, Zuid-Korea duikt ook een halfje en Japan en Taiwan doet nipt hoger

Alibaba +0,3%

Tencent -1,1%

TSMC +0,7%

Samsung +0,9%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) stijgt met 7,4% naar 17,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -7,0% op 115,9

De dollar is wispelturig en stijgt nu 0,2% naar 1,0987

Goud zakt -0,2%, olie gaat 0,1% lager en crypto beweegt een paar tienden hoger. Bitcoin staat nu op $29.127,12

De rentes zijn er alweer vroeg bij vandaag. Wellicht komen we ze vaker tegen deze week, want de VS moet deze week voor $100 miljard (her)financieren.



We starten de beursweek op het Damrak met een aangename verrassing van PostNL. De Q2-cijfers zijn op de vrije kasstroom na veel beter dan verwacht en de outlook gaat omhoog. Er is meer buitenlandse vraag dan verwacht en alle reorganisatiemaatregelen pakken goed uit, zegt het postbedrijf.



Dat is het dan ook meteen op het Damrak - vooruit, ING gaat zo €0,35 ex-dividend - maar dit is nieuw. Bloomberg gooit de knuppel in het hoenderhok. Het persbureau becijfert dat de Europese recessie misschien wel eens wat langer kan duren dan twee kwartalen een bescheiden min.



De bron:

The euro zone’s custodians have set a course for the biggest policy-inflicted blow since the currency was created https://t.co/cXO7GG7zcp — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2023



Voelt Mr. Market het soms aan zijn theewater aankomen? Want dat kan natuurlijk ook nog een reden zijn dat de waardering van Amerikaanse versus Chinese, Europese en dan vooral Duitse en Britse aandelen steeds verder uiteen loopt.



Want van hetzelfde persbureau is er ook nog dit betoog:

With Corporate America’s earnings season nearing an end, the takeaway is clear: Challenges remain, but for a broad swath of companies the worst of the profit pain is likely over https://t.co/UdppG5NpEr — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2023



Dan dit ding nog, de AEX. Hebben we het dipje alweer gehad? De langzaam oplopende opgaande trend met die smalle bandbreedte lijkt het te suggereren. Het is een garantie op niks



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 Iets lagere start AEX voorzien

08:05 Duitse industrie produceert opnieuw minder

07:59 Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoelen Azelis en IMCD

07:38 Jefferies verlaagt koersdoel JDE Peet's stevig

07:33 Heijmans aan de slag met TU Delft

07:19 PostNL verhoogt outlook 2023

06:56 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06 aug Video: na meevallende kwartaalcijfers nu vizier op 2024

06 aug Goed gevulde beursagenda voor komende week

06 aug Ajax bereikt akkoord over komst Medic

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met een paar bijzondere namen, ooit grote beloftes.

07:00 PostNL - Cijfers tweede kwartaal

09:00 ING - €0,35 ex-dividend



07:00 Siemens Energy - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 BioNTech - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Tyson Foods - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)



08:00 Industriële productie - Juni (Dld)

21:00 Consumentenkrediet - Juni (VS)

PostNL eigenlijk ook wel, laten we maar eens kijken naar die bijzondere namen. Siemens Energy, hoe is het daar dan mee na die enorme waarschuwing en afstraffing? Nog niet wat er van werd gehoopt...



Dat geldt ook voor BioNTech?



Wat dacht u van Beyond Meat:



En dan nog even dit

Hoe zat het ook alweer?

WATCH: Wall Street closed lower and all three major indexes posted weekly losses as investors braced for more possible downside surprises a day after disappointing earnings from Apple https://t.co/IBWx7FkHyT pic.twitter.com/aWvFFN8vBl — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2023



Amerikaanse en Chinese inflatie deze week:

Economic data next week from the US, China and UK will show how some of the biggest economies are bearing up. These are the stories to watch for. Read more here: https://t.co/9Gf569QCV6 pic.twitter.com/OAiY0wch4U — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2023



Van zaterdag:

Berkshire Hathaway’s operating earnings rise nearly 7%, cash pile approaches $150 billion https://t.co/IFBovd3Vo5 pic.twitter.com/1zxBg1P8m5 — CNBC International (@CNBCi) August 6, 2023



Een chipper naar de beurs, zowaar als de cyclus tegen zit:

LATEST: Chipmaker Hua Hong jumps 15% in its Shanghai debut, after its $3 billion second listing became Asia's biggest share sale this year https://t.co/SRKrKl3bcH — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2023



En de volgende is onderweg?

Beijing WeLion New Energy Technology, a Chinese maker of long-range EV batteries, plans to go public as soon as 2025 https://t.co/HNIcWqz1Lj — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2023



Bent u al geweest?

Barbie crosses $1 billion in global box-office sales in its third week in release, becoming only the second picture to hit that mark this year https://t.co/EpuzXDF02l — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2023



Straks krijgen we nog een wereld in drie blokken:

Factbox: India's measures targeting Chinese products and investment https://t.co/wAQV2DeTxf pic.twitter.com/o9GtNaLSRN — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2023



Interessante these:

Good Morning back from #Germany, which has now fallen behind other big nations in Europe w/the exception of Italy. This refutes the thesis that Germany is the biggest economic beneficiary of the introduction of the #Euro. pic.twitter.com/q0wG9kYP60 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 6, 2023



Veel plezier en succes vandaag.